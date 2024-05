Druga zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę w lipcu 2024 r. Czy wymaga przygotowania drugiego aneksu?

Druga podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie miała miejsce już w miesiącu lipcu 2024 r. Czy w związku z tą zmianą pracodawca powinien przygotować drugi aneks do umowy z pracownikiem?

Dwukrotna zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku, wydanym przez Radę Ministrów, najniższe wynagrodzenie minimalne w tym roku wzrasta dwukrotnie.

Wynika to przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynika, które wskazują, że w przypadku gdy w kolejnym roku prognozowany wskaźnik cen wyniesie co najmniej 105%, wówczas ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia. A prognozowany wskaźnik cen ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na 2024 rok został ustalony na poziomie 106,6%.

Pierwsza zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę już za nami, tj. kwota najniższej pensji krajowej za pracę od 1 stycznia 2024 roku wzrosła do poziomu 4242 zł brutto. Natomiast od 1 lipca 2024 roku nastąpi podwyższenie płacy minimalnej do kwoty 4300 zł brutto.

Zmiana pensji minimalnej a umowa z pracodawcą. Czy wymagana jest forma pisemna?

Czy zmiana wynagrodzenia minimalnego wymaga zmiany (aneksowania) umowy z pracodawcą? Należy wyjaśnić, że zgodnie z prawem pracy umowę o pracę zawiera się na piśmie. W tej formie umowa stanowi dokument, który potwierdza wolę stron.

Co do zasady, jak wynika z przepisów art. 29 § 4 Kodeksu pracy, zmiana warunków umowy o pracę wymaga również formy pisemnej, a co za tym idzie, jeżeli zmienia się minimalne wynagrodzenie za pracę, pracodawca powinien dokonać tej zmiany w formie pisemnej. Jednak jest też wyjątek od tej zasady.

Zmiana minimalnego wynagrodzenia od lipca 2024 roku - czy konieczny jest aneks do umowy o pracę?

Pracodawca nie zawsze ma obowiązek sporządzenia i wręczenia pracownikowi aneksu do umowy w przypadku gdy wysokość minimalnego wynagrodzenia uległa zmianie. Kiedy taka sytuacja ma miejsce?

Otóż, ważne jest w jaki sposób zostało określone wynagrodzenie w umowie o pracę. Wskazuje się, że aneks do umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wręczyć wszystkim pracownikom, których wynagrodzenie zostało określone kwotowo.

Wynika stąd, że w przypadku gdy minimalne wynagrodzenie nie zostało określone przez podanie konkretnej kwoty, a umowa o pracę zawiera jedynie zapis o tym, że pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie zgodne z obowiązującą w danym roku stawką wynikającą z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wówczas pracodawca nie ma obowiązku sporządzania takiego aneksu do umowy.

W takiej sytuacji wystarczy jedynie poinformowanie pracownika, że od 1 lipca 2024 roku jego wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 zł brutto, z uwagi na ustawowy wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.