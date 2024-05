Wpłaty do PPK rosną. Państwo daje coraz więcej pieniędzy oszczędzającym

Wpłaty do PPK za pierwszy kwartał 2024 roku to 19,6 mln zł. Oznacza to, że tym razem więcej osób otrzyma pieniądze od państwa w postaci wpłaty powitalnej niż to miało miejsce w poprzednim kwartale. Wpłata na konta uczestników PPK ma wpłynąć do 15 maja, natomiast kolejna wpłata zaplanowana jest na sierpień.

Z tytułu wpłat powitalnych do PPK za pierwszy kwartał 2024 roku państwa przekaże 19,6 mln zł. Środki trafią do 78,4 tys. uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to większa liczba osób otrzymujących wpłatę powitalną w porównaniu do poprzedniego kwartału, co sygnalizuje niesłabnące zainteresowanie oszczędzaniem w PPK. Czy to oznacza, że opłaca się oszczędzać w PPK?

Co to jest PPK i jak to działa?

Przypomnijmy, że Pracownicze Plany Kapitałowe to program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo. Od państwa uczestnik PPK może otrzymać wpłatę powitalną (250 zł na start) i dopłaty roczne (240 zł za dany rok kalendarzowy). Kwoty te są stałe i jednakowe dla wszystkich uczestników PPK, którzy nabyli do nich prawo.

Środki z PPK są inwestowane w funduszach inwestycyjnych, tzw. funduszach zdefiniowanej daty. Osoby rozpoczynające oszczędzanie w PPK są automatycznie przypisywane do konkretnej kategorii funduszy zdefiniowanej daty na podstawie daty urodzenia. Każdy z funduszy zdefiniowanej daty ma własną politykę inwestycyjną zmieniającą się w czasie w związku z koniecznością ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego wraz z wiekiem uczestników funduszu.

Według danych GUS pod koniec ubiegłego roku liczba instytucji finansowych zarządzających PPK wyniosła 17 (w roku poprzednim było ich 18), przy czym większość (14) była prowadzona przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, pozostałe przez powszechne towarzystwa emerytalne i zakład ubezpieczeń.

Ile wynosi obecnie wpłata powitalna od państwa na PPK?

Uprawnienie do jednorazowej wpłaty powitalnej, w wysokości 250 zł, przysługuje osobie mającej status uczestnika PPK przez co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe, jeżeli w okresie jej uczestnictwa w PPK zostały dokonane - finansowane przez nią - wpłaty podstawowe za co najmniej 3 miesiące. Wpłata powitalna jest finansowana z Funduszu Pracy.

W terminie 15 dni od zakończenia kwartału, PFR S.A. przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o łącznej liczbie uczestników PPK, którzy nabyli do niej uprawnienie, na podstawie danych z Ewidencji PPK. Następnie, w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału minister właściwy do spraw pracy przekazuje wpłatę powitalną uczestnikowi PPK, który spełnił warunki do jej otrzymania, za pośrednictwem PFR. Wpłata ta jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału. Oznacza to, że wpłata powitalna za pierwszy kwartał 2024 r. pojawi się na rachunku uczestnika PPK, który spełnił przesłanki do jej otrzymania, najpóźniej 15 maja.

PPK to wpłaty samego uczestnika, wpłaty pracodawcy i państwa oraz wypracowane zyski kapitałowe

Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Bartosz Marczuk poinformował, że wartość aktywów z zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przekroczyła 26 mld zł. "Dwa kolejne progi w PPK pokonane. Mamy ponad 3,5 mln uczestników. Aktywa przekroczyły kwotę 26 mld zł" - napisał Marczuk na swoim profilu na platformie X.

I oto jest



Dwa kolejne progi w PPK pokonane



Mamy ponad 3,5 mln uczestników



Aktywa przekroczyły kwotę 26 mld zł



PPK: najbardziej opłacalny sposób oszczędzania w PL@Grupa_PFR @Moje_PPK @PawelBorys_ @mmpiatkowski May 13, 2024

"Tylko 51 proc. to wpłaty samego uczestnika, pozostałe zgromadzone środki to wpłaty pracodawcy i państwa, a mamy jeszcze przecież wypracowane zyski kapitałowe" – przekazał Prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.

Podkreślił, że pracownik, który odprowadza składki przez ponad 12 miesięcy, bez dokonywania wypłat, zgromadził średnio na swoim rachunku PPK 12607,23 zł, z czego jedynie 5298,32 zł pochodzi z jego składek własnych. "To w namacalny sposób pokazuje, że warto oszczędzać w PPK” – stwierdził prezes PFR Portal PPK.

Jak sprawdzić ile mam środków na PPK?

Uczestnik PPK może sprawdzić stan swoich środków na rachunku PPK w serwisie internetowym instytucji finansowej, prowadzącej ten rachunek. Uczestnik programu ma także dostęp do informacji o wszystkich swoich rachunkach PPK w Serwisie MojePPK, pod adresem www.rachunek.mojeppk.pl.

Osoby, które - na skutek niespełnienia warunków do przyznania wpłaty powitalnej - nie otrzymają jej w maju, mogą oczywiście otrzymać ją - po spełnieniu tych przesłanek - w kolejnym terminie wypłaty (w sierpniu 2024 roku).