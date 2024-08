Praca sezonowa - co z podatkiem? Młodzi mają najlepiej

Praca sezonowa jest dobrym rozwiązaniem dla osób szukających tymczasowego zatrudnienia, na przykład studentów czy osób chcących załatać dziurę w domowym budżecie. Niezależnie jednak od wybranej formy praca w wakacje wiąże się z pewnymi obowiązkami. Poznaj zasady opodatkowania pracy sezonowej! Osoby młode mogą skorzystać z ulgi podatkowej.

Wakacje to zazwyczaj czas beztroskiego wypoczynku. Ale nie dla wszystkich! Dla wielu ludzi, szczególnie dla młodych: uczniów i studentów to idealna okazja, żeby dorobić sobie do kieszonkowego, zdobyć cenne doświadczenie i poznać nowych ludzi. Praca sezonowa kusi elastycznymi godzinami, możliwością wyboru miejsca i często całkiem niezłym wynagrodzeniem. Ale czy wiesz, że od dochodów z wakacyjnej pracy trzeba odprowadzić podatek?

Praca sezonowa jako forma zatrudnienia

Kiedy mówimy o pracy wakacyjnej/sezonowej, a kiedy o regularnym, stałym zatrudnieniu? Praca sezonowa to forma zatrudnienia tymczasowego, wykonywana nie dłużej niż przez 9 miesięcy w roku. Jej specyfika wynika z cykliczności niektórych sektorów gospodarki, w których popyt na pracę gwałtownie wzrasta w określonym sezonie. Zazwyczaj obejmującym wakacje letnie i ferie zimowe.

- Praca sezonowa jest idealna dla osób szukających tymczasowego zatrudnienia, na przykład studentów czy osób chcących załatać dziurę w domowym budżecie. W przeciwieństwie do stałego zatrudnienia, które wiąże się z długoterminowym zaangażowaniem i stabilnością, praca sezonowa oferuje większą elastyczność, ale zazwyczaj nie gwarantuje takich samych świadczeń i bezpieczeństwa zatrudnienia – tłumaczy Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART.

Praca sezonowa to nie tylko wakacyjne zbiory owoców i warzyw

Chociaż wielu osobom praca sezonowa kojarzy się z letnimi zbiorami owoców i warzyw, to rzeczywistość jest o wiele bardziej zróżnicowana. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. precyzuje rodzaje działalności uznawane za sezonowe. Znajdują się wśród nich m.in.:

Rolnictwo – prace polowe, zbiór warzyw i owoców, hodowla zwierząt.

Turystyka – obsługa hoteli, restauracji, pensjonatów, atrakcji turystycznych.

Budownictwo – prace remontowo-budowlane, wykończeniowe.

Gastronomia – obsługa restauracji, barów, kawiarni.

Ogrodnictwo – pielęgnacja roślin, uprawa warzyw i owoców.

Praca sezonowa to prężnie rozwijający się, międzynarodowy rynek

Jak pokazują dane z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, praca sezonowa to prężnie rozwijający się, międzynarodowy rynek, obejmujący różne sektory gospodarki. Co ciekawe – ze względu na korzystne warunki pracy i płacy Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem migracji zarobkowej dla osób z Europy Środkowo-Wschodniej i Ukrainy. Sezonowe prace w Polsce to dla wielu osób szansa na poprawę sytuacji materialnej i zdobycie nowych doświadczeń.

Praca wakacyjna cieszy się dużą popularnością, szczególnie wśród studentów, emerytów i osób szukających dodatkowego źródła dochodu, w niektórych przypadkach – nieopodatkowanego.

Praca sezonowa a ulga dla młodych, czyli osób, które nie ukończyły 26 roku życia

Wakacyjna praca to świetny sposób na zdobycie dodatkowych środków i cennego doświadczenia. Dobrą wiadomością jest to, że osoby młode, które zdecydują się na taki krok, mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie. Ulga dla młodych skierowana jest do osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Obejmuje ona przychody z różnych źródeł, takich jak:

Umowa o pracę

Umowa zlecenia

Praktyka absolwencka

Staż uczniowski

Oznacza to, że jeśli młody pracownik w danym roku nie uzyskał innych przychodów poza tymi objętymi ulgą, czyli łącznie nie przekroczył kwoty 85 528 zł, to nie ma obowiązku składania zeznania rocznego PIT (obowiązuje wówczas tzw. PIT 0). Jest to duże ułatwienie dla osób rozpoczynających swoją karierę zawodową i pozwala im zaoszczędzić czas oraz uniknąć formalności związanych z rozliczaniem się z fiskusem.

Należy jednak pamiętać, że ulga dla młodych działa tylko wtedy, gdy wszystkie uzyskane przez podatnika przychody mieszczą się w limicie 85 528 zł. Jeśli pracownik zarobił dodatkowe kwoty z innych źródeł, które podlegają opodatkowaniu, to musi złożyć zeznanie roczne, wykorzystując formularz PIT-36 lub PIT-37.

Warto również wspomnieć, że ulga dla młodych nie łączy się z innymi ulgami podatkowymi, takimi jak ulga na pierwsze dziecko czy ulga na Internet. - Ulga dla młodych to korzystne rozwiązanie dla osób, które w wakacje chcą dorobić sobie do kieszonkowego. Dzięki niej mogą zaoszczędzić pieniądze i uniknąć obowiązku składania zeznania rocznego PIT, jeśli ich zarobki nie przekroczą określonego limitu – dodaje Krzysztof Wojtas.

Zasady opodatkowania pracy sezonowej osób po ukończonym 26 roku życia zależą od rodzaju umowy. Na podstawie umowy, której wykonujemy pracę, oraz miejsca jej wykonywania.

Umowa o pracę

W przypadku umowy o pracę podatek za pracę sezonową odprowadza pracodawca. Oznacza to, że na koncie pracownika pojawi się już kwota netto, pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne. Nie trzeba więc samodzielnie rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Natomiast po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT.

Umowa zlecenie/umowa o dzieło

W przypadku umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, obowiązek podatkowy ciąży na pracowniku. Oznacza to, że musi on samodzielnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, składając roczne zeznanie podatkowe PIT. Podstawą opodatkowania w takim przypadku jest cały przychód uzyskany z tytułu umowy.

Można sprzedawać zebrane w lesie dary natury bez konieczności odprowadzania podatku

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 72 ustawy o PIT dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych są zwolnione z podatku dochodowego. Oznacza to, że można swobodnie sprzedawać zebrane w lesie dary natury bez konieczności odprowadzania podatku. Zwolnienie to dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą, ale tylko w zakresie sprzedaży produktów zbieranych osobiście lub z udziałem członków najbliższej rodziny.

Warto jednak pamiętać, że zwolnienie to nie dotyczy sprzedaży przetworzonych produktów leśnych. Oznacza to, że dochody z sezonowej sprzedaży suszonych grzybów, dżemów z jagód czy syropów z ziół podlegają już opodatkowaniu.

Praca w wakacje to dobry sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Możliwości jest wiele: od dorywczej pracy na umowę zlecenia w sklepie, po pomoc w opiece nad dziećmi lub prowadzenie bloga. Pamiętajmy jednak, że niezależnie od wybranej formy praca w wakacje wiąże się z pewnymi obowiązkami. Aby uniknąć problemów z fiskusem, warto zadbać o legalność zatrudnienia i prawidłowe rozliczenie się z Urzędem Skarbowym.