Podatek Belki pozostaje na dłużej. Rząd nie uwzględnił zmian w ustawie budżetowej na 2025 r.

Obniżka podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych na pewno zostanie wprowadzona, ale nie wiadomo jeszcze kiedy. Tak już wielokrotnie deklarował minister finansów Andrzej Domański. Teraz jednak wiemy, że w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. nie uwzględniono skutków ewentualnych zmian w podatku Belki. Oszczędzający mogą czuć się zawiedzeni.

REKLAMA

Zgodnie z wcześniejszą deklaracją ministra finansów Andrzeja Domańskiego obniżka podatku Belki (tj. podatku od zysków kapitałowych) miała zostać wprowadzona od 1 stycznia 2025 r. "Podatek ten będzie obniżony od 1 stycznia 2025 roku. Może tutaj przy okazji dodam jeszcze, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad innymi narzędziami, które będą wspierały oszczędzanie Polaków oszczędności, także na rynku kapitałowym" - przekazał Domański. Wiemy już jednak, że tak się nie stanie.

REKLAMA

W dniu 23 września Ministerstwo Finansów poinformowało PAP Biznes, że "przedstawiona przez MF wstępna koncepcja omawiana jest w ramach konsultacji i wypracowywane jest najlepsze rozwiązanie". "W projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. nie uwzględniono skutków ewentualnych zmian w tzw. podatku Belki, ponieważ projekt ustawy (...) nie uzyskał jeszcze wpisu do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów" - przekazał resort finansów.

Czy rząd zwleka z wprowadzeniem zmian w podatku Belki? MF deklaruje, że ma gotowe założenia

REKLAMA

Okazuje się, że wpływy do budżetu państwa z podatku Belki są na wysokim poziomie. W ubiegłym roku wpływy były rekordowe, tj. budżet zarobił na podatku Belki, czyli na oszczędzających i inwestujących, aż 9,069 mld zł. To najwięcej w trwającej już dwie dekady historii funkcjonowania tego podatku. Czy jest to powód dla którego resort finansów odwleka temat zmian, biorąc pod uwagę procedurę nadmiernego deficytu?

Minister Domański przekazał już jakiś czas temu, że resort finansów ma gotowe założenia zmian w tym podatku. Jak wskazywał, zwolnione z podatku Belki byłyby dochody z lokat o zapadalności powyżej roku odpowiadające wartości wynikającej z pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP, obowiązywałaby także kwota wolna w odniesieniu do inwestycji w akcji, obligacje i TFI wyliczana również jako iloczyn 100 tys. zł i stopy depozytowej lub jej mnożnika. "Jeżeli chodzi o podatek od zysków kapitałowych, otrzymaliśmy cały szereg uwag ze strony różnych podmiotów, instytucji finansowych, ale także niezależnych think tanków i obecnie nad nimi pracujemy. To jest ulga, kwota wolna, 100 tys. zł, i ona jest propozycją wyjściową" - powiedział szef MF. Dodał, że "jest to właściwie dwa razy po 100 tys. zł, bo raz 100 tys. dla rynku akcji i 100 tys. zł dla oszczędności chociażby w obligacjach skarbowych czy na depozytach".

"Nie chcę w tej chwili przesądzać o tym, jak finalnie będzie ta propozycja wyglądała. Chcielibyśmy już po wakacjach wyjść z konkretami i ostatecznym rozwiązaniem" - stwierdził Domański. "Musimy też pamiętać o tym, że przestrzeń do obniżania podatków w Polsce jest obecnie niewielka" - podkreślił minister.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Aby uniknąć podatku Belki oszczędności będą musiałby być trzymane tylko w jednym wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym

Propozycja rządowa zakłada, że wprowadzone zostaną kwoty dochodów (przychodów) wolne od opodatkowania z oszczędności oraz z inwestycji kapitałowych. W przypadku oszczędności, zwolnienie z podatku będzie dotyczyło dochodów (przychodów) – do określonego rocznego limitu – z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz z obligacji, o terminie zapadalności co najmniej rok, które będą zapisane w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym, osobno prowadzonym dla obligacji i osobno dla lokat terminowych.

Resort finansów wyjaśnia, że podatnik będzie mógł gromadzić oszczędności tylko w jednym wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym obligacji lub jednym wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym lokat terminowych. Istotą projektowanego zwolnienia jest to, że instytucja finansowa, prowadząca wyodrębniony pakiet oszczędnościowy, nie będzie pobierała, jako płatnik, podatku Belki od dochodów (przychodów) z lokat terminowych lub obligacji, do wysokości kwoty zwolnionej. Natomiast powyżej tej kwoty instytucja finansowa, jako płatnik, będzie pobierała 19% zryczałtowany podatek dochodowy, tak jak jest to obecnie.

Zmiany w podatku Belki zapowiedziane w "100 Konkretach", czyli programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej

Przypomnijmy, że zmiany podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) znajdowały się w tzw. "100 Konkretach", czyli programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej. KO wskazywała wówczas, że zaproponuje zniesienie tego podatku dla oszczędności i inwestycji, w tym także na GPW, do 100 tys. zł, powyżej 1 roku.

Szef resortu finansów Andrzej Domański poinformował w pierwszej połowie marca tego roku, że Ministerstwo Finansów ma gotowe założenia zmian w podatku Belki, które wkrótce będą przedmiotem obrad Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM). "To kwestia najbliższych dni" - powiedział Domański.

Podatek Belki, uregulowany przepisami art. 30a oraz art. 30b ustawy o podatku od osób fizycznych, został wprowadzony jako zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w 2002 roku. W momencie jego wprowadzenia dotyczył głównie odsetek od depozytów oraz lokat bankowych. Jednak już od 2004 roku jego zakres rozszerzono na wszystkie dochody pochodzące z inwestycji kapitałowych.