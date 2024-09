Nierówna sytuacja krwiodawców: kobiety mają mniej uprawnień; osoby na JDG również mają gorzej

Krwiodawcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) nie mają takich samych uprawnień jak krwiodawcy zatrudnieni na umowach o pracę. Chodzi o przywilej dwudniowego odpoczynku, wynikający z ustawy o publicznej służbie krwi. Zauważalna jest również nierówna sytuacja prawna kobiet dawców, w stosunku do mężczyzn oddających krew.

Nasza Czytelniczka Kamila, krwiodawczyni z JDG, napisała do nas w sprawie sytuacji krwiodawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Poruszyła także temat dotyczący uprawnień i przywilejów kobiet oddających krew. Zgodnie z prośbą Czytelniczki publikujemy cały list, nie dokonując w nim zmian.

Uprawnienia krwiodawców do dwudniowego odpoczynku w przypadku osób prowadzących JDG

Znalazłam Państwa artykuł dotyczący uprawnień krwiodawców pt. Uprawnienia krwiodawców, wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi. Proponuję zgłębienie tematu. Są w Polsce krwiodawcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Według mojej wiedzy wymieniony w artykule ''przywilej'' dotyczący uprawnień do odpoczynku im nie przysługuje, bo ten Państwo Polskie scedowało na zatrudniającego krwiodawcę.

Ten sposób być może domykał się w PRLu, kiedy nie było możliwości zatrudnienia poza systemem państwowym, obecnie się nie sprawdza. Prowadzi to do sytuacji, w której Państwo zarabia (na sprzedaży składników krwi), ale nie chce uczestniczyć w kosztach i "przywilejach", które rzekomo zapewnia.

Nierówna sytuacja prawna krwiodawców, kobiety mają mniej uprawnień, przywilejów niż mężczyźni

Osobnym tematem jest dyskryminacja kobiet dawców. Przysługuje im mniej odpoczynku, dostają mniejszy ekwiwalent finansowy w postaci odliczeń od podatku dawstwa. Dodatkowo, "przywileje" lokalnie finansowane (np. darmowe bilety na komunikację miejską w Warszawie) podążają za zapisem, dotyczącym odznaczeń dla krwiodawców, który jest również dyskryminujący.

"Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie: 18 litrów krwi pełnej - w przypadku mężczyzn. 15 litrów krwi pełnej - w przypadku kobiet." Przeliczmy to:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mężczyzna, dawca krwi pełnej, przy założeniu że oddaje krew w maksymalnym wymiarze, na jakie pozwala mu prawo, będzie w Warszawie mógł korzystać z darmowych przejazdów po 6,67 latach donacji, analogicznie, kobieta po 8,33 latach.

Dla mężczyzn 18 litrów podzielone przez ilość krwi w donacji 0,45 l podzielone przez maksymalną liczbę donacji w roku, na jaką pozwala prawo, czyli 6 razy= 6,6666(6) lat.

Dla kobiet 15 litrów podzielone przez ilość krwi w donacji 0,45 l podzielone przez maksymalną liczbę donacji w roku, na jaką pozwala prawo, czyli 4 razy= 8,3333(3) lat

Wszystko to zapisane w polskim prawie. Rzecznik Praw Obywatelskich pisał w tych sprawach pisma, reakcji organów ustawodawczych, zmiany, jak na razie, nie ma. Zobacz: Nierówna sytuacja prawna kobiet i mężczyzn - krwiodawców. Odpowiedź MZ.

Warto poszukiwać krwiodawców wśród osób z JDG oraz poprawić sytuację prawną kobiet dawców

Krwi brakuje. Odsetek osób na JDG i innych formach nie dających prawa do odpoczynku (zwłaszcza wśród młodych osób) jest wysoki. To wśród nich dobrze byłoby szukać przyszłych krwiodawców, ze względu na ograniczenie wieku, do jakiego krew można oddawać. Motywujące byłoby również pokazanie, że Państwo zachęca i wspiera równo kobiety i mężczyzn w tej prospołecznej działalności. Może ktoś w końcu połączy te kropki?

Bardzo cieszy mnie, jako wieloletnią krwiodawczynię, to, że ktoś przypomina o ''przywilejach'', jak rozumiem, zachęcając do tego szlachetnego gestu. Ale ten temat zasługuje na zgłębienie dziennikarskie i doszlifowanie ustawodawcze.

Pozdrowienia,

Kamila, krwiodawczyni z JDG