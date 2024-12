Podatek od nieruchomości: w 2025 roku wszędzie w górę, ale nie w Zielonej Górze – tam podatek kolejny rok bez zmian

Kurs bitcoina ma szansę wznieść się w najbliższym czasie sporo powyżej ostatnio zanotowanych 100 tys. dolarów - przewidują eksperci z zespołu ARI10. Taki może być wpływ pozytywnych nastrojów po wyborach w USA i zwiększonego popytu na kryptowaluty. Jeśli trend ten utrzyma się, to w nadchodzących miesiącach BTC może osiągnąć wartość nawet 200 tys. dolarów. Jednak samo zaprzysiężenie Donalda Trumpa niewiele już zmieni. Według znawców rynku, powyborcza euforia dawno została wliczona w ww. kurs. W dłuższej perspektywie znaczenie może mieć natomiast reakcja Chin na politykę Stanów Zjednoczonych. Inwestorom zaleca się teraz monitorowanie sytuacji i strategię DCA, aby zmniejszyć wpływ ewentualnych wahań. Do tego eksperci z ARI10 prognozują, że podobny scenariusz czeka inne kryptowaluty, które będą zyskiwać na wartości. I dodają, że wszystko, co się obecnie dzieje, doprowadzi rynek do sporego wrzenia, a wyniki mocno się zazielenią, co widoczne jest już od kilku tygodni na wykresach.