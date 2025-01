PIT kasowy ochroni przed firmami, które nie płacą za faktury? Nowa możliwość dla prowadzących działalność gospodarczą w 2025 r.

PIT kasowy to przywilej jakiego małe firmy od fiskusa nie dostały już dawno. Czy teraz przede wszystkim uratuje ich byt i poprawi płynność finansową, zdejmując znaczną część ryzyka związaną z niesolidnymi kontrahentami?

Oto wszystko co trzeba wiedzieć o tej nowej instytucji prawa podatkowego, by skorzystać na niej optymalnie.

PIT kasowy: jaka korzyść podatkowa

PIT kasowy to zmiana w podatkach, na którą od dawna czekali przedsiębiorcy. Zwłaszcza w małych firmach konieczność zapłacenia podatku zaraz po wystawieniu faktury – gdy na pieniądze czeka się miesiącami lub nie wpływają one w ogóle – to uciążliwość blokująca rozwój a nawet z zwiększająca ryzyko prowadzenia działalności do poziomu z bankructwem włącznie.

Czy PIT kasowy uwolni z tego ryzyka, czy przede wszystkim stanowi ochronę przed niesolidnymi dłużnikami?

PIT kasowy: ulga czy tylko kredyt podatkowy

– Kasowy PIT nie jest ulgą podatkową, lecz pewnego rodzaju kredytem podatkowym. Jeśli kontrahent nie zapłaci za fakturę przez dwa lata, przedsiębiorca i tak będzie musiał uiścić podatek po upływie tego okresu – wyjaśnia Bartłomiej Bilski, dyrektor Departamentu Finansów w Krajowym Rejestrze Długów.

– Inaczej mówiąc: przedsiębiorca nie unika płatności podatku, lecz przesuwa ją w czasie do momentu otrzymania pieniędzy z przeprowadzonej transakcji. Ponadto kasowy PIT wiąże się również z pewnymi obowiązkami. Przedsiębiorcy muszą informować swoje biuro księgowe o tym, które faktury zostały opłacone, co może rodzić dodatkowe koszty i formalności. Co ważne: metoda kasowa dotyczy wyłącznie przedsiębiorców i nie ma zastosowania w przypadku sprzedaży do konsumentów – dodaje Bartłomiej Bilski.

Kasowy PIT wsparciem dla małych przedsiębiorstw

Ujmując rzecz najkrócej, kasowy PIT, czyli metoda kasowa w rozliczeniach podatkowych, to sposób rozliczania podatku dochodowego, który opiera się na dacie otrzymania zapłaty za wystawioną fakturę, a nie na dacie sprzedaży towaru lub usługi.

Umożliwia to odroczenie obowiązku zapłaty podatku dochodowego do chwili faktycznego wpływu środków od kontrahenta na konto przedsiębiorcy. Jest to szczególnie korzystne dla małych przedsiębiorstw, które borykają się z problemami płynności finansowej. Ale nie każdy będzie mógł z tego rozwiązania skorzystać.

– Taką możliwość będą miały przede wszystkim małe przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku, a więc aktualnie w 2024, odnotowały obrót poniżej miliona złotych lub dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą – wyjaśnia Bartłomiej Bilski.

Co to jest kasowy PIT: niezbędnik metody kasowej

Podstawowa zasada rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mówi, że obowiązek zapłaty przez przedsiębiorcę podatku dochodowego powstaje w momencie sprzedaży, czyli w chwili wydania towaru lub wykonania usługi (także częściowo). Nie może to nastąpić później niż wskazuje data wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Jeżeli przedsiębiorca wystawił fakturę (musi to zrobić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży), musi ją ująć w przychodach firmy i odprowadzić podatek dochodowy, nawet jeśli kontrahent mu jeszcze nie zapłacił. Jednocześnie przedsiębiorca może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów fakturę za nabyte towary lub usługi, za które jeszcze nie zapłacił.

Kasowy PIT daje możliwość płacenia podatku dochodowego dopiero w momencie otrzymania od kontrahenta zapłaty za wystawioną fakturę.

Jeżeli skorzystasz z tego rozwiązania, nie będziesz musiał płacić podatku już w momencie wykonania usługi, dostawy towaru lub wystawienia faktury, lecz dopiero wtedy, kiedy otrzymasz zapłatę.

Taka sama zasada obowiązuje przy zaliczaniu w koszty uzyskania przychodów faktur zakupowych otrzymanych od kontrahentów, czyli możesz je ująć w kosztach uzyskania przychodów, dopiero jak zapłacisz za zakupiony towar lub usługę.

Kto może skorzystać z kasowego PIT

Z metody kasowego rozliczenia PIT mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący samodzielnie jednoosobową działalność gospodarczą:

opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym, na zasadach IP BOX, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

jeżeli przychody z działalności w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 1 mln zł

jeżeli nie prowadzą ksiąg rachunkowych

jeśli złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze metody kasowej.

Ważne! Z kasowego PIT nie mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz spółki jawnej.

Wybór kasowego PIT jest dobrowolny. Sam musisz ocenić, czy ta metoda rozliczenia podatkowego jest dla ciebie korzystna.

Jak wybrać kasowy PIT

Oświadczenie o wyborze metody kasowej złóż na piśmie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do 20 lutego roku podatkowego. Jeżeli otwierasz działalność w trakcie roku – do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Natomiast jeśli zakładasz firmę w grudniu, złóż oświadczenie do końca roku.

Jeśli wybierzesz metodę kasową, masz obowiązek ją stosować przez cały rok podatkowy.

Twój wybór przechodzi na następne lata, chyba że do 20 lutego roku podatkowego zawiadomisz naczelnika urzędu skarbowego, że rezygnujesz z tej metody.

Jak stosować kasowy PIT.

Metoda kasowa PIT zakłada, że datą powstania przychodu jest dzień uregulowania należności, nie późniejszy niż dzień, w którym upływają dwa lata od dnia wystawienia faktury albo likwidacji działalności gospodarczej.

Oznacza to, że jeżeli wybierzesz metodę kasową rozliczenia PIT, po upływie dwóch lat od daty wystawienia faktury, lub w momencie likwidacji działalności, musisz zapłacić podatek, nawet jeśli kontrahent wciąż ci nie zapłacił.

Metodę kasową możesz zastosować wyłącznie do przychodów z transakcji z innym przedsiębiorcą, które są udokumentowane fakturami.

Metody kasowej PIT nie zastosujesz do przychodów z transakcji z podmiotem powiązanym z tobą, na przykład z firmą twojego małżonka albo spółką, w której masz ponad 5 procent udziałów, oraz takim, który ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tak zwanym raju podatkowym.

Kasowego rozliczenia PIT nie zastosujesz również do przychodów z tytułu zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, czyli na przykład ze sprzedaży samochodu, budynku albo maszyny.

Ewidencja faktur.

Jeżeli wybierzesz kasową metodę rozliczenia PIT, musisz prowadzić ewidencję faktur, które dokumentują przychody rozliczane tą metodą.

Ewidencja musi zawierać datę wystawienia faktury, numer faktury, kwotę należności oraz datę uregulowania płatności.