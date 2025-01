Wynagrodzenia 2025. Choć tempo wzrostu płac wyhamuje, to specjaliści mogą być spokojni o swoje zarobki: jak nie dotychczasowa firma, to konkurencja zapłaci więcej

Główna zmiana na rynku pracy, którą przewidują na 2025 rok eksperci wiąże się z wyhamowaniem dynamiki wzrostu wynagrodzeń. Jednak nie wszędzie i nie dla wszystkich grup pracowników. Najlepsze perspektywy rysują się przed specjalistami: jeśli nie doczekają się oczekiwanej podwyżki w obecnej firmie, z ofertą lepszej płacy zgłosi się konkurencja.

REKLAMA

Jak wynika z najnowszego Raportu płacowego, opublikowanego przez agencję doradztwa personalnego Hays Poland, w roku 2025 firmy planują kontynuację ostrożnego, lecz otwartego na zmieniającą się sytuację rynkową, podejścia do rekrutacji. Poszukiwać pracowników planuje 86 proc. pracodawców. Większość prognozuje, że ich aktywność rekrutacyjna nie ulegnie zmianie lub będzie większa niż w roku 2024.

Specjaliści z mocną pozycją na rynku pracy: gdy trafi się dobra okazja płacowa, nie zawahają się przed zmianą pracodawcy

REKLAMA

Profesjonaliści wciąż czują się pewnie na rynku pracy i 52 proc. z nich pozytywnie ocenia swoje perspektywy na rok 2025. Pomimo mniejszej aktywności rekrutacyjnej firm, specjaliści wierzą, że ich kompetencje zostaną odpowiednio docenione.

W momencie ożywienia rekrutacyjnego mogą wyruszyć na poszukiwania lepszej pracy. Zmianę pracodawcy w tym roku rozważa bowiem aż 51 proc. profesjonalistów.

Rynek pracy się zmienia, a wraz z nim wahania w dynamice rekrutacji. Od pewnego czasu wszelkie wzrosty i spadki zamiast litery V przypominają płaską literę U. Oznacza to, że firmy z większą ostrożnością decydują się tak na zatrudnianie, jak i zwolnienia.

Rok 2025 będzie pod tym względem podobny do minionego. Jednak o ile dalsza stagnacja nie poskutkuje powszechnymi redukcjami zatrudnienia, to nawet niewielkie ożywienie może wyraźnie zwiększyć apetyt firm na rekrutacje.

– Firmy przyzwyczaiły się do działania w warunkach niepewności i licznych zmiennych, które często wymuszają na nich dostosowanie strategii do nowych warunków. W kontekście HR przekłada się to na ostrożniejsze decyzje o zwiększaniu zatrudnienia, a w momentach kryzysowych na przesunięcia w strukturze i upskilling zamiast redukcji– komentuje Alex Shteingardt, Dyrektor Zarządzający Hays Poland.

– Pracodawcy mają świadomość, jak cennym zasobem są kompetencje i koncentrują się na zatrzymaniu kluczowych pracowników w organizacji – dodaje Alex Shteingardt.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rynek pracy 2025: słaba koniunktura gospodarcza zniechęca do zbyt intensywnego poszukiwania nowych pracowników

REKLAMA

Potwierdzają to wyniki badania opisanego na łamach Raportu płacowego Hays Poland 2025, w którym udział wzięło blisko 1,5 tys. pracodawców oraz niemal 1,4 tys. specjalistów i menedżerów. Pomimo dużej niepewności, która definiuje strategię zatrudnienia firm na rok 2025, 86 proc. pracodawców planuje rekrutacje.

Na uruchomienie poszukiwań wciąż jednak będą się decydować z dużą ostrożnością, po wnikliwej analizie potrzeb. Ponadto wyniki badania odzwierciedlają spadek koniunktury, z jaką w minionym roku mierzyły się firmy.

W porównaniu z ubiegłoroczną edycją raportu odsetek organizacji planujących rekrutacje spadł o 4 pkt proc. Wciąż jednak o tym, że liczba rekrutacji do pracy stałej wzrośnie w porównaniu z rokiem 2024, jest przekonanych aż 41 proc. pracodawców. W przypadku zatrudnienia tymczasowego i zewnętrznego odsetek takich odpowiedzi wynosi 35 proc., a kontraktów B2B – 34 proc.

Pracodawcy biorą przy tym pod uwagę, że sytuacja rynkowa zmienia się dynamicznie, a wraz z nią – aktualne potrzeby i możliwości firmy. Stąd też oczekując, że rok 2025 może przynieść wyczekiwane ożywienie, jako główny powód planowanych rekrutacji wskazują rozwój biznesu (49 proc.) i potrzebę znalezienia zastępstwa dla pracowników, którzy zdecydują się odejść (35 proc.).

Ocena pracodawców Ocena pracodawców Materiały prasowe

– Profesjonaliści dopasowani do profilu rekrutacji bardzo często nie są zainteresowani zmianą pracy, a ich oczekiwania finansowe przekraczają przewidziany budżet rekrutacyjny. Tymczasem pracodawcy są mniej skłonni do zwiększania zaplanowanego wynagrodzenia pod wpływem presji płacowej kandydatów – zauważa Agnieszka Kolenda, Executive Director w Hays Poland.

Wynika to z wciąż obowiązującej w wielu firmach dyscypliny kosztowej, jak i siatek płac, które były w ostatnim czasie ujednolicane z myślą o zbliżającej się wielkimi krokami dyrektywie o równości i jawności wynagrodzeń – zauważa Agnieszka Kolenda, Executive Director w Hays Poland – dodaje Agnieszka Kolenda.

Aż 58 proc. pracodawców zgadza się z twierdzeniem, że kandydaci mają nierealistyczne oczekiwania finansowe, a 38 proc. – że na rynku występuje niedobór kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Jednocześnie aż o 13 pkt proc. wzrósł odsetek respondentów dostrzegających to, że o pracę ubiega się więcej kandydatów.

Rynek pracy 2025: wyraźna poprawa koniunktury gospodarczej zwiększy rotacje specjalistów w firmach

Pomimo niejednoznacznej sytuacji na rynku pracy, 52 proc. ekspertów pozytywnie ocenia swoje perspektywy zawodowe na nadchodzące miesiące. Jednocześnie aż 51 proc. specjalistów rozważa zmianę miejsca zatrudnienia w roku 2025.

Chociaż rozpatrywanie takiego kroku nie jest równoznaczne z aktywnym dążeniem do zmiany pracodawcy, to trafnie obrazuje nastroje panujące na dzisiejszym rynku. Wśród specjalistów i menedżerów o 7 pkt proc. spadła bowiem ogólna satysfakcja z pracy. Mniejsze zadowolenie z życia zawodowego może zachęcać do rozważania różnych scenariuszy, również tych uwzględniających zmianę pracy.

– Dostrzegamy, że doświadczeni eksperci, wykazujący się zaawansowaną wiedzą merytoryczną, znajomością technologii i kompetencjami miękkimi, wciąż czują się bardzo pewnie. Mimo że w ostatnim czasie nie zawsze chcieli zmieniać miejsce zatrudnienia, to w roku 2025 mogą wyjść na rynek w poszukiwaniu lepszej pracy – wyjaśnia Agnieszka Kolenda.

– Wskazuje na to spadek satysfakcji pracowników. Zarówno tej ogólnej, jak i związanej z płacą czy równowagą pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. W momencie nawet niewielkiego ożywienia, wielu z nich może zdecydować się na zmianę pracodawcy – Executive Director w Hays Poland.

Ocena specjalistów Ocena specjalistów Materiały prasowe

Jak zauważa Alex Shteingardt, w najbliższym czasie największym wyzwaniem dla firm będzie znalezienie złotego środka pomiędzy ograniczeniami budżetowymi, zadbaniem o satysfakcję najcenniejszych pracowników i stworzeniem atrakcyjnej oferty dla kandydatów.

– Nie będzie to łatwe, szczególnie biorąc pod uwagę zmienność rynkowych trendów. Niemniej wydaje się, że na przestrzeni ostatnich kilku lat organizacje przyzwyczaiły się do funkcjonowania w takich warunkach. Te, które najlepiej poradzą sobie z tym wyzwaniem, w momencie ożywienia zyskają przewagę konkurencyjną w walce o talent – podkreśla Alex Shteingardt.