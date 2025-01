Wspierając WOŚP, można obniżyć podatek lub otrzymać wyższy zwrot [odliczając od podstawy opodatkowania nawet 6% rocznego dochodu]. Podpowiadamy, jak to zrobić

Już w najbliższą niedzielę, tj. 26 stycznia br. – będzie miał miejsce 33 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wspierając Fundację WOŚP – można nie tylko wesprzeć walkę z chorobami nowotworowymi u dzieci, ale również skorzystać z ulgi podatkowej w postaci odliczenia przekazanej darowizny od podstawy opodatkowania. Wszystko zależy jednak od formy, w jakiej doszło do przekazania pieniędzy.

Przekazując darowiznę na cele pożytku publicznego, można odliczyć ją od podstawy opodatkowania

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – przekazując darowiznę na określone cele (wymienione poniżej) – można odliczyć ją od podstawy opodatkowania. I tak – osoby uzyskujące dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli według stawki 12% lub 32%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencyjny) – od podstawy opodatkowania, mogą odliczyć darowizny, przekazane przez na cele:

REKLAMA

określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tj. m.in. na wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, na działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych, na ochronę i promocję zdrowia czy na naukę, szkolnictwo wyższe i edukację), jeżeli zostały przekazane m.in.:

i na rzecz osób niepełnosprawnych, na ochronę i promocję zdrowia czy na naukę, szkolnictwo wyższe i edukację), jeżeli zostały przekazane m.in.: organizacji pozarządowej (np. fundacji lub stowarzyszeniu), które nie jest jednostką sektora finansów publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku lub równoważnej organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, które obowiązują w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG, które prowadzą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i realizują wskazane cele,

kultu religijnego,

krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników lub

kształcenia zawodowego, jeżeli zostały przekazane m.in. publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe.

Istotne jest jednak przy tym, że wysokość darowizny, która może zostać odliczona od podstawy opodatkowania, nie może przekraczać 6 proc. dochodu za dany rok podatkowy. Dla przykładu : uzyskując w roku podatkowym dochód w wysokości 80 tys. zł i przekazując jedną darowiznę lub kilka darowizn na łączną kwotę 5 tys. zł – od podstawy opodatkowania, będzie można odliczyć maksymalnie 4 800 zł.

Z możliwości odliczenia od podatku, wyłączone są ponadto darowizny:

które zostały przed podatnika zaliczone do kosztów uzyskania przychodów oraz

które zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W celu skorzystania z prawa do odliczenia darowizny – trzeba ją odpowiednio udokumentować

Chcąc skorzystać z prawa do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1-2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – fakt przekazania darowizny należy odpowiednio udokumentować:

dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej lub odpowiednio

lub odpowiednio dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

W przypadku przekazania darowizny na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego w innym kraju UE lub EOG – konieczne jest ponadto:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

dysponowanie oświadczeniem tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, które działają na podstawie polskich przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującą wskazane cele oraz

istnienie podstawy prawnej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Przekazując darowiznę na rzecz Fundacji WOŚP – w określonych przypadkach (na wyżej opisanych zasadach) można odliczyć ją od podstawy opodatkowania. Wszystko zależy jednak od formy, w jakiej zostały przekazane pieniądze.

REKLAMA

Jedną z najpopularniejszych form zbierania darowizn na rzecz WOŚP są datki zbierane przez wolontariuszy do puszek. Jak wyjaśnia doradca podatkowy e-pity.pl Monika Piątkowska – „Niestety, pieniądze wrzucone do puszki nie mogą podlegać odliczeniu, gdyż w tej sytuacji darczyńca pozostaje anonimowy. Wolontariusze nie wydają też dowodu, który potwierdzałby dokonanie darowizny.” Nie jest zatem możliwe spełnienie warunku, o którym mowa w art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci udokumentowania wpłaty darowizny na rachunek bankowy obdarowanego.

Odliczona od podatku będzie natomiast mogła zostać darowizna przekazana na rzecz WOŚP za pośrednictwem tzw. wirtualnej skarbonki, pod warunkiem, że darczyńca będzie dysponował dowodem wpłaty z informacjami: kto i komu wpłacił oraz jaki był cel tejże wpłaty – wyjaśnia ekspertka. Odliczenia zebranej kwoty od podstawy opodatkowania, nie będzie natomiast mógł dokonać założyciel skarbonki, który nie jest ani posiadaczem zebranych środków, ani darczyńcą.

W przypadku przelewu bankowego dokonanego bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji WOŚP – również będzie możliwe odliczenie darowizny od podatku. Darczyńca musi jednak zachować potwierdzenie przelewu, w którym wskazane będą jego dane, dane obdarowanego oraz określony cel wpłaty.

REKLAMA

Podatku nie obniży natomiast osoba, która dokona zakupu przedmiotu lub usługi za pośrednictwem aukcji internetowej, ponieważ – mimo, że formalnie, pieniądze zostaną wpłacone na rachunek bankowy WOŚP – aukcja stanowi transakcję zakupu przedmiotu lub usługi i z formalno-prawnego punktu widzenia nie stanowi darowizny.

Dokonując wpłaty darowizny bezpośrednio na rachunek bankowy WOŚP lub nawet przekazując pieniądze na rzecz Fundacji za pośrednictwem wirtualnej skarbonki – równowartość przekazanej darowizny można zatem odliczyć od dochodu, obniżając tym samym podatek lub zwiększając należny zwrot. Ze względu na limit odliczenia – w ten sposób, podstawa opodatkowania może jednak zostać obniżona maksymalnie o 6 proc. rocznego dochodu.

Jakie zeznania należy złożyć, aby skorzystać z ulgi?

W celu skorzystania z ulgi w postaci odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – należy złożyć zeznanie:

PIT-37 – w przypadku uzyskania przychodów opodatkowanych według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę lub z emerytury),

– w przypadku uzyskania przychodów opodatkowanych według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę lub z emerytury), PIT-36 – w przypadku uzyskania przychodów opodatkowanych według skali podatkowej z działalności gospodarczej lub innych przychodów bez pośrednictwa płatnika lub odpowiednio

– w przypadku uzyskania przychodów opodatkowanych według skali podatkowej z działalności gospodarczej lub innych przychodów bez pośrednictwa płatnika lub odpowiednio PIT-28 – w przypadku uzyskania przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy)

wraz z załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach).

Należy przy tym mieć świadomość, że wypełnienie w rocznym zeznaniu podatkowym sekcji dotyczącej przekazania 1,5 proc. podatku na rzecz OPP (organizacji pożytku publicznego) – nie jest tym samym, co przekazanie darowizny na cele, które są określone w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego, którą można następnie odliczyć od podstawy opodatkowania. Są to dwie zupełnie niezależne instytucje i kwotę 1,5 proc. podatku na rzec OPP, można przekazać niezależnie od darowizn, które mogą następnie zostać odliczone od podatku do kwoty nie wyższej niż 6 proc. uzyskanego w danym roku dochodu.

Sprawdź >>> Dziennik Gazeta Prawna - subskrypcja cyfrowa

Podstawa prawna: