Trzeba płacić podatek od takich przydomowych tarasów? To was może zaskoczyć lada dzień i mocno zaboleć

Przydomowy taras może być obłożony podatkiem? Wydaje się, że nie, bo przecież znajduje się na zewnątrz budynku i nie stanowi powierzchni użytkowej. Właściciele nieruchomości są przekonani, że od tarasu daniny płacić nie trzeba. Ale nie do końca mają rację. O co chodzi?

Skąd te związane z tarasem podatkowe wątpliwości?

Bo 15 marca mija termin płacenia pierwszej raty podatku od nieruchomości za 2025 rok. Jak pisze zajmujący się budownictwem branżowy serwis KB.pl, od tarasu z znajdującego się na zewnątrz budynku, właściciele nieruchomości zazwyczaj płacić podatku nie muszą, bo nie jest uznawany za powierzchnię użytkową. Skąd owo „zazwyczaj”? Chodzi o sytuacje, kiedy taras jest zabudowany i całkowicie zamknięty, co sprawia, że staje się częścią powierzchni użytkowej domu. Wtedy może zostać opodatkowany – wskazuje portal.

Każda sytuacja może wymagać indywidualnej analizy

Tym, którzy mają zabudowane tarasy, eksperci radzą kontakt z lokalną skarbówką, żeby uzyskać szczegółowe informacje o obowiązujących zasadach i sposobie ich interpretacji w danej gminie. Chodzi o to, że niektóre urzędy mogą przyjmować różne podejścia do klasyfikacji takich przestrzeni. Lepiej to sprawdzić, bo prawne interpretacje oraz orzeczenia sądowe dowodzą, że każda sytuacja może wymagać indywidualnej analizy.

Osoby fizyczne płacą go w ratach do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada danego roku. Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy trzeba zapłacić cały podatek w terminie płatności pierwszej raty czyli do 15 marca.

Przypomnijmy, że obowiązująca od nowego roku nowelizacja podatku od nieruchomości przyniosła zmianę definicji obiektów budowlanych. Budynek to między innymi obiekt wzniesiony w wyniku robót budowlanych wraz z instalacjami, trwale związany z gruntem, posiadający dach i fundamenty.

Mianem budowli określa się obiekty niebędące budynkami, wymienione w nowym załączniku nr 4 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zawiera on 28 pozycji). To między innymi elektrownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne, biogazownie, magazyny energii, przyłącza oraz urządzenia instalacyjne, w tym te służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. Stawka podatku od budowli wynosi 2 proc. jej wartości.

