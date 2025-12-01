REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe świadczenie?

Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe świadczenie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 grudnia 2025, 06:51
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
emerytura, emeryci, świadczenie, staż pracy, Niemcy
Druga emerytura w wysokości 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe świadczenie?
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Wielu Polaków, spędziło część swojego życia zagranicą w celach zawodowych. Czy takie osoby mogą ubiegać się o świadczenie emerytalne, jednocześnie z dwóch systemów emerytalnych? Jeżeli tak, to czy da się uniknąć podwójnego opodatkowania emerytury?

rozwiń >

Świadczenie emerytalne. Czy możliwe jest pobieranie dwóch emerytur jednocześnie – polskiej i zagranicznej?

Okazuje się, że polskie prawo dopuszcza możliwość pobierania świadczeń emerytalnych z więcej niż jednego kraju. Osoby, które część swojego życia zawodowego spędziły za granicą, mogą otrzymywać dwa świadczenia jednocześnie. Kluczowe jest jednak, aby emeryt spełniał warunki wymagane w obu państwach – zarówno dotyczące minimalnego stażu pracy, jak i wieku emerytalnego. Jeżeli spełnione zostaną przesłanki dla jednego kraju – będzie on mógł pobierać jedynie jedną emeryturę.

REKLAMA

REKLAMA

Czy można łączyć staż pracy za granicą oraz w Polsce, tak aby być uprawnionym do pobierania świadczenia emerytalnego?

Minimalny staż pracy, uprawniający do pobierania emerytury w Polsce wynosi:

  • 20 lat dla kobiet oraz
  • 25 lat dla mężczyzn.

Dodatkowo, okres nieskładkowy może stanowić 1/3 okresu składkowego. Osoby ubiegające się o emeryturę, którym brakuje wymaganego stażu pracy, mają prawo do sumowania okresów składkowych przepracowanych w różnych krajach (np. w Polsce i w Niemczech).

Przykład

Na przykładzie mężczyzn, - jeżeli dana osoba pracowała i płaciła składki w Polsce przez 22 lata, a w Niemczech przepracowała 3 lata – będzie miała prawo do polskiej emerytury.

Nie oznacza to jednak, że uzyska prawo do pobierania świadczeń jednocześnie w Polsce i w Niemczech, ponieważ aby otrzymać emeryturę z Niemiec, należy przepracować tam co najmniej 5 lat.

REKLAMA

Dodatkowe świadczenie emerytalne. Jaki jest minimalny wymagany staż pracy, żeby móc pobierać niemiecką emeryturę?

Większość krajów UE, posiada zbliżony system emerytalny do polskiego. Mogą jednak występować pewne różnice np. w wymaganym stażu pracy. W Niemczech minimalny wymagany staż pracy – tzw. wartezeit – wynosi 5 lat. Dla W Wielkiej Brytanii dla przykładu – 10 lat. Oznacza to, że aby otrzymać podstawową emeryturę w Niemczech, konieczne jest posiadanie co najmniej 5 lat minimalnego, ustawowego okresu ubezpieczenia emerytalnego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W Niemczech - odróżnieniu od polskiego systemu emerytalnego – nie występuje minimalna emerytura. Jej wysokość zależy od osiąganych zarobków, a tym samym – od wysokości odprowadzanych składek. Przy średnich dochodach emerytura może wynosić około 200 euro miesięcznie, co przy obecnym kursie odpowiada około 850 zł. Im wyższe są zarobki, tym wyższa będzie przysługująca emerytura.

Dodatkowe świadczenie emerytalne. Wiek emerytalny w Polsce i w Niemczech - jakie są różnice?

Jednym z wymogów ubiegania się o emeryturę w Polsce jest osiągnięcie wieku emerytalnego:

  • 65 lat dla mężczyzn oraz
  • 60 lat dla kobiet.

W Niemczech trwa proces podnoszenia wieku emerytalnego do 67 lat. Obecnie wynosi on 65 lat i 11 miesięcy dla obu płci. Oznacza to, że osoby, chcące ubiegać się jednocześnie o polską i niemiecką emeryturę, będą musiały poczekać z uzyskaniem tej drugiej do ukończenia 67 lat. O ile w przypadku mężczyzn różnica wieku nie jest duża, to w przypadku kobiet, dla których wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat, siedmioletnia różnica stanowi znaczący odstęp czasu.

Dodatkowe świadczenie emerytalne. Czy aby uzyskać niemiecką emeryturę trzeba jechać do Niemiec?

Osoba uprawniona do pobierania niemieckiej emerytury nie musi składać odrębnego wniosku w Niemczech. Wniosek składa się w Polsce, a ZUS przekaże go do wszystkich krajów, w których dana osoba pracowała. Wnioski te, rozpatrywane są według własnych przepisów poszczególnych krajowych. W rezultacie wydane zostają odrębne decyzje o przyznaniu emerytury z tych państw.

Każda placówka ZUS obsługuje inne państwa UE i EFTA:

  • Oddział ZUS w Bydgoszczy – Włochy,
  • Oddział ZUS w Chrzanowie – Belgia,
  • Oddział ZUS w Gdańsku – Wielka Brytania,
  • Oddział ZUS w Krakowie – Holandia,
  • Oddział ZUS w Lublinie – Irlandia,
  • I Oddział ZUS w Łodzi – Cypr, Grecja, Malta,
  • Oddział ZUS w Nowym Sączu – Czechy, Słowacja,
  • Oddział ZUS w Opolu – Niemcy,
  • Oddział ZUS w Rzeszowie – Hiszpania, Portugalia,
  • Oddział ZUS w Szczecinie – Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja,
  • Oddział ZUS w Tarnowie – Austria, Liechtenstein, Słowenia,
  • Oddział ZUS w Toruniu – Dania, Szwajcaria, Węgry,
  • I Oddział ZUS w Warszawie – Bułgaria, Chorwacja, Francja, Luksemburg, Rumunia.

Wniosek można złożyć osobiście w najbliższej placówce ZUS lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) na stronie www.zus.pl. W tym celu należy posiadać konto na PUE ZUS oraz profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Dokumenty dołączane do wniosku muszą być jednak dostarczone w formie papierowej do placówki ZUS lub przesłane pocztą.

Dodatkowe świadczenie emerytalne. Jakie dokumenty należy złożyć, żeby otrzymać niemiecką emeryturę?

Osoby ubiegające się o niemiecką emeryturę lub emeryturę z innego kraju Unii Europejskiej albo EFTA, oprócz standardowego wniosku o emeryturę, muszą wypełnić również załącznik EMZ – załącznik do wniosku o emeryturę dla osób starających się o świadczenie z zagranicznej instytucji państwa UE lub EFTA.

Do wniosku należy także dołączyć formularz unijny E 207 PL. W formularzu tym należy wskazać wszystkie państwa, w których wykonywano pracę, a także dołączyć dokumenty uzasadniające przyznanie emerytury, w tym m.in.:

  • zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające okresy pracy oraz wysokość wynagrodzenia,
  • legitymację ubezpieczeniową z wpisami dotyczącymi okresów zatrudnienia i wysokości zarobków,
  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające okres i programowy tok studiów,
  • książeczkę wojskową lub zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień o okresie czynnej służby wojskowej,
  • odpisy aktów urodzenia dzieci oraz
  • inne dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia lub zatrudnieni

Załączniki do pobrania

  1. Wniosek o emeryturę;
  2. Załącznik do wniosku o emeryturę dla osób, które ubiegają się o emeryturę z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA
  3. Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej

Dodatkowe świadczenie emerytalne. Pobieranie dwóch emerytur a kwestia podatkowa - czy trzeba płacić podwójnie?

Emerytury brutto w polskim systemie, obciążone są następującymi potrąceniami:

  • składką zdrowotną w wysokości 9 % oraz
  • zaliczką na podatek dochodowy w wysokości 12 % do kwoty 120 tys. oraz
  • 32% powyżej tej kwoty

Podatek naliczany jest od nadwyżki kotwy wolnej od podatku – tj. 30 tys. zł.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, Polska zawarła umowy międzynarodowe – obecnie jest ich aż 91. Porozumienia te podpisywane są zarówno z krajami Unii Europejskiej, jak i z państwami spoza wspólnoty.

W przypadku Niemiec – obwiązującym aktem jest umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. Zgodnie z jej treścią:

„Emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie”.

Oznacza to, że jeśli mieszkając w Polsce pobieramy jednocześnie emeryturę polską i niemiecką, emerytura z Niemiec będzie zwolniona z opodatkowania w Polsce.

ZUS/Angora/Rozliczpodatek.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2024 poz. 1631)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2025 poz. 163)

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) - Gesetzliche Rentenversicherung

Powiązane
Nowe świadczenie 1900 zł miesięcznie dla rodziców-seniorów za wychowanie dzieci: jako dodatek do emerytury dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy nie pracowali
Nowe świadczenie 1900 zł miesięcznie dla rodziców-seniorów za wychowanie dzieci: jako dodatek do emerytury dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy nie pracowali
Nowe świadczenie 2 150 zł miesięcznie dla seniorów, ale – nie dla osób samotnych, bez wsparcia rodziny (i to tylko z tego powodu, że jej nie mają!). Absurd prowadzący do wykluczenia z dostępu do wsparcia finansowego tych, którzy najbardziej go potrzebują
Nowe świadczenie 2 150 zł miesięcznie dla seniorów, ale – nie dla osób samotnych, bez wsparcia rodziny (i to tylko z tego powodu, że jej nie mają!). Absurd prowadzący do wykluczenia z dostępu do wsparcia finansowego tych, którzy najbardziej go potrzebują
Nowe 800 plus dla seniorów za każde wychowane dziecko, bo zostali pozbawieni 172 800 zł i wprowadzenia takiego świadczenia „wymaga uczciwość pokoleniowa” [JEST DECYZJA]
Nowe 800 plus dla seniorów za każde wychowane dziecko, bo zostali pozbawieni 172 800 zł i wprowadzenia takiego świadczenia „wymaga uczciwość pokoleniowa” [JEST DECYZJA]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Od 1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu niepełnosprawnych
01 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu niepełnosprawnych. Dotyczą funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) oraz zakładów pracy chronionej (ZPChr). Między innymi zmienia się limit wskaźnika zatrudnienia w ZAZ osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z 35% na 55% ogółu zatrudnionych.
Świąteczny prezent od ZUS! Wypłaty emerytur jeszcze przed Wigilią i podwójne przelewy przed 1 stycznia. Dla kogo?
01 gru 2025

Choć grudzień 2025 dopiero się zaczął, ZUS zaplanował przyspieszenie wypłat świadczeń. Układ dni wolnych sprawił, że seniorzy otrzymają swoje emerytury wcześniej niż zwykle. Co więcej, ZUS potwierdza, że dla jednej grupy beneficjentów na koncie pojawią się dwa przelewy jeszcze przed 1 stycznia. Oto szczegóły.

Nawet 36000 zł rocznie odliczenia od podatku - nowa ulga za 2025 rok, pierwsze odliczenie w 2026 roku
01 gru 2025

Już od bieżącego 2025 roku przedsiębiorcy zyskali nowe narzędzie optymalizacji podatkowej. Ustawodawca wprowadził do systemu podatkowego możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania w związku z zatrudnianiem szczególnej grupy pracowników. Poniżej kompleksowe omówienie tej preferencji wraz ze szczegółowymi zasadami jej rozliczania. Ulga będzie dostępna także w 2026 roku.
MEN blokuje szybkie kursy dla nauczycieli przedszkoli. „Nie da się zdobyć kwalifikacji w kilka miesięcy”
01 gru 2025

Resort edukacji ostatecznie odrzuca pomysł stworzenia ekspresowych kursów dla kandydatów do pracy w przedszkolach. Powód? Obowiązujące przepisy wymagają pięcioletniego toku kształcenia. Jednocześnie maleje liczba wakatów, choć problem braków kadrowych nadal pozostaje aktualny.

REKLAMA

Skarbówka tego wam nie daruje. Pojawił się nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nie odpuści
01 gru 2025

Drobne, wykonywane okazjonalnie usługi „ złotej rączki, sprzedaż pojedynczych rzeczy w internecie, taki drobny biznes można prowadzić legalnie, bez konieczności zakładania firmy. Ale uwaga! Nierejestrowaną działalność gospodarczą fiskus też bierze pod lupę. Obowiązuje bowiem limit przychodów, który zmieni się w 2026 roku. Jeśli ktoś go przekroczy, skarbówka weźmie go w obroty.
Prowadzisz food trucka? Pamiętaj o opłacie targowej. Na ten temat krążą sprzeczne opinie. Warto znać przepisy
01 gru 2025

Czy prowadząc food trucka trzeba uiszczać opłatę targową? Opinie na ten temat są podzielone. Warto jednak wiedzieć co wynika z przepisów, by uniknąć kłopotów na gruncie podatkowym. Bo czy sprzedaż napoju jest częścią świadczenia usługi?
Grudzień: złożony wniosek w ZUS da Ci do 2000 zł korzyści w styczniu 2026 r.
01 gru 2025

Grudzień: złożony wniosek w ZUS da Ci do 2000 zł korzyści w styczniu 2026 r. Warto przypomnieć o tym prawie, bo wciąż mało osób pamięta o realnych korzyściach, które można otrzymać! Jeśli dają, to przecież warto złożyć to proste pismo - podkreślają zadowoleni wnioskodawcy.
Zanim zarzucisz pracodawcy, że łamie prawo, zobacz co wynika z przepisów. Dlaczego będziesz musiał pokazać PIT współmałżonka?
01 gru 2025

Rozmowy o pieniądzach często wywołują emocje. Dotyczy to w szczególności tych przypadków, gdy o stanie budżetu domowego trzeba poinformować pracodawcę. Czasami jednak, jeśli chcemy korzystać z przywilejów wynikających z przepisów, okazuje się to konieczne. I zgodne z przepisami.

REKLAMA

Czy każdy emeryt dostanie od byłego pracodawcy bon świąteczny? Przepisy wskazują jasno, kto może się o niego ubiegać
01 gru 2025

Przed nami święta i szczególne potrzeby budżetów domowych. Pracownicy liczą na świadczenia przedświąteczne od pracodawców, a emeryci zastanawiają się, czy uda się pokryć wszystkie wydatki i kupić prezenty dla najbliższych. Czy oni również mogą liczyć na pomoc byłych pracodawców?
Czy pracodawca musi zapłacić pracownikowi za udział w szkoleniu po godzinach pracy albo w dniu wolnym? Zasady są proste
30 lis 2025

Czy pracownik ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu po godzinach pracy? W praktyce na tym tle powstaje wiele sporów. Gdzie kończy się prawo pracodawcy do ingerowania w czas wolny pracownika? Zasady są proste.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA