Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Ulgi dla seniora » Zniżki dla seniorów. Jak można zaoszczędzić na świątecznych zakupach?

Zniżki dla seniorów. Jak można zaoszczędzić na świątecznych zakupach?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 grudnia 2025, 16:52
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Czy seniorzy mogą liczyć na jakieś zniżki?
Czy seniorzy mogą liczyć na jakieś zniżki?
Czas przedświątecznych zakupów nie zawsze jest powodem do radości u wielu osób starszych. Gdzie szukać oszczędności? Czy Karta Dużej Rodziny przyda się seniorowi? O jakich jeszcze dokumentach warto pamiętać? Prezentujemy kilka przydatnych przykładów.

Karta Dużej rodziny również dla seniorów

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Prawo do posiadania karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej. Ustawa pojęciem tym obejmuje rodzinę, w której rodzic/rodzice lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

W praktyce zatem ze zniżek mogą korzystać seniorzy, którzy mieli na utrzymaniu troje dzieci nawet jeśli teraz potomstwo jest już dorosłe i zmieniło miejsce zamieszkania. Szczegółowe kryteria znajdziemy w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny (KRD) daje możliwość skorzystania z niższych cen w placówkach partnerów programu. To czy dany sklep oferuje zniżki w ramach Karty Dużej Rodziny warto sprawdzać indywidualnie.

Przykład

Kartę honoruje wielu lokalnych przedsiębiorców. Jeśli chodzi o popularne sieci, to warto tu wymienić: Lidl, Kaufland, Carrefour, Spar, CCC czy Deichmann. Pamiętajmy, iż partnerzy karty niekiedy oferują rabaty tylko na określone produkty.

Zniżki dla seniorów w samorządach

Specjalne programy dla seniorów przygotowują też niektóre samorządy. Lokalne karty dla rodzin wielodzietnych czy seniorów różnią się oczywiście swoim zasięgiem. Ponadto nie każdy samorząd takie dodatkowe wsparcie oferuje.

Przykład

Przykładowo, Opolska Karta Rodziny i Seniora co do zasady umożliwia korzystanie ze zniżek do ukończenia przez dzieci 18 lub 25 roku życia (jeśli kontynuują naukę). Gdy dzieci dorosną, kartę można przedłużyć. Rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym karta przysługuje bez ograniczeń wiekowych.

Przykład

Z kolei Karta Seniora Województwa Łódzkiego przysługuje osobom, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie województwa łódzkiego.

Ogólnopolska Karta Seniora

Stowarzyszenie MANKO z siedzibą w Krakowie (wydawca miesięcznika Głos Seniora), prowadzi program „Ogólnopolska Karta Seniora”. Jest to system zniżek dla seniorów powyżej 60 roku życia.

Aktualnie Ogólnopolska Karta Seniora jest wydawana bezpłatnie w 312 gminach i miastach, które przystąpiły do programu. Karta działa w 3 000 punktów w Polsce. Oferuje nie tylko zniżki w sklepach i punktach usługowych, ale również tańsze bilety na wydarzenia sportowe czy kulturalne.

Podsumowanie

Istnieje kilka inicjatyw, które mogą pomóc seniorom w korzystaniu z usług, wydarzeń sportowych czy niższych cen w sklepach. Jeśli nie jesteśmy pewni czy i jakie wsparcie nam przysługuje, to warto zasięgać informacji w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1512)

