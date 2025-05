Fiskus chce mieć swój udział w prezentach komunijnych, na ile liczy z podatków

Czy od prezentów komunijnych trzeba zapłacić podatek? Wyjaśniamy, kiedy komunijny prezent staje się darowizną, którą trzeba zgłosić fiskusowi.

Prezent z okazji komunii to zwykła darowizna

Przekazywane z różnej okazji prezenty są na gruncie prawa podatkowego uznawane za darowizny. Dlatego też otrzymane komunijne prezenty powinniśmy oceniać zgodnie z zapisami ustawy o podatku od spadku i darowizn. – Nie można jednoznacznie stwierdzić, że nie musimy zgłaszać i płacić podatku od żadnego z prezentów komunijnych.

O tym, czy powinniśmy rozliczyć otrzymane komunijne podarki zadecyduje ich wartość, jak również stopień spokrewnienia między darczyńcą i obdarowanym.

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn istnieją określone kwoty, do wysokości których darowizny nie zostaną opodatkowane. Zwykle prezenty otrzymywane z okazji komunii nie przekraczają ustawowych limitów, więc nie są objęte podatkiem.

– Nie możemy tego jednak uznać za regułę, dlatego warto zweryfikować datek od każdego z gości indywidualnie – podpowiada Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.pl.

Prezent na komunię: ile można dostać bez podatku? Limity w trzech grupach podatkowych

– Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, jeżeli wartość wpłat od osoby nam obcej, należącej do III grupy podatkowej, nie przekracza 5733 zł (czyli kwoty wolnej od darowizn) w ciągu 5 lat, od takiej darowizny nie jest naliczany podatek - wyjaśnia wskazuje Monika Piątkowska.

– W przypadku II grupy podatkowej, do której należy np. rodzeństwo naszych rodziców, dzieci siostry, wnuki brata będzie to kwota 27 090 zł. Natomiast od naszych bliskich np. małżonka, dzieci, rodziców, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy czy teściów, czyli od I grupy podatkowej, możemy otrzymać bez zgłoszenia 36 120 zł. Kwoty te liczone są łącznie dla okresu 5 lat. Jeśli zatem otrzymujemy co jakiś czas darowizny od danej osoby, powinniśmy sumować ich wartość i w przypadku przekroczenia limitu zgłosić darowiznę organom podatkowym – wskazuje Monika Piątkowska.

Prezenta na komunię od najbliższej rodziny

Szczególnym przypadkiem są podarunki otrzymane od najbliższej rodziny, tzw. zerowej grupy podatkowej (np. dzieci, rodzice, dziadkowie), które, pod pewnymi warunkami, nie są obejmowane podatkiem bez względu na kwotę darowizny.

– Musimy również pamiętać, że w przypadku komunii obdarowanym jest dziecko i to jego koligacje z poszczególnymi osobami powinny być weryfikowane. Jeśli zachodzi potrzeba zgłoszenia otrzymanej darowizny, wówczas to rodzice lub opiekunowie prawni w jego imieniu składają zeznanie organom podatkowym – dodaje Monika Piątkowska.