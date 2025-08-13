Jeśli jesteś tegorocznym maturzystą i mieszkasz na wsi lub w małej miejscowości, możesz otrzymać 10 000 zł stypendium pomostowego na dobry start i rozpoczęcie studiów . Termin składania wniosków upływa 18 sierpnia 2025 roku. Oto szczegóły.

rozwiń >

Tegoroczni maturzyści mogą się starać o stypendium w wysokości 10 000 zł na rozpoczęcie studiów! Wystarczy złożyć wniosek. Ale trzeba się spieszyć, bo termin mija 18 sierpnia!

Program Stypendiów Pomostowych to system wsparcia finansowego dla zdolnej i ambitnej młodzieży pochodzącej z małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) i niezamożnych rodzin, chcącej podjąć studia na polskich publicznych uczelniach akademickich. Program przyznaje stypendia na pierwszy rok studiów w wysokości około 10 000 zł (w płatnościach rozłożonych na 10 miesięcy), a także umożliwia kontynuację wsparcia w kolejnych latach studiów dla najlepszych studentów.

REKLAMA

Kto może ubiegać się o stypendium pomostowe?

W tegorocznej, 24. edycji Programu Stypendiów Pomostowych (rok akademicki 2025/2026), maturzyści mogą złożyć wniosek o stypendium pomostowe, jeśli spełniają następujące warunki:

Zdana matura : W 2025 roku po ukończeniu liceum, technikum lub szkoły branżowej II stopnia.

: W 2025 roku po ukończeniu liceum, technikum lub szkoły branżowej II stopnia. Studia : Przyjęcie na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na publicznej uczelni akademickiej w Polsce.

: Przyjęcie na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na publicznej uczelni akademickiej w Polsce. Miejsce zamieszkania : Wieś lub miasto do 20 tysięcy mieszkańców.

: Wieś lub miasto do 20 tysięcy mieszkańców. Dochód w rodzinie : Nie więcej niż 3266 zł brutto na osobę miesięcznie (stan na czerwiec 2025).

: Nie więcej niż 3266 zł brutto na osobę miesięcznie (stan na czerwiec 2025). Wynik maturalny: Minimum 100 punktów, obliczanych według specjalnego algorytmu.

Stypendium pomostowe. Jak liczone są punkty z matury?

Punkty do stypendium pomostowego liczone są ze wszystkich pisemnych egzaminów maturalnych, zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych, zdawanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Wynik z poziomu podstawowego mnoży się przez 0,4.

Wynik z poziomu rozszerzonego mnoży się przez 0,6.

Uzyskane w ten sposób punkty z poszczególnych przedmiotów należy zsumować. Aby ubiegać się o stypendium, musisz uzyskać minimum 100 punktów.

Dodatkowe warunki i termin składania wniosków o stypendium pomostowe

Aby wniosek o stypendium pomostowe został pozytywnie rozpatrzony, należy spełnić przynajmniej jeden z dodatkowych warunków, takich jak:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z tytułem finalisty.

Pochodzenie z rodziny wielodzietnej (3+), rodziny zastępczej lub domu dziecka (w tym osoby usamodzielnione).

Uzyskanie rekomendacji od lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w programie.

Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną do 18 sierpnia 2025 roku.

Co poza finansowaniem oferuje stypendium pomostowe?

Stypendium pomostowe to nie tylko jednorazowe wsparcie finansowe. To 10 000 zł, wypłacane w dziesięciu miesięcznych ratach po 1000 zł, które pomogą pokryć koszty zakwaterowania, podręczników, wyżywienia czy dojazdów. Program oferuje również bogatą ofertę rozwojową, obejmującą warsztaty, szkolenia i konferencje, które pomogą rozwijać kompetencje miękkie, zarządzać czasem, planować karierę i poprawiać umiejętności komunikacyjne. Dla najbardziej ambitnych studentów przewidziane są także dodatkowe możliwości:

Stypendia na kolejne lata studiów (II, III i IV rok).

Stypendia językowe.

Wyjazdy na zagraniczne staże, realizowane we współpracy z partnerami programu (np. TFLF i PAII).

Termin składania wniosku o stypendium pomostowe

Aby ubiegać się o stypendium pomostowe, należy złożyć wniosek online do 18 sierpnia 2025 roku. Po tym terminie nie będzie już możliwości aplikowania w tegorocznej edycji.