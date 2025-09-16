Zmiany w VAT. Limit zwolnienia w górę od 2026 roku. Nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać

Podmioty gospodarcze, które w 2026 roku osiągną przychód do 240 tys. zł, nie będą musiały rejestrować się jako płatnicy VAT. Stanowi to podwyższenie dotychczasowego limitu, który wynosił 200 tys. zł. Oto szczegóły.

Zmiany w VAT. Limit zwolnienia w górę od 2026 roku

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, która została przyjęta przez Sejm, od 1 stycznia 2026 roku limit przychodów uprawniający do zwolnienia z tego podatku zostanie podniesiony z 200 tys. zł do 240 tys. zł. Ta zmiana obejmie również tych przedsiębiorców, którzy w 2025 roku przekroczą dotychczasowy limit, ale nie osiągną nowego.

Kto skorzysta na zmianach?

Podwyższenie progu przychodów to dobra wiadomość przede wszystkim dla małych firm, które dzięki temu będą mogły uniknąć skomplikowanych obowiązków związanych z rozliczaniem VAT. Brak konieczności bycia "vatowcem" pozwala na ustalenie bardziej atrakcyjnych cen dla klientów, co jest szczególnie korzystne, jeśli firma nie ponosi dużych kosztów prowadzenia działalności. Warto jednak pamiętać, że podniesienie limitu będzie miało minimalny wpływ na większe przedsiębiorstwa. Zmiana może natomiast przełożyć się na spadek wpływów z VAT do budżetu państwa.

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia?

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT, niezależnie od wysokości swoich przychodów. Obowiązek bycia płatnikiem VAT dotyczy firm, które sprzedają określone towary lub świadczą konkretne usługi wymienione w ustawie. Do tej grupy należą m.in. sprzedawcy metali szlachetnych, wyrobów jubilerskich, nowych środków transportu, a także towarów akcyzowych (z pewnymi wyjątkami). Zwolnienie nie dotyczy również firm, które sprzedają online kosmetyki, sprzęt elektroniczny (komputery, urządzenia elektryczne, RTV/AGD) czy maszyny. Obowiązek płacenia VAT mają także firmy świadczące usługi doradcze (poza rolniczymi), jubilerskie, prawnicze oraz zajmujące się ściąganiem długów. Zawsze warto dokładnie sprawdzić w ustawie, czy rodzaj prowadzonej działalności nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia.