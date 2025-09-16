REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Zmiany w VAT. Limit zwolnienia w górę od 2026 roku. Nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać

Zmiany w VAT. Limit zwolnienia w górę od 2026 roku. Nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 września 2025, 12:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Zmiany w VAT 2026
Zmiany w VAT. Limit zwolnienia w górę od 2026 roku. Nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Podmioty gospodarcze, które w 2026 roku osiągną przychód do 240 tys. zł, nie będą musiały rejestrować się jako płatnicy VAT. Stanowi to podwyższenie dotychczasowego limitu, który wynosił 200 tys. zł. Oto szczegóły.

Zmiany w VAT. Limit zwolnienia w górę od 2026 roku

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, która została przyjęta przez Sejm, od 1 stycznia 2026 roku limit przychodów uprawniający do zwolnienia z tego podatku zostanie podniesiony z 200 tys. zł do 240 tys. zł. Ta zmiana obejmie również tych przedsiębiorców, którzy w 2025 roku przekroczą dotychczasowy limit, ale nie osiągną nowego.

REKLAMA

REKLAMA

Kto skorzysta na zmianach?

Podwyższenie progu przychodów to dobra wiadomość przede wszystkim dla małych firm, które dzięki temu będą mogły uniknąć skomplikowanych obowiązków związanych z rozliczaniem VAT. Brak konieczności bycia "vatowcem" pozwala na ustalenie bardziej atrakcyjnych cen dla klientów, co jest szczególnie korzystne, jeśli firma nie ponosi dużych kosztów prowadzenia działalności. Warto jednak pamiętać, że podniesienie limitu będzie miało minimalny wpływ na większe przedsiębiorstwa. Zmiana może natomiast przełożyć się na spadek wpływów z VAT do budżetu państwa.

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia?

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT, niezależnie od wysokości swoich przychodów. Obowiązek bycia płatnikiem VAT dotyczy firm, które sprzedają określone towary lub świadczą konkretne usługi wymienione w ustawie. Do tej grupy należą m.in. sprzedawcy metali szlachetnych, wyrobów jubilerskich, nowych środków transportu, a także towarów akcyzowych (z pewnymi wyjątkami). Zwolnienie nie dotyczy również firm, które sprzedają online kosmetyki, sprzęt elektroniczny (komputery, urządzenia elektryczne, RTV/AGD) czy maszyny. Obowiązek płacenia VAT mają także firmy świadczące usługi doradcze (poza rolniczymi), jubilerskie, prawnicze oraz zajmujące się ściąganiem długów. Zawsze warto dokładnie sprawdzić w ustawie, czy rodzaj prowadzonej działalności nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Powiązane
Lawina donosów podatkowych. Skarbówka: większość to zemsta i zazdrość
Lawina donosów podatkowych. Skarbówka: większość to zemsta i zazdrość
Polacy znaleźli sposób na podatek Belki. Wpłaty są rekordowe
Polacy znaleźli sposób na podatek Belki. Wpłaty są rekordowe
Fiskus uderza w posiadaczy klimatyzacji – muszą oddać do urzędu skarbowego nawet 16 960 zł. Szef KAS wydaje z urzędu kolejne decyzje wobec podatników
Fiskus uderza w posiadaczy klimatyzacji – muszą oddać do urzędu skarbowego nawet 16 960 zł. Szef KAS wydaje z urzędu kolejne decyzje wobec podatników
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w VAT. Limit zwolnienia w górę od 2026 roku. Nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać
16 wrz 2025

Podmioty gospodarcze, które w 2026 roku osiągną przychód do 240 tys. zł, nie będą musiały rejestrować się jako płatnicy VAT. Stanowi to podwyższenie dotychczasowego limitu, który wynosił 200 tys. zł. Oto szczegóły.
Polski nie stać na trzynastą emeryturę i program Aktywny rodzic w 2026 r.
16 wrz 2025

Trwa dyskusja nad budżetem państwa w 2026 r. w ramach RDS (Rady Dialogu Społecznego). Projekt budżetu wydaje się mało odporny na ewentualne szoki. Potrzebna jest racjonalizacja wydatków państwa w przyszłym roku. Polski nie stać na trzynastą emeryturę i program Aktywny rodzic w 2026 r.
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności – praktyczny przewodnik po uprawnieniach i świadczeniach
16 wrz 2025

Masz znaczny stopień niepełnosprawności lub ktoś z Twoich bliskich właśnie go otrzymał? To orzeczenie otwiera dostęp do wielu świadczeń, ulg i ułatwień. Od dodatków finansowych, przez dofinansowania i prawa pracownicze, aż po preferencje w komunikacji i leczeniu. Sprawdź, na co możesz liczyć w 2025 roku i co zrobić, by nie przegapić ważnych możliwości.
Amortyzacja samochodu a podatki – jak przedsiębiorca może skorzystać?
16 wrz 2025

Zakup samochodu firmowego to nie tylko kwestia wygody i prestiżu, ale przede wszystkim decyzja finansowa, która ma bezpośredni wpływ na podatki. Amortyzacja pojazdu pozwala przedsiębiorcy na stopniowe rozliczanie kosztów związanych z jego nabyciem. Warto wiedzieć, jakie zasady obowiązują przy samochodach osobowych i dostawczych, ponieważ różnice mogą być znaczące.

REKLAMA

Dla kogo certyfikaty cyberbezpieczeństwa? Czy są obowiązkowe? Ustawa o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa już weszła w życie
16 wrz 2025

Certyfikaty cyberbezpieczeństwa są przeznaczone dla profesjonalistów IT, w tym dla administratorów systemów i sieci, specjalistów od bezpieczeństwa, inżynierów oraz osób aspirujących do tych ról, aby potwierdzić ich wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie ochrony przed zagrożeniami cyfrowymi. Certyfikacja obejmuje także produkty, usługi i procesy ICT, a ich celem jest informowanie konsumentów o poziomie bezpieczeństwa cyfrowego oraz wspieranie polskich firm na rynkach europejskich. Czy i dla kogo uzyskanie certyfikatów cyberbezpieczeństwa jest obligatoryjne?
Fiskus uderza w posiadaczy klimatyzacji – muszą oddać do urzędu skarbowego nawet 16 960 zł. Szef KAS wydaje z urzędu kolejne decyzje wobec podatników
16 wrz 2025

Właściciele klimatyzacji z funkcją grzania (w tym klimatyzatorów z wbudowaną pompą ciepła), którzy w przeszłości skorzystali z ulgi termomodernizacyjnej (odliczając w ramach niej wydatki poniesione na ich zakup i montaż), mogą obecnie zostać niemile zaskoczeni wydaną z urzędu, w ich sprawie, decyzją Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szefa KAS), która może skutkować obowiązkiem zwrotu przez nich równowartości ulgi, czyli – dopłaty podatku. W najgorszym wypadku, podatnik może zostać zobowiązany do zwrotu do urzędu skarbowego kwoty stanowiącej równowartość nawet 16 960 zł.

Gmina da mieszkanie seniorowi. Trzeba spełnić tylko dwa warunki. Nowy program najmu już od 2026 roku
16 wrz 2025

Nie trzeba mieć niskich dochodów ani rezygnować z własnego mieszkania. Wystarczą dwa konkretne warunki, by skorzystać z nowego programu, który już od 2026 roku może realnie zmienić życie tysięcy osób. To rozwiązanie dla tych, którzy z pozoru nie potrzebują pomocy, a jednak na co dzień zmagają się z ograniczeniami, o których rzadko mówi się głośno. Sprawdź, czy również możesz z niego skorzystać.
Będą kolejne ograniczenia dot. ogrzewania kominkami. Nowelizacja rozporządzenia ws. warunków technicznych budynków
16 wrz 2025

Od początku 2025 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a po ostatniej rekonstrukcji rządu Ministerstwo Finansów i Gospodarki prowadzi prace nad zmianą Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Poprzednia poważniejsza nowelizacja tego rozporządzenia miała miejsce w roku 2021. Dotychczasowe zmiany tego rozporządzenia każdorazowo i stopniowo wprowadzały nowe ograniczenia dla instalacji kominków, pieców i trzonów kuchennych. W projekcie najnowszych zmian tendencja ta jest utrzymana. I niestety, tak jak przy poprzednich zmianach, wprowadzane ograniczenia nie mają żadnego uzasadnienia technicznego.

REKLAMA

Historyczna zmiana dla pracowników! Szybciej dostaniesz awans, nagrody jubileuszowe, dłuższe urlopy i wyższe dodatki
16 wrz 2025

To przełom, na który od lat czekały miliony Polaków! Sejm uchwalił tzw. ustawę stażową – od 2026 roku do stażu pracy będą wliczane nie tylko etaty, ale także działalność gospodarcza, umowy zlecenia i wcześniejsze okresy pracy. Dzięki temu wielu pracowników szybciej dostanie awans, nagrody jubileuszowe, dłuższe urlopy i wyższe dodatki. Sprawdź, kto zyska najwięcej.
PIP zmieniła 3200 umów cywilnych na etaty. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie ich dużo więcej
16 wrz 2025

Będą nowe przepisy o PIP. Przewidują wyższe kary, więcej uprawnień inspektorów, kontrole zdalne. Najbardziej rewolucyjna zmian to możliwość wydawania przez inspektorów decyzji o przekształceniu umów cywilnoprawnych w etaty z natychmiastowym skutkiem – bez czekania na rozstrzygnięcie sądu.

REKLAMA