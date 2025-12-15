REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » 4 995,65 zł mogą odzyskać przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tej mało znanej ulgi podatkowej. Muszą jednak podjąć działanie jeszcze w 2025 roku

4 995,65 zł mogą odzyskać przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tej mało znanej ulgi podatkowej. Muszą jednak podjąć działanie jeszcze w 2025 roku

15 grudnia 2025, 08:03
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
W ramach ulgi podatkowej na IKZE (tj. indywidulane konto zabezpieczenia emerytalnego), osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorcy którzy w 2025 r. osiągnęli dochód powyżej 120 tys. zł (a więc kwalifikują się do drugiego progu podatkowego 32%) – w rozliczeniu podatkowym za 2025 r., mogą odzyskać aż 4 995,65 zł. Muszą jednak dokonać wpłaty na IKZE do końca 2025 r. – pozostało już zatem niewiele czasu.

Ulga podatkowa, dzięki której przedsiębiorcy mogą odzyskać niemal 5 tys. zł, czyli ulga na IKZE – kto może z niej skorzystać?

Od 1 stycznia 2012 r. jednym ze sposobów oszczędzania na przyszłą emeryturę, może być gromadzenie środków pieniężnych (inwestowanie ich) w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Wpłaty dokonane na IKZE – do wysokości, która jest określona w przepisach ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (tj. w ramach określonych poniżej limitów) – można następnie odliczyć od:

  • dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej,
  • dochodu, który jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%) oraz
  • przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga przysługuje, jeśli w trakcie roku podatkowego (tj. w tym przypadku – roku 2025) dokonało się wpłat na IKZE.

Ulga podatkowa, dzięki której przedsiębiorcy mogą odzyskać niemal 5 tys. zł, czyli ulga na IKZE – jaki jest limit wpłat w 2025 r.?

Maksymalny limit wpłat na IKZE w roku 2025 wynosi:

  • 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na rok 2025 określonego w ustawie budżetowej, czyli 10 407,60 zł (tj. 1,2 x 8 673 zł),
  • a dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na rok 2025 określonego w ustawie budżetowej, czyli 15 611,40 zł (tj. 1,8 x 8 673 zł).

Ulga podatkowa, dzięki której przedsiębiorcy mogą odzyskać niemal 5 tys. zł, czyli ulga na IKZE – jak ją obliczyć w 2025 r.?

Ulgę na IKZE odlicza się w rocznym zeznaniu podatkowym od:

  • dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej,
  • dochodu, który jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%) albo
  • przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Ważne

W przypadku podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych, którzy płacą podatek według skali podatkowej,

  • tj. 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł – w przypadku dochodu do 120 000 zł i odpowiednio
  • 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł – w przypadku dochodu przekraczającego 120 000 zł,

kwota, którą można zaoszczędzić, dokonując w 2025 r. wpłaty na IKZE w maksymalnej dopuszczalnej kwocie, wynosi odpowiednio:

  • 1 248,91 zł (tj. 10 407,60 zł x 12%),
  • a w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą4 995,65 zł (tj. 15 611,40 zł x 32%).

Ulga podatkowa, dzięki której przedsiębiorcy mogą odzyskać niemal 5 tys. zł, czyli ulga na IKZE – co należy zrobić, aby skorzystać z niej w ramach rozliczenia podatkowego za 2025?

Celem skorzystania z ulgi na IKZE w ramach rozliczenia podatku dochodowego za 2025 r. i odzyskania maksymalnej kwoty, która opiewa na:

  • 1 248,91 zł (tj. 10 407,60 zł x 12%),
  • a w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą4 995,65 zł (tj. 15 611,40 zł x 32%),

jeszcze w 2025 r., a zatem do końca grudnia br. – należy dokonać wpłat na IKZE na łączną kwotę, która stanowi równowartość limitu wpłat na IKZE w 2025 r., tj.:

  • 10 407,60 zł,
  • a w przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 15 611,40 zł.

Uwaga! Jeżeli wpłaty na IKZE, były systematycznie dokonywane przez cały rok 2025 r. i ich suma opiewa już na ww. maksymalną kwotę – celem skorzystania z ulgi w maksymalnej wysokości w ramach rozliczenia roku 2025, w grudniu br. nie trzeba już dokonywać żadnych dodatkowych wpłat na IKZE. Jeżeli natomiast wpłaty na IKZE zostały dokonane w mniejszej kwocie niż ww. limit na 2025 r. – z ulgi również będzie można skorzystać w ramach rozliczenia podatku, ale będzie ona wówczas odpowiednio niższa.

Celem skorzystania z ulgi na IKZE w ramach rozliczenia podatku za 2025 r. – odliczenia wpłat na IKZE należy dokonać w zeznaniu:

  • PIT-28,
  • PIT-36,
  • PIT-37 lub odpowiednio
  • PIT-36L

– z załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach).

Ulgę IKZE należy przy tym udokumentować wszelkiego rodzaju dokumentami, z których wynika poniesienie takiego wydatku. Dokument powinien zawierać m.in. dane, które identyfikują wpłacającego, odbiorcę wpłaty, tytuł i kwotę wpłaty. Takim dokumentem jest np. przelew bankowy.

Uwaga! Jeśli w przekazywaniu wpłat na IKZE pośredniczy pracodawca – należy natomiast posiadać dokumenty, z których wynika:

  • że był on uprawniony do ich potrącania oraz
  • wysokość tych wpłat.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 163 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 843)
