Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Od 900 do 1800 zł nowego dodatku mieszkaniowego. Prezydent podpisał ustawę, wypłaty jeszcze przed świętami

Od 900 do 1800 zł nowego dodatku mieszkaniowego. Prezydent podpisał ustawę, wypłaty jeszcze przed świętami

15 grudnia 2025, 14:01
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Od 900 do 1800 zł nowego dodatku mieszkaniowego. Prezydent podpisał ustawę, wypłaty jeszcze przed świętami
Materiały prasowe

Od 900 do nawet 1800 zł miesięcznie, tyle wynosi nowe świadczenie mieszkaniowe, które zacznie trafiać na konta uprawnionych jeszcze przed świętami. Ustawa została już podpisana przez prezydenta, a wypłaty ruszają w najbliższych dniach. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z nowego dodatku, od czego zależy jego wysokość i jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze.

Co wprowadza ustawa podpisana przez prezydenta?

8  października  2025  roku prezydent Karol  Nawrocki podpisał ustawę o zmianie zasad zakwaterowania funkcjonariuszy służb mundurowych. Nowe przepisy zastępują dotychczasowe uprawnienia, czyli prawo do lokalu służbowego, równoważnik za brak lokalu, dopłatę na remont zajmowanego lokalu i pomoc finansową na uzyskanie własnego mieszkania, jednym świadczeniem mieszkaniowym. Ustawa wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu i obowiązuje z mocą od 1  lipca  2025, co pozwala wypłacać wyrównanie za miesiące od lipca.

Reforma obejmuje policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz służb specjalnych (ABW, AW, SKW, SWW). Nowe świadczenie przysługuje osobom pełniącym służbę przygotowawczą lub stałą, od dnia mianowania do dnia zwolnienia ze służby. Z możliwości skorzystania z dodatku wyłączono funkcjonariuszy, którzy, sami lub ich małżonkowie, są właścicielami bądź współwłaścicielami mieszkania.

Ile wynosi nowy dodatek mieszkaniowy?

Kwotę świadczenia ustala się na podstawie stałej stawki bazowej 300  zł pomnożonej przez tzw. mnożnik lokalizacyjny dla powiatu, w którym funkcjonariusz pełni służbę. W praktyce oznacza to, że w małych miejscowościach wsparcie wynosi 900  zł miesięcznie, w średnich miastach 1200-1500  zł, a w największych aglomeracjach nawet 1800  . Świadczenie jest zwolnione z podatku i nie koliduje z innymi dodatkami służbowymi, więc cała kwota trafia do kieszeni funkcjonariusza.

Wysokość dodatku zależy od miejsca pełnienia służby, jest wyższa w regionach o wysokich kosztach życia. Resort podkreśla, że podstawą przyznawania poszczególnych kwot jest obiektywna mapa kosztów najmu, choć w niektórych jednostkach pojawiają się wątpliwości, dlaczego funkcjonariusze z tej samej miejscowości, ale innych garnizonów, otrzymują różne stawki. Związkowcy obawiają się też, że mimo zapowiedzi corocznej waloryzacji o inflację, rosnące czynsze w dużych miastach mogą szybko zniwelować realne korzyści.

Zwrot kosztów dojazdu – dodatkowa korzyść

Poza dopłatą do zakwaterowania ustawa wprowadza zwrot kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy mieszkających poza miejscem pełnienia służby. Świadczenie przysługuje od dnia złożenia wniosku, a odległość liczy się najkrótszą publiczną drogą między granicami miejscowości zamieszkania a miejscowości służby. Kwoty zwrotu zależą od dystansu:

Odległość od miejsca służby

Miesięczny zwrot kosztów

Do 30  km

140  zł

30 -50  km

180  zł

Ponad 50  km

220  zł

Funkcjonariusz może zdecydować, czy dodatek mieszkaniowy obliczany będzie na podstawie miejsca zamieszkania, czy miejsca pełnienia służby. W tym drugim przypadku traci jednak prawo do dojazdówki

Dla kogo jest nowe świadczenie i kto może je stracić?

Dodatek przysługuje wszystkim wymienionym służbom, jednak lista wyłączeń rośnie. Świadczenia nie otrzyma m.in. funkcjonariusz, który:

  • nadal mieszka w lokalu służbowym i nie złożył formalnej rezygnacji,
  • spóźni się z wnioskiem – aby uzyskać wyrównanie za okres od 1  lipca  2025 , wniosek trzeba złożyć do 15  grudnia,
  • nie zawarł umowy najmu lub kredytu; w praktyce część właścicieli odmawia podpisywania umów,
  • służy w jednostce, która nie przygotowała jeszcze wewnętrznych wytycznych,
  • przebywa na niektórych rodzajach zwolnień.

Według informacji na branżowych forach zdarzają się przypadki, że jednostki wymagają dodatkowych dokumentów niewskazanych w ustawie, co wstrzymuje wypłatę świadczenia. Funkcjonariusze narzekają, że wytyczne pojawiają się z opóźnieniem, a niektóre komendy wymagają zaświadczeń od właściciela mieszkania lub dodatkowych załączników.

Jak złożyć wniosek i kiedy wypłata?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy składa się elektronicznie; w niektórych formacjach wymagane jest jednak papierowe potwierdzenie. Formularze są dostępne m.in. na stronie Agencji Mienia Wojskowego. Aby otrzymać wyrównanie za okres od lipca, funkcjonariusz musi:

  1. pełnić służbę 1  lipca  2025 roku,
  2. złożyć wniosek do 15  grudnia,
  3. przedstawić wymagane dokumenty (umowę najmu, kredytu, zaświadczenia),
  4. liczyć na to, że jego jednostka zdąży obsłużyć wniosek przed końcem roku – związkowcy ostrzegają, że przeciążone kadry mogą spowodować opóźnienia.

Pierwsze wypłaty zaplanowano jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w 2025 r., wraz z wyrównaniem od lipca. Radio RMF24 informuje, że świadczenie jest wypłacane miesięcznie, a wybór formy zakwaterowania (dodatek, mieszkanie służbowe, kwatera tymczasowa lub internat) należy do funkcjonariusza. Osoby odchodzące ze służby nie mogą korzystać z nowego dodatku.

Kontrowersje i wyzwania

Zmiana systemu zakwaterowania budzi emocje, bo po raz pierwszy tak duża odpowiedzialność za mieszkanie została przerzucona na funkcjonariuszy. Do tej pory zakwaterowanie było scentralizowane; nowy system wymaga od funkcjonariusza dbania o umowę najmu, terminy i formalności jak przy kredycie. Jednostki muszą reagować na setki indywidualnych sytuacji, co rodzi chaos i opóźnienia.

Podczas prac legislacyjnych w parlamencie doprecyzowano również kwestie zwrotu pomocy otrzymanej na starych zasadach. Ostatecznie ustalono, że funkcjonariusze, którzy korzystali z wcześniejszych form wsparcia, muszą oddać połowę otrzymanych środków. Świadczenie mieszkaniowe nie wlicza się do wysługi emerytalnej.

Dlaczego wprowadzono nowe świadczenie?

Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznaje, że w systemie zakwaterowania panował chaos: 160  tys. funkcjonariuszy dysponowało zaledwie ok. 9  tys. mieszkań służbowych. Niedobory lokali, ich fatalny stan oraz rosnące ceny najmu sprawiały, że wielu młodych mundurowych wynajmowało mieszkania na własną rękę.

Policja boryka się też z wakatami, tylko w 2024  roku liczba brakujących etatów sięgała prawie 14,6  tys., co stanowiło 13,5 % całej formacji. Celem dodatku jest więc zwiększenie atrakcyjności służby i zachęcenie do pozostania w formacji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby.

Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od stycznia 2026 możesz dostać nawet 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od stycznia 2026 możesz dostać nawet 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2026 roku – nowe zasady, ważne zmiany od stycznia
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2026 roku – nowe zasady, ważne zmiany od stycznia
Zmiany w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Co będzie obowiązywać od 2026 roku
Zmiany w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Co będzie obowiązywać od 2026 roku
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Infor.pl
Praca zdalna: od stycznia 2026 r. nowe stawki [KOMUNIKAT]
15 gru 2025

Wydano ważny komunikat dla pracowników zdalnych, który określa zasady finansowe w zakresie pracy zdalnej na rok 2026 r. Ten komunikat wprawdzie nie dotyczy wszystkich pracowników, ale warto mieć świadomość, jakie obowiązują regulacje w tej materii, aby móc wyegzekwować czy zweryfikować jak funkcjonuje to w miejscu zatrudnienia.
Nowa lista refundacyjna. Ministerstwo zdecydowało
15 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 roku refundacją zostaną objęte 24 nowe terapie, w tym 9 onkologicznych i 8 przeznaczonych dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Siedemnaście z nich trafi do programów lekowych, a siedem będzie dostępnych w refundacji aptecznej. „Nakłady na politykę lekową i refundację leków systematycznie wzrastają” – podkreśliła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, podsumowując zmiany w polityce lekowej na koniec roku.
Waloryzacja emerytur 2026. Ile wyniesie podwyżka. Tabela brutto i netto
15 gru 2025

ZUS szykuje kolejne przeliczenie emerytur. W 2026 roku świadczenia znów pójdą w górę, choć tempo podwyżek wyraźnie wyhamowało. Jedni dostaną kilkadziesiąt złotych więcej, inni nawet ponad 300 zł. Zobacz wyliczenia i sprawdź, jak zmieni się Twoja emerytura. Waloryzacja obejmie wszystkich seniorów i zostanie przeprowadzona automatycznie, bez składania wniosków. Pokazujemy konkretne kwoty brutto i netto oraz terminy wypłat w marcu 2026 roku.
Czy zasady zawarte w Konstytucji RP chronią jednostkę przed stosowaniem sztucznej inteligencji?
15 gru 2025

Najemca nie płaci czynszu - właściciel zabiera drzwi do mieszkania. Czy tak można legalnie pozbyć się niechcianego lokatora?
15 gru 2025

Wiadomo nie od dziś, że system eksmisyjny działa w Polsce źle. Nie są rzadkością: odległy termin wydania prawomocnego wyroku eksmisyjnego i długi czas przyznawania mieszkań socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych. Dlatego wielu właścicieli mieszkań na wynajem w obliczu uciążliwego, niesolidnego najemcy popada w desperację. Czasem konflikty z lokatorami, którzy odmawiają wyprowadzki, mogą kończyć się dość nietypowo. Dwa miesiące temu, media społecznościowe obiegło zdjęcie mężczyzny, który deklarował, że w ramach pomocy swojej znajomej zabrał drzwi do mieszkania zasiedlonego przez zadłużoną lokatorkę. Takie niestandardowe rozwiązanie wzbudziło entuzjazm i rozbawienie dużej części internautów. Trzeba natomiast pamiętać, że jeśli lokator będzie odpowiednio zdeterminowany, to próby zabierania drzwi wejściowych lub podobnych działań, mogą skończyć się odpowiedzialnością karną. Wszystko za sprawą przepisów, które wprowadzono po doniesieniach o „czyścicielach kamienic”.

Perfekcyjne święta mają swoją cenę. Dlaczego najczęściej płacą ją kobiety?
15 gru 2025

„Magia świąt” brzmi pięknie, ale dla wielu kobiet oznacza stres, presję i chaos w budżecie. To właśnie one najczęściej odpowiadają za przygotowania – od zakupów po dekoracje. W tym roku wysokie ceny i napięte budżety sprawiają, że grudzień może być wyjątkowo obciążający. Sprawdź, jak uniknąć finansowych i emocjonalnych pułapek, aby cieszyć się świętami bez presji.
Od 900 do 1800 zł nowego dodatku mieszkaniowego. Prezydent podpisał ustawę, wypłaty jeszcze przed świętami
15 gru 2025

Od 900 do nawet 1800 zł miesięcznie, tyle wynosi nowe świadczenie mieszkaniowe, które zacznie trafiać na konta uprawnionych jeszcze przed świętami. Ustawa została już podpisana przez prezydenta, a wypłaty ruszają w najbliższych dniach. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z nowego dodatku, od czego zależy jego wysokość i jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze.
Przerwa świąteczna i ferie. Kiedy uczniowie mają wolne?
15 gru 2025

Przerwa w szkołach startuje już 22 grudnia 2025 r. i potrwa do 1 stycznia 2026 r. Wielu uczniów będzie miało wolne dłużej, bo do 6 stycznia dzięki tzw. dniom dyrektorskim. 19 stycznia pierwsi uczniowie rozpoczną ferie zimowe.

Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2026 roku – nowe zasady, ważne zmiany od stycznia
15 gru 2025

Nie każdy wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności oznacza wizytę przed komisją lekarską. W 2026 roku coraz częściej decyzja zapadać może bez badania, wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej. Dla wielu osób oznacza to krótszą procedurę, mniej stresu i brak konieczności osobistego stawiennictwa. Sprawdzamy, kiedy komisja może wydać orzeczenie w ten sposób w 2026 roku i co trzeba przygotować, by skorzystać z tej możliwości.
ZUS ogłasza: od stycznia 2026 r. ZUS rozszerza tą usługę. Co, kiedy i dla kogo?
15 gru 2025

Chcesz sprawnie załatwić sprawę w ZUS? Zarezerwuj wcześniej wizytę w ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od stycznia 2026 roku rozszerza usługę w swoich placówkach i zachęca klientów do kontaktu online. Na co można liczyć?
