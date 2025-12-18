Rekordowe dodatki z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną co miesiąc ponad 6 tysięcy złotych

Coraz więcej osób w Polsce dożywa wieku, który jeszcze niedawno wydawał się nieosiągalny. Granica stu lat przestaje być wyjątkiem, a armia stulatków systematycznie się powiększa. Najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie pozostawiają wątpliwości. Żyjemy coraz dłużej, a państwo wypłaca najstarszym obywatelom specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe, niezależnie od tego, czy pobierają oni emeryturę, czy rentę.

Stulatków w Polsce jest coraz więcej

Z rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że obecnie honorowe świadczenie dla tych, którzy ukończyli 100 lat, pobiera w Polsce około 3,6 tysiąca seniorów. To liczba, która jeszcze kilka lat temu była znacznie niższa, a dziś rośnie z roku na rok.

Armia stulatków rośnie niemal dwukrotnie

Wystarczy spojrzeć na dane z ostatnich lat, by zobaczyć skalę zmian. W 2018 roku świadczenie honorowe trafiało do 1,9 tysiąca osób. Dziś uprawnionych do tej ekstraemerytury jest już około 3,8 tysiąca stulatków.

Choć to wciąż zaledwie promil wszystkich osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe, trend jest jednoznaczny. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2024 roku emerytury i renty pobierało w Polsce 9,4 mln osób.

Nowe zasady od 2025 roku

Od 2025 roku zmieniły się reguły przyznawania świadczenia honorowego. Wcześniej jego wysokość była uzależniona od tak zwanej kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin seniora. Kwota ta zmieniała się co roku wraz z marcową waloryzacją.

Po wejściu w życie regulacji z października 2024 roku świadczenie zyskało ustawową podstawę prawną. Nadal podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że jego realna wartość jest chroniona przed inflacją. Obecnie honorowa emerytura dla stulatków wynosi 6 589,67 złotych miesięcznie.

Emerytura dla stulatków bez formalności?

Ci, którzy już pobierają emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku. W momencie ukończenia 100 lat świadczenie honorowe przyznawane jest automatycznie, z urzędu.

Inaczej wygląda sytuacja stulatków, którzy wcześniej nie otrzymywali żadnych świadczeń z ZUS. Najczęściej dotyczy to kobiet, które zrezygnowały z pracy zawodowej, by poświęcić się wychowaniu dzieci. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku. Można to zrobić w dowolnej placówce ZUS.

Długowieczność staje się normą

Dane demograficzne nie pozostawiają złudzeń. Stulatków będzie przybywać. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2024 roku przeciętna długość życia w Polsce wyniosła niemal 75 lat dla mężczyzn oraz nieco ponad 82 lata dla kobiet. To najlepszy wynik w historii pomiarów.

W porównaniu z 2023 rokiem długość życia wydłużyła się o 0,3 roku w obu grupach. Jeśli cofniemy się do 1990 roku, różnica jest jeszcze bardziej widoczna: mężczyźni żyją dziś średnio o 8,7 roku dłużej, a kobiety o 7 lat dłużej niż trzy dekady temu. Wszystko wskazuje na to, że granica stu lat będzie w Polsce przekraczana coraz częściej.