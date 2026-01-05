REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Progi podatkowe 2026: brak zmian i jasny sygnał rządu dla podatników

Progi podatkowe 2026: brak zmian i jasny sygnał rządu dla podatników

05 stycznia 2026, 13:29
Adam Kuchta
Adam Kuchta
pieniądze podatek 2026 kwota wolna
Progi podatkowe w 2026 bez zmian. Kwota wolna 60 tys. zł znów odłożona
Infor

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 roku progi podatkowe pozostaną na obecnym poziomie, a kwota wolna od podatku wyniesie 30 tys. zł, tak jak dotychczas. Wciąż jednak pojawiają się zapowiedzi podniesienia kwoty wolnej do 60 tys. zł. Sprawdź, jakie będą Twoje podatki i co zrobić, aby nie przekroczyć wyższego progu podatkowego.

W całym 2026 roku progi podatkowe pozostaną bez zmian. Obiecywana od ponad dwóch lat podwyżka kwoty wolnej do 60 tys. zł nie wejdzie w życie w najbliższych miesiącach. Minister finansów, Andrzej Domański jasno i wyraźnie zapowiedział, że najprawdopodobniej podwyższenie kwoty wolnej nie nastąpi w najbliższym czasie, choć zapewnia, że w obecnej kadencji rząd planuje jej wzrost. Premier Donald Tusk stwierdził, że podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł jest mało prawdopodobne od 2027 r. Natomiast wiceminister finansów Jarosław Neneman ocenił niedawno, że „decyzja o podwyżce kwoty wolnej od PIT do 60 tys. zł to decyzja polityczna” i dodał, że „nie ma przestrzeni dla obniżania podatków”. A zatem kwota wolna od podatku na obecną chwilę wynosi 30 tys. zł. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Sprawdźmy, co to oznacza dla Twojego portfela.

REKLAMA

REKLAMA

Progi podatkowe w 2026 roku: w jaki sposób działa podatek progresywny w Polsce?

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce jest progresywny, co oznacza, że wraz ze wzrostem dochodów rośnie również stawka podatkowa. Taka konstrukcja ma na celu zapewnienie sprawiedliwości podatkowej, dzięki której osoby o wyższych dochodach płacą proporcjonalnie wyższy podatek. W 2026 roku progi podatkowe pozostaną bez zmian, dlatego warto zrozumieć, jak działa progresywność podatku, aby efektywnie planować swoje finanse.

Wysokość progów podatkowych (skali podatkowej) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) reguluje art. 27 ustawy o podatku od osób fizycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla podatników opodatkowanych według skali stawki mamy następujące progi podatkowe:

  • Do 120 000 zł podatek wynosi 12%. Jednakże, aby złagodzić obciążenie podatkowe dla osób o niższych dochodach, wprowadzono kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3600 zł. Dzięki temu efektywne obciążenie podatkowe jest niższe.
  • Powyżej 120 000 zł podatek wynosi stałą kwotę 10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. To oznacza, że każda złotówka zarobiona powyżej 120 000 zł jest opodatkowana stawką 32%.

Powyższe, obowiązujące także dla roku 2026 progi podatkowe, zostały wprowadzone przez ustawodawcę 1 lipca 2022 r., w ramach programu Polski Ład. Progi te, zgodnie z przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2022 r. o  zmianie ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

REKLAMA

Tabela: Progi podatkowe (skala podatkowa) dla 2026 roku

W 2026 roku nie przewiduje się wprowadzenia nowych progów podatkowych, co oznacza, że osoby planujące swoje finanse mogą polegać na obecnych stawkach. Dla tych, którzy planują wzrost dochodów, kluczowe będzie świadome zarządzanie przychodami, aby uniknąć niespodziewanego przekroczenia progów podatkowych i wyższych stawek podatkowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Poniższa tabela pokazuje skalę podatkową (progi podatkowe), zgodnie z art. 27 ustawy o podatku od osób fizycznych. Będzie ona obowiązywała również dla 2026 roku.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi:

ponad

do

 

120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120 000

 

10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Co oznacza przekroczenie progu podatkowego? Przykład

Przekroczenie progu podatkowego oznacza, że podatnik wchodzi w wyższą stawkę podatkową. Dla 2026 roku próg ten będzie obowiązywał na poziomie 120 000 zł. Oznacza to, że jeśli roczne dochody podatnika nie przekraczają tej kwoty, opodatkowane są one stawką 12% (z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek). Jeśli jednak dochody przekroczą 120 000 zł, każda kolejna złotówka jest opodatkowana stawką 32%.

Warto też mieć na uwadze, że kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł. To od tej kwoty wyliczymy kwotę zmniejszającą podatek, tj.: 30 tys. zł x 12% = 3600 zł. Co prawda są zapowiedzi rządowe, że kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 60 tys. zł, jednak pomysł ten jest odkładany w czasie i nie wiadomo jeszcze na ten moment kiedy wejdzie w życie.

Ważne

Co istotne, kwota wolna od podatku w 2026 roku oznacza, że otrzymując dochody równe lub niższe od 30 tys. zł, podatnik skorzysta z pełnego zwolnienia z PIT. Podatek dochodowy od osób fizycznych wyniesie wówczas 0 zł.

Przykład: Anna Kowalska jest samodzielnym grafikiem komputerowym pracującym na umowę o dzieło. W 2024 roku jej dochody wyniosły 110 000 zł, co oznaczało, że była opodatkowana stawką 12% z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 3600 zł. W 2025 roku, dzięki nowym projektom i zwiększeniu stawki godzinowej, jej dochody wzrosły do 130 000 zł. Jak to wpłynęło na jej obciążenie podatkowe?

Otóż, do kwoty 120 000 zł Anna płaci podatek według stawki 12%, z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek. Jednak każda złotówka zarobiona powyżej tej kwoty jest opodatkowana stawką 32%. Oznacza to, że Anna płaci podatek w wysokości 12% od pierwszych 120 000 zł oraz 32% od nadwyżki 10 000 zł (130 000 zł - 120 000 zł).

Jak zmieniały się stawki PIT na przestrzeni ostatnich lat?

Poniżej znajduje się tabela ilustrująca zmiany w stawkach PIT na przestrzeni lat. Warto zwrócić uwagę, że w przeszłości system podatkowy obejmował również trzy różne progi podatkowe, co oznaczało większe zróżnicowanie stawek w zależności od wysokości dochodu. Z biegiem czasu struktura podatkowa ulegała uproszczeniu, co odzwierciedlają zmiany w liczbie obowiązujących progów oraz wysokości samych stawek. Tabela pozwala prześledzić ewolucję polityki podatkowej i lepiej zrozumieć, jak zmieniały się obciążenia fiskalne na przestrzeni lat.

Rok

Stawki PIT (%)

Początkowo

20, 30, 40

Od 1994 r.

21, 33, 45

Od 1998 r.

19, 30, 40

Od 2009 r.

18, 32

Od 1 października 2019 r.

17, 32

Od 1 lipca 2022 r.

12, 32

Warto zwrócić uwagę, że choć stawki podatkowe zmieniały się na przestrzeni lat, to zawsze były one progresywne, co oznacza, że wyższe dochody były opodatkowane wyższą stawką. Przy czym, stawka obniżona w połowie roku 2022 (ostatnia zmiana) obejmowała dochody za cały rok podatkowy, a więc uzyskane od 1 stycznia 2022 r.

Podsumowując, system podatkowy w Polsce jest skomplikowany i wymaga od podatników śledzenia bieżących zmian w przepisach. Dzięki temu można uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas rozliczenia rocznego PIT i zoptymalizować swoje zobowiązania podatkowe.

Podstawa prawna

Art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z  dnia 9 czerwca 2022 r. o  zmianie ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022  r.

Źródło: INFOR
