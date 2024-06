Zbliża się ważny termin dla rodziców. Co trzeba zrobić, żeby na konto wpłynęło 800 zł?

ZUS przypomina, że do 30 czerwca można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu "800 plus". To ważne, aby zachować prawo do wypłaty świadczenia przez cały nowy okres rozliczeniowy.

Do 30 czerwca 2024 . można składać wnioski o przyznanie 800 plus. Wniosek złożony w lipcu da prawo do świadczenia tylko od tego miesiąca.

Wypłata 800 zł

Rodzice i opiekunowie, którzy złożą wniosek do 30 czerwca, otrzymają wypłatę świadczenia 800 plus za czerwiec, lipiec i sierpień najpóźniej do 31 sierpnia 2024 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu, świadczenie będzie przysługiwać tylko od tego miesiąca.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 800 plus

Wniosek można złożyć jedynie elektronicznie przez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, bezpośrednio na PUE ZUS, na portalu Emp@tia lub w bankowości elektronicznej.

Pieniądze z programu 800 plus są przekazywane bezgotówkowo na podany we wniosku numer konta. ZUS dokonuje wypłat w dziesięciu terminach płatności w każdym miesiącu. Warto złożyć wniosek na czas, aby uniknąć opóźnień w wypłacie świadczenia. Do tej pory w ramach nowego okresu rozliczeniowego przyznano 6,2 mln świadczeń, a do rodziców trafiło 4,9 mld zł. Jeśli masz dzieci, warto skorzystać z tego wsparcia.