ZUS: Rodzice muszą się pospieszyć z wnioskiem. Inaczej stracą 800 plus za czerwiec. Nowy okres świadczeniowy 2024/2025

ZUS informuje, że wielu rodziców i opiekunów nie złożyło jeszcze wniosku o środki z programu "Rodzina 800 plus" na nowy okres świadczeniowy 2024/2025. Niedopełnienie tej formalności w skali całego kraju dotyczy około 100 tys. dzieci. Jeśli uprawnieni zrobią to jeszcze w czerwcu, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec.

800 plus - wnioski na nowy okres świadczeniowy 2024/2025

Już od 1 lutego 2024 r. rodzice i opiekunowie składają wnioski o 800 plus. Przykładowo w województwie podlaskim tylko do 6 czerwca do ZUS-u wpłynęło ponad 113,7 tys. wniosków, w całej Polsce kraju prawie 4,1 mln.



Nowy okres świadczeniowy w programie 800 plus rozpoczął się 1 czerwca 2024 roku i potrwa do 31 maja 2025 roku. Rodzice, którzy chcą otrzymywać wsparcie, powinni złożyć wniosek. Nie przekazanie dokumentów do ZUS-u do końca tego miesiąca skutkować będzie pozbawieniem prawa do świadczenia za czerwiec.



Czasu na przekazanie formularza jest coraz mniej. Termin złożenia wniosku mija 30 czerwca.

- Jeśli rodzice złożą wniosek w lipcu, nie otrzymają już wyrównania za poprzedni miesiąc. Prawo do świadczenia będzie przysługiwało od miesiąca, w którym złożone zostaną dokumenty, czyli wniosek złożony w lipcu będzie oznaczał wypłatę świadczenia od lipca, a złożony w sierpniu od sierpnia – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Jak sprawdzić, czy wniosek został złożony?

- Jeśli rodzic bądź opiekun dziecka nie jest pewny, czy złożył wniosek o 800 plus na nowy okres 2024/2025, może to sprawdzić logując się na PUE ZUS. Bez względu na to, jakim kanałem przekazał formularz, tj. czy był wysyłany przez PUE, bankowość elektroniczną, Emp@tię czy aplikację mobilną mZUS informacja o jego wpływie, jest widoczna na indywidualnym profilu – wyjaśnia rzecznik.



W zakładce "Rodzina 800 plus" w oknie Szczegóły Twoich wniosków może sprawdzić nie tylko czy wniosek wpłynął do ZUS-u, ale także, jaki jest stan obsługi tego wniosku, np. że jest w trakcje obsługi bądź świadczenie zostało przyznane.

Jeśli klient, który nie miał dotychczas konta na PUE ZUS, złożył wniosek o świadczenie wychowawcze przez bankowość elektroniczną bądź za pośrednictwem portalu Emp@tia, to konto na PUE zostało mu założone automatycznie. Na jego adres e-mailowy wskazany we wniosku o 800 plus zostały wysłane dane do logowania na to konto.

Dla kogo 800 plus?

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

Świadczenie to przysługuje:

1) matce albo ojcu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dziecko wspólnie z tą osobą mieszka jest przez tę osobę utrzymywane,

Opiekun faktyczny dziecka to osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu rodzic sprawuje opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie może otrzymać każdy rodzic w wysokości połowy przysługującej kwoty.;

2) opiekunowi prawnemu dziecka,

3) rodzicowi zastępczemu dziecka,

4) osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka,

5) dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej,

6) dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

7) dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

8) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Pieniądze z 800 plus są przekazywane wyłącznie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.

Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej wysokości niż 800 zł na jedno dziecko: gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca. W takich sytuacjach kwotę świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ZUS ustali w następujący sposób:

- podzieli kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu,

- otrzymaną kwotę pomnoży przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje,

- kwotę świadczenia zaokrągli do 10 groszy w górę.

Ponadto, gdy zgodnie z orzeczeniem sądu jeden rodzic sprawuje opiekę naprzemienną z drugim rodzicem (po rozwodzie, w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z rodziców przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

Świadczenie wychowawcze, w wysokości wynikającej z polskich przepisów, przysługuje rodzicowi lub opiekunowi także gdy ta osoba ma prawo do świadczenia rodzinnego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa EFTA.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego 800 plus trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek:

SW-R – w przypadku matki albo ojcea dziecka,

SW-O – w przypadku sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem albo w przypadku opiekuna prawnego, albo opiekuna faktycznego dziecka,

SW-D – w przypadku dyrektora: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Ważne Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć tylko elektronicznie. Wszystkie wnioski (SW-R, SW-O, SW-D) można złożyć przez PUE ZUS.

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL możesz złożyć wniosek SW-R także przez:

- aplikację mZUS ​​​​​​​

- portal Emp@tia (link do strony zewnętrznej) ,

swój bank (bankowość elektroniczną): Alior Bank S.A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A, BNP Paribas S.A, BPS S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A. (poprzednio Getin Noble Bank S.A.), ING Bank Śląski S.A, mBank S.A., Millennium S.A, Nest Bank S.A, PEKAO S.A., Santander, SGB-Bank S.A., SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.

Jeżeli wniosek został złożony przez bank albo portal Emp@tia, a nie wnioskodawca nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy wnioskodawcy taki profil na podstawie danych z wniosku.

Jeśli występujesz o świadczenie wychowawcze na kilkoro dzieci i forma opieki jest taka sama (np. jesteś matką albo ojcem dzieci), składasz jeden wniosek. Jeśli forma opieki jest inna, np. występujesz o świadczenie wychowawcze na dziecko, którego jesteś rodzicem oraz na dziecko, którego jesteś opiekunem prawnym, musisz złożyć dwa wnioski – SW-R i SW-O.

Do składanego elektronicznie wniosku o 800 plus trzeba dołączyć:



- oświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka,

- orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka,

- zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy - jeśli jesteś rodzicem zastępczym albo osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka albo dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (w zaświadczeniu powinna być data umieszczenia w pieczy zastępczej),

- decyzję albo orzeczenie o umieszczeniu dziecka w domu pomocy społecznej (z datą umieszczenia) - jeśli jesteś dyrektorem domu pomocy społecznej,

- upoważnienie do złożenia wniosku od dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej – jeśli masz upoważnienie,

- orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli rodzic opiekuje się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiódł się, żyje w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach,

- dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu, (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).