Rząd zaprzecza: 800 plus, 13. i 14. emerytura, cięcia w pomocy społecznej i zasiłkach [unijna procedura nadmiernego deficytu]

Polska może być objęta procedurą nadmiernego deficytu. Pojawiły się obawy, że spowoduje to ograniczenia programów wspierających rodziców, emerytów i osoby uboższe. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaprzeczyła takim pogłoskom.

W ten sposób odpowiedziała na konsekwencje dla 800 plus, 13. I 14. emerytury i pomocy społecznej w związku z procedurą nadmiernego deficytu.

Polska objęta procedurą nadmiernego deficytu. Minister rodziny o ewentualnym cięciu kosztów

Jednak na plany może nie wystarczyć pieniędzy. Media donoszą, że z powodu procedury nadmiernego deficytu, którą Komisja Europejska nałoży na Polskę mogą być zagrożone tzw. 13-nastki i 14-nastki. - Żadnych takich gróźb, takiego straszenia nie usłyszałam, więc mogę w tym względzie uspokoić - zapewniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

- Oczywiście, że sytuacja, którą odziedziczyliśmy po rządach Zjednoczonej Prawicy, to, że ta procedura jest wprowadzona za poprzedni rok, za ostatni rok rządów PiS to jest ogromne wyzwanie dla całego rządu, nie tylko ministra finansów - wyjaśniła. Jednakże uznała, że dotychczasowe rozmowy z ministrem finansów przyniosły pozytywne skutki i żadne świadczenia typu 800+ czy 13-naste emerytury nie będą ucinane. - Nic takiego nie leży na stole - dodała.

- Jako ministra rodziny, pracy i polityki społecznej uspokajam - nikt do tej pory nie zgłosił się do mnie z żadnym roszczeniem, że mamy coś obciąć, przyciąć, zabrać, ograniczyć. Była deklaracja, że nic, co dane nie zostanie odebrane, zostajemy przy tej deklaracji - podkreśliła.

Czy będzie obniżona składka zdrowotna?

W rządzie pojawił się pomysł na obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Ryszard Petru stwierdził, że powinno obniżyć się też składkę dla pracowników. - Lewica stoi po stronie sprawnych, dofinansowanych usług publicznych na czele z systemem ochrony zdrowia - przekazała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w programie "Graffiti".

- Nie może być tak, że brakuje na leczenie onkologiczne, że brakuje na lekarzy specjalistów. (...) w pierwszej kolejności musimy zadbać o to, aby polska ochrona zdrowia była dofinansowana - stwierdziła minister.

Dodała, że jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to musi być ona sprawiedliwa. Stwierdziła, że już na początku pojawienia się pomysłu Lewica jasno powiedziała, co się jej w tym pomyśle nie podoba. Zapowiedziała, że przed wakacjami odbędzie się spotkanie w tej sprawie. Dopytywana, czy pomysł Petru jest możliwy do realizacji odpowiedział, że "koszty dla ochrony zdrowia budzą ogromne wątpliwości".