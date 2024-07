By podwyższyć swoją emeryturę masz czas do końca lipca. Składkę na ubezpieczenie emerytalne możesz zmienić

Emerytura zależy od składek płaconych z tytułu ubezpieczenia emerytalnego. Co roku z dniem 1 czerwca waloryzowane są składki na emerytalnym subkoncie ZUS. Wtedy widać najbardziej jak ważne są dla wysokości przyszłej emerytury 7,3 proc. obecnego wynagrodzenia – inwestycyjna część składki emerytalnej. Co ważne – przyszły emeryt decyduje o jej losach.

9,91 proc. o tyle zwaloryzowane zostały składki na subkoncie w ZUS 1 czerwca 2024. To oznacza, że zaewidencjonowane na dzień 31 grudnia 2023 r. zgromadzone tam środki pochodzące z części obowiązkowej składki na ubezpieczenie emerytalne wzrosły właśnie o 9,91 proc.

Dla przykładu jeśli ktoś miał 100 tys. zł, teraz ma 109 910 zł plus oczywiście składki, które zaewidencjonowane zostały od 1 stycznia 2024.

REKLAMA

Składka emerytalna ZUS: jak sprawić by była nie lokatą, ale inwestycją

Osoby urodzone po 1968 roku mają jeszcze miesiąc na decyzję, termin upływa 31 lipca a trzeba też pamiętać, że okno transferowe nie otwiera się co roku – gdzie ma trafiać część ich składki emerytalnej.

Mogą wybrać, czy całość będzie zapisywana na subkontach w ZUS, czy też przekazywana do OFE. To dobry moment, aby zainteresować się swoim zabezpieczeniem emerytalnym.

Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi obecnie 19,52% pensji brutto. Z tego 12,22% trafia na konto ubezpieczonego w ZUS, a 4,38% na jego subkonto w ZUS. Pozostałe 2,92% ubezpieczony może przeznaczyć na subkonto w ZUS lub na rachunek w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE).

Składka na ubezpieczenie emerytalne: kiedy konto OFE

REKLAMA

Rachunek w OFE posiadają osoby, które dołączyły do funduszy od 1999 roku i wpłacały na nie składki, z wyjątkiem obecnych emerytów. Nie wszyscy jednak regularnie wpłacają do OFE.

Obecnie składki do odprowadzają tylko osoby, które podczas okienka transferowego w 2014 i 2016 roku zdecydowały o dalszym przekazywaniu składek do funduszy, składając odpowiednie oświadczenie w ZUS.

Składki do OFE są dobrowolne. Osoby, które chcą wpłacać na swoje konto w OFE, mają dwie opcje. Mogą zdecydować się na to w ciągu czterech miesięcy od podjęcia pierwszej pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Alternatywnie, wszyscy chętni mogą do 31 lipca br. wykorzystać tak zwane okno transferowe i złożyć w ZUS deklarację o przekazywaniu części składki do OFE. Osoby, które złożyły taką deklarację w 2014 i 2016 roku, nie muszą tego robić ponownie. Kolejne okno transferowe otworzy się za cztery lata.

Składka emerytalna: kto powinien skorzystać z okna transferowego

REKLAMA

– Obecne okno transferowe to dobra okazja do tego, by zainteresować się swoim zabezpieczeniem emerytalnym, sprawdzić, do jakiego OFE należymy, ile mamy tam środków, czy nasze dane osobowe są aktualne, kogo wskazaliśmy jako osobę uposażoną – wyjaśnia Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

– Warto również rozważyć składkowanie do OFE, ponieważ w ten sposób możemy zdywersyfikować ryzyko, a przy okazji wesprzeć polską gospodarkę i skorzystać z możliwości jakie daje rynek kapitałowy – dodaje ekspertka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

OFE zajmują się gromadzeniem i inwestowaniem pieniędzy swoich członków. Razem z subkontem w ZUS tworzą II filar systemu emerytalnego. Na koniec maja br. aktywa OFE wynosiły niemal 228 miliardów złotych. Fundusze mają ponad 14,5 miliona członków, a średnia wartość rachunku to ponad 15 500 zł.

W ciągu dziesięciu lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE są stopniowo przenoszone do ZUS. Po pełnym transferze te środki są wykorzystywane do wyliczenia i wypłaty emerytury.

W przypadku śmierci członka OFE, jeśli zmarł będąc w związku małżeńskim, jego małżonek/małżonka otrzymuje połowę środków z rachunku zmarłego na swój rachunek w OFE. Warto wskazać osoby uposażone, które w razie śmierci otrzymają zgromadzone środki. W przeciwnym razie środki są dziedziczone na ogólnych zasadach.

Przy okazji warto dodać, że aby otrzymywać coroczne informacje o środkach na rachunku, członek OFE powinien informować fundusz o: