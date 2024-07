Gotówka ma być zakazana, ale teraz bez niej trudno wygodnie spędzić urlop: gdzie bez pieniędzy lepiej się nie wybierać na wakacje

Polacy najmocniej spośród wszystkich obywateli Unii Europejskiej protestują przeciwko ograniczaniu gotówki, a tym czasem sami korzystają z niej dwa razy rzadziej niż inni. Dlatego wybierając się na urlop zwłaszcza do Hiszpanii, Grecji i Włoch lepiej zaopatrzyć się w banknoty i monety.

W tym roku ponad połowa Polaków (52%) planuje letni wypoczynek. Co trzeci urlopowicz ma zamiar spędzić go za granicą w Europie (37%), a 7% z nich poza nią – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster.

Popularne destynacje zagraniczne to Grecja, Chorwacja, Włochy i Hiszpania, czyli wszędzie tam, gdzie lepiej mieć ze sobą gotówkę.

W celu uniknięcia pieniężnych strat, np. w postaci wysokich prowizji od wypłat z bankomatów, należy sprawdzić, jakie metody płatności dominują w wybranym przez nas kraju. Gdzie jeszcze musimy mieć ze sobą gotówkę? Jak Polacy przygotowują się na wakacyjny wyjazd?

Gotówka: gdzie jest problem z płaceniem bezgotówkowo za zakupy

Wybierając się na zagraniczny wyjazd, warto pamiętać o dobrym przygotowaniu – także pod względem możliwości płatności na miejscu i uniknięcia zapłaty prowizji, np. w bankomacie lub banku za wypłacenie gotówki.

Dla wielu może być zaskoczeniem, że w popularnej na wakacyjny odpoczynek Hiszpanii gotówka stanowi, aż 66% wszystkich płatności pod względem liczby i wartości transakcji w punktach sprzedaży (POS).

Co więcej, w podobnie lubianej Grecji aż 62% to transakcje gotówkowe – wynika z badania Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE) – 2022.

Dla porównania w Polsce 36% respondentów dokonując zakupu w lokalach handlowo-usługowych wybiera gotówkę (badania firmy Tavex z 2023 roku).

Idąc dalej we Włoszech, które jako wakacyjny kierunek cieszą się również dużą popularnością, warto być zaopatrzonym w fizyczny pieniądz. 69% transakcji w punktach sprzedaży (POS) zawieranych jest tam właśnie za pośrednictwem gotówki. Podobna sytuacja jest na Malcie (77%), w Portugalii (64%) i na Cyprze (59%).

Polacy zagranicą: płacą gotówką częściej niż w kraju?

Co ciekawe, Polacy lubią mieć ze sobą gotówkę na zagranicznych wakacjach. Z badania firmy Tavex z 2023 roku wynika, że podczas swojego ostatniego urlopu poza krajem większość respondentów, płaciło właśnie fizycznym pieniądzem – aż 58%.

Jedynie 10% w ogóle z niej nie korzystało. Warto zauważyć, że tę formę wybierały również osoby młode – 18-24 lat (65%) oraz 25-34 lat (76%).

Zabranie ze sobą gotówki na zagraniczny wyjazd to podstawa. Dzięki temu zapewniamy sobie możliwość płatności w każdej sytuacji. To wygoda, ale także bezpieczeństwo – w wielu państwach, które lubią odwiedzać polscy turyści, cały czas dominującym środkiem płatniczym jest gotówka.

Potwierdzają to wyniki badania, które wskazują, że pomimo spadku popularności, w 2022 roku gotówka była najczęściej używaną metodą płatności w punktach sprzedaży (POS) w strefie euro (była wykorzystywana w 59% transakcjach) – wynika z badania Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE) – 2022.

Gotówka zagranicą: gdzie nie ma szans by zapłacić bezgotówkowo

Jak doradza Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex. w krajach lubiących fizyczny pieniądz jest duże ryzyko, że w mniejszych miejscowościach lub na lokalnych targach czy sklepikach nie będziemy mogli zapłacić kartą.

– Pamiętajmy również, że wypłacanie dużych kwot z bankomatów za granicą najczęściej jest dla nas mało opłacalne ze względu na duże prowizje. Dlatego cieszy nas fakt, że Polacy wybierając się na urlop, mają ze sobą gotówkę – wskazuje Aleksander Pawlak.

Jak przekonuje ekspert, gotówka jest lubiana nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach. Nic więc dziwnego, że po decyzji Unii Europejskiej o ograniczeniu płatności gotówkowych do 10 tys. euro oraz obowiązkowej weryfikacji klienta przy wydatkach powyżej 3 tys., ponownie ożywiła się dyskusja na temat znaczenia gotówki.

– Warto więc podkreślić, że w obronie fizycznych pieniędzy nie chodzi o eliminację płatności bezgotówkowych. Chodzi o wolność wyboru – dodaje Aleksander Pawlak.

Gotówka to istotny instrument płatności nie tylko w naszym kraju. Respondenci ze strefy euro jako kluczowe jej zalety wskazywali anonimowość i ochronę prywatności oraz poczucie większej świadomości własnych wydatków.