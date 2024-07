Płatności bezgotówkowe są już dostępne w ponad trzech tysiącach urzędów w Polsce, chce z nich korzystać dwóch na trzech Polaków

Płatności bezgotówkowe z roku na rok stają się coraz bardziej popularne nie tylko w sklepach i placówkach handlowych, ale również w punktach usługowych, czy w urzędach administracji publicznej. Zapotrzebowanie na nie zwiększa poszerzająca się możliwość załatwiania spraw urzędowych drogą online.

Już sześciu na dziesięciu ankietowanych w badaniu Fundacji Polska Bezgotówkowa przyznało, że chciałoby mieć możliwość wyboru bezgotówkowej metody płatności również w urzędzie.

Płatności bezgotówkowe w urzędzie: dlaczego powinny być dostępne

Dynamiczny rozwój e-administracji sprawia, że dostęp do usług elektronicznych oraz płatności bezgotówkowych staje się coraz bardziej pożądany.

Już ponad 65% wszystkich transakcji w Polsce realizowanych jest bezgotówkowo, pokazują wyniki badania przeprowadzonego dla Fundacji Polska Bezgotówkowa. Co więcej, w 2023 r. to w sektorze publicznym odnotowano jeden z największych wzrostów popularności płatności bezgotówkowych. Liczba transakcji przekroczyła 8 mln, natomiast ich wartość osiągnęła 1,3 mld zł. Obrót na terminalach zainstalowanych w sektorze publicznym wzrósł w porównaniu do 2022 r. o 28,5%.

Jak wyjaśnia Zbigniew Wiśniewski wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, cyfrowe rozwiązania płatnicze, jak i systemy oraz aplikacje tworzone, aby wspierać kontakty pomiędzy obywatelami, a sektorem publicznym stają się nie tylko coraz bardziej powszechne, ale i coraz bardziej pożądane. Mają także wpływ na dostępność administracji oraz stanowią znaczące udogodnienie dla obywateli. Dzięki nim procesy związane z płatnościami i komunikacją z urzędami stają się prostsze, szybsze i bardziej efektywne.

Cyfryzacja spraw publicznych nabiera rozpędu, a to oznacza, że również oczekiwania i preferencje klientów w zakresie digitalizacji i dostępności płatności bezgotówkowych będą wzrastać.

Ważne jest, aby za tymi zmianami nadążały zarówno firmy jak i urzędy. W ramach naszego flagowego Programu oferujemy bezpłatny terminal płatniczy do pobierania wszelkich płatności w przestrzeni publicznej: w szkole, domu kultury, teatrze, bibliotece, zakładzie komunalnym, ośrodku sportu czy na parkingu – wyjaśnia Zbigniew Wiśniewski.

Bezpłatne terminale dla urzędów, administracji publicznej i firm

Fundacja Polska Bezgotówkowa od ponad sześciu lat wspiera i promuje ideę cyfryzacji usług publicznych, dedykowanych mieszkańcom, w tym Smart City oraz Smart Villages.

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa urzędy, instytucje samorządowe, a także jednostki zależne od samorządów mogą wypróbować terminal płatniczy lub aplikację płatniczą w telefonie całkowicie bezpłatnie. Fundacja pokrywa również koszty finansowe obsługi transakcji.

Co może przynieść wprowadzenie terminala płatniczego do urzędu

Jak tłumaczą eksperci, jest to większe bezpieczeństwo i szybkość transakcji – płatności kartą oszczędzają czas i gwarantują bezpieczeństwo oraz poufność transakcji.

To także więcej wygody dla mieszkańców. Terminal płatniczy eliminuje konieczność szukania bankomatu czy oczekiwania na zaksięgowanie przelewu, umożliwiając użytkownikom dokonywanie płatności kartą bezpośrednio w danej instytucji.

Umożliwia również tworzenie nowoczesnego wizerunku. Instytucja, która oferuje więcej niż jedną metodę płatności, jest postrzegana jako miejsce nowoczesne i bardziej przyjazne użytkownikom.

Do końca czerwca 2024 r. z Programu Fundacji Polska Bezgotówkowa skorzystało blisko 3 tysiące urzędów i instytucji publicznych, w których łącznie zainstalowano ponad 15 tysięcy urządzeń do przyjmowania płatności bezgotówkowych.