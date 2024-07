Pilne! Wyższe podwyżki dla budżetówki 2025: ponad 7% a nie 4,1%. W Radzie Dialogu Społecznego blokuje je tylko rząd

Zmiany w stażu pracy dopiero od 2026 roku - projekt nowelizacji kodeksu pracy. Zlecenie, pozarolnicza działalność, umowa agencyjna i inne nowe okresy wliczane do okresu zatrudnienia

W dniu 9 lipca 2024 r. opublikowano zapowiadany wcześniej projekt nowelizacji kodeksu pracy dotyczący stażu pracy. Na mocy nowych przepisów okres wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia lub świadczenia usług zawartych z obecnym pracodawcą zostanie zaliczony zarówno do ogólnego, jak i do tzw. zakładowego stażu pracy. Ponadto do stażu pracy (okresu zatrudnienia) będzie wliczany okres prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, wykonywania wolnego zawodu, bycia wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej i inne przypadki. Zmiany te mają wejść w życie od 2026 roku.