Kiedy wypłata "Aktywny rodzic" w grudniu? [Terminy]

Wypłata świadczenia "Aktywny rodzic" następuje w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Za listopad świadczenie zostanie przesłane w grudniu. Kiedy ZUS wypłaci "Aktywnie w żłobku", a kiedy "Aktywnie w domu" oraz "Aktywni rodzice w pracy"?

Kiedy wypłata "Aktywny rodzic"?

Świadczenia z programu Aktywny Rodzic ZUS wypłaca w danym miesiącu za miesiąc poprzedni, czyli np. w grudniu za listopad. Wypłaty w ramach świadczenia "Aktywnie w żłobku” zaplanowane są na każdy 20. dzień miesiąca. Natomiast termin wypłaty dla pozostałych świadczeń z tego programu zaplanowany jest na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca. W tym miesiącu będzie to 31 grudnia.

- Aby rozpatrzyć wnioski o świadczenie "Aktywni rodzice w pracy", musimy sprawdzić, czy rodzice spełniają warunek aktywności zawodowej. Robimy to na podstawie danych z konta ubezpieczonego ZUS oraz informacji z rejestru Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dane te aktualizujemy w oparciu o informacje od pracodawców i osób prowadzących działalność gospodarczą. Przekazują oni do ZUS dokumenty rozliczeniowe z podstawami wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w danym miesiącu za miesiąc poprzedni – do 5, 15 i 20 dnia miesiąca – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Rzeczniczka dodaje, że ta sama zasada, dotycząca wypłaty świadczeń w danym miesiącu za miesiąc poprzedni, dotyczy też świadczeń "Aktywnie w domu” oraz "Aktywnie w żłobku". Warto przypomnieć, że w każdym miesiącu placówki mają obowiązek wprowadzania do rejestru żłobków kwotę opłaty poniesionej przez rodzica za poprzedni miesiąc. Na tej podstawie ZUS przelewa następnie świadczenia "Aktywnie w żłobku” na rachunki żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Kiedy wypłata "Aktywnie w żłobku"?

Zasadą jest więc, ze świadczenia z programu "Aktywny rodzic" wypłacane są ostatniego roboczego dnia miesiąca. Należy podkreślić, że wyjątek stanowi "Aktywnie w żłobku". Tutaj ZUS wypłaca świadczenie każdego 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.