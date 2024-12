ZUS planuje dwie wypłaty świadczeń z programu "Aktywny rodzic" jeszcze w grudniu 2024 r. Od 3 stycznia 2025 r. inne terminy na złożenie wniosków! Jeszcze nie wszyscy rodzice złożyli wnioski o świadczenie z programu "Aktywnie w żłobku". Co zmieni się od 3 stycznia 2025 r.?

Od 1 października 2024 r. trwa nabór wniosków do programu Aktywny Rodzic, który obejmuje trzy świadczenia dla rodziców dzieci do 35. miesiąca życia. Wnioski można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice dzieci w wieku od roku do trzech lat życia mogą złożyć wniosek na jedno z trzech świadczeń z programu Aktywny Rodzic: "Aktywni rodzice w pracy", "Aktywnie w żłobku" i "Aktywnie w domu".

ZUS planuje dwie wypłaty świadczeń z programu "Aktywny rodzic" jeszcze w grudniu 2024 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przesłanym we wtorek 17 grudnia komunikacie przypomniał, że w do końca grudnia wypłaci kolejne transze świadczeń z programu "Aktywny rodzic". 20 grudnia 2024 r. ZUS ZUS wypłaci kolejne transze świadczenia "Aktywnie w żłobku". 30 grudnia zaś wypłaci transze ze świadczeń "Aktywni rodzice w pracy" i "Aktywnie w domu".

Od 3 stycznia 2025 r. inne terminy na złożenie wniosków!

W komunikacie przypomniano także, że wniosek o świadczenie "Aktywnie w żłobku" można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego albo trafi pod opiekę dziennego opiekuna. Jeśli rodzic złoży wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli najpóźniej 2 stycznia 2025 r., to prawo do świadczenia uzyska od 1 października, jeśli będą spełnione pozostałe warunki. Od 3 stycznia zaczną obowiązywać inne terminy. na złożenie wniosku o powyższe świadczenie. Rodzice powinni złożyć wniosek o świadczenie „Aktywnie w żłobku” w ciągu 2 miesięcy, od kiedy dziecko zaczęło uczęszczać do placówki. W takiej sytuacji otrzymają prawo do świadczenia od dnia, od którego dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka. Rodzic dostanie świadczenie również za miesiąc, w którym maluch poszedł do żłobka, mimo że wniosek zostanie złożony w następnym miesiącu. Jeśli rodzic złoży wniosek o świadczenie „Aktywnie w żłobku” po upływnie 2 miesięcy, licząc od dnia, w którym dziecko poszło do żłobka, to świadczenie „Aktywnie w żłobku” ZUS przyzna od miesiąca, w którym rodzic złożył wniosek. Za poprzednie miesiące świadczenie w takiej sytuacji nie przysługuje - wytłumaczono w komunikacie. W przypadku, gdy rodzice chcą otrzymywać świadczenie "Aktywnie w żłobku z wyrównaniem od października 2024 r., powinni złożyć wniosek o to świadczenie najpóźniej 2 stycznia 2025 r. Rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka przekazał, że jeszcze nie wszyscy rodzice, których dzieci uczęszczają do żłobka złożyli wnioski o świadczenie "Aktywnie w żłobku". W takiej sytuacji ZUS nadal wypłaca dofinasowanie żłobkowe w kwocie 400 zł miesięcznie - dodał.

"Aktywnie w żłobku" - kiedy wniosek, a kiedy wypłata świadczenia [przykłady]

Przykład 1: 12 grudnia 2024 r. ojciec złożył wniosek o świadczenie „Aktywnie w żłobku” na córkę, która chodzi do żłobka od 7 października 2024 r., czyli po 2 miesiącach, od kiedy córka zaczęła chodzić do żłobka, ale w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie w ustawy (1 października 2024 r.). W takim przypadku ojcu przysługuje świadczenie od 7 października 2024 r.

Przykład 2: 7 stycznia 2025 r. matka złożyła wniosek o świadczenie „Aktywnie w żłobku” na syna, który chodzi do żłobka od 1 września 2024 r. ZUS przyzna świadczenie od 1 stycznia 2025 r., czyli od miesiąca, w którym złożyła wniosek. Gdyby matka złożyła wniosek o świadczenie w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 2 stycznia 2025 r., wtedy świadczenie przysługiwałoby jej od października 2024 r.

Przykład 3: 7 marca 2025 r. ojciec złożył wniosek o świadczenie „Aktywnie w żłobku” na córkę, która chodzi do żłobka od 7 stycznia 2025 r. Ojcu przysługuje świadczenie od 7 stycznia 2025 r., czyli od miesiąca, w którym maluch poszedł do żłobka, ponieważ rodzic złożył wniosek w ostatnim dniu, w którym upływa 2 miesięczny termin na jego złożenie. Gdyby ojciec złożył wniosek jeden dzień później, czyli 8 marca 2025 r. świadczenie „Aktywnie w żłobku” ZUS przyznałby od 1 marca, ponieważ rodzic nie zmieściłby się już w terminie 2 miesięcy od dnia pójścia dziecko do placówki.