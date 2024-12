Wypłaty z programu Aktywny rodzic: Aktywni rodzice w pracy, Aktywnie w żłobku, Aktywnie w domu [Kalendarz wypłat]

Wypłaty z programu Aktywny rodzic: Aktywni rodzice w pracy, Aktywnie w żłobku, Aktywnie w domu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sukcesywnie rozpatruje wnioski w ramach programu aktywny rodzic. ZUS będzie wypłacał świadczenia w danym miesiącu za miesiąc poprzedni.

Od 1 października 2024 r. trwa nabór wniosków do programu Aktywny Rodzic, który obejmuje trzy świadczenia dla rodziców dzieci do 35. miesiąca życia. Wnioski można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice dzieci w wieku od roku do trzech lat życia mogą złożyć wniosek na jedno z trzech świadczeń z programu Aktywny Rodzic: "Aktywni rodzice w pracy", "Aktywnie w żłobku" i "Aktywnie w domu".

ZUS wypłacił już ponad 317 mln zł w ramach programu "Aktywny Rodzic"

Z danych ZUS na koniec listopada wynika, że w ramach programu ZUS wypłacił już ponad 317 mln zł. Wsparcie trafiło do ponad 272 tys. dzieci. Jesteśmy w procesie przyznawania świadczeń w ramach programu Aktywny Rodzic. Wnioski rozpatrywane są sukcesywnie. Każdy uprawniony do wsparcia z programu „Aktywny Rodzic” otrzyma świadczenie - powiedział rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka. Dodał, że wszędzie gdzie pojawią się wątpliwości, sprawy zostaną skierowane do postępowań wyjaśniających. Na przykład niektóre problemy mogą być związane z koniecznością weryfikacji danych na koncie ubezpieczonego, z którego potwierdzamy aktywność zawodową, albo danych wprowadzanych do rejestru żłobków – dodał.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia z programu "Aktywny Rodzic" w danym miesiącu za miesiąc poprzedni, czyli np. w grudniu za listopad. Wypłaty w ramach świadczenia "Aktywnie w żłobku" zaplanowane są na każdy 20. dzień miesiąca. Natomiast termin wypłaty dla pozostałych świadczeń z tego programu zaplanowany jest na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Aby rozpatrzyć wnioski o świadczenie "Aktywni rodzice w pracy", musimy sprawdzić, czy rodzice spełniają warunek aktywności zawodowej. Robimy to na podstawie danych z konta ubezpieczonego ZUS oraz informacji z rejestru Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Dane te aktualizujemy w oparciu o informacje od pracodawców i osób prowadzących działalność gospodarczą – wyjaśnił rzecznik ZUS. Zaznaczył, że przekazują oni do ZUS dokumenty rozliczeniowe z podstawami wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w danym miesiącu za miesiąc poprzedni – do 5, 15 i 20 dnia miesiąca.

Dodał, że ta sama zasada (wypłaty świadczeń w danym miesiącu za miesiąc poprzedni) dotyczy także "Aktywnie w domu" oraz "Aktywnie w żłobku". Warto przypomnieć, że w każdym miesiącu placówki mają obowiązek wprowadzania do rejestru żłobków kwotę opłaty poniesionej przez rodzica za poprzedni miesiąc. Na tej podstawie ZUS przelewa następnie świadczenia „Aktywnie w żłobku” na rachunki żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów – powiedział rzecznik.

Aktywny rodzic a RKO

W przesłanym komunikacie ZUS odniósł się także do programu Aktywny rodzic w kontekście RKO.

Jeśli rodzice pobrali już na dziecko pełne 12 tys. zł RKO , to z nowego programu mogą ubiegać się o jedno z dwóch świadczeń : "Aktywnie w żłobku" – jeśli dziecko uczęszcza do żłobka bądź "Aktywni rodzice w pracy" – jeśli rodzice są aktywni zawodowo, a dziecko nie chodzi do żłobka.

, to z nowego programu : "Aktywnie w żłobku" – jeśli dziecko uczęszcza do żłobka bądź "Aktywni rodzice w pracy" – jeśli rodzice są aktywni zawodowo, a dziecko nie chodzi do żłobka. Jeśli rodzice pobierają na dziecko RKO, ale nie wykorzystali pełniej kwoty 12 tys. zł., to z nowego programu mogą się ubiegać o jedno z trzech świadczeń: "Aktywnie w żłobku", "Aktywni rodzice w pracy", a także "Aktywnie w domu". Przy czym łączna kwota RKO i "Aktywnie w domu" nie może przekroczyć 12 tys. zł na dziecko.

to z nowego programu mogą się ubiegać o jedno z trzech świadczeń: "Aktywnie w żłobku", "Aktywni rodzice w pracy", a także "Aktywnie w domu". Przy czym łączna kwota RKO i "Aktywnie w domu" nie może przekroczyć 12 tys. zł na dziecko. Jeśli prawo do RKO zostanie uchylone, ponieważ zostało przyznane świadczenie z programu "Aktywny rodzic", to rodzic nie będzie już mógł ponownie wrócić do pobieranego wcześniej świadczenia RKO. Ale jeśli rodzice pobierają RKO w kwocie po 1 tys. zł miesięcznie, mogą je nadal pobierać na zasadzie praw nabytych do osiągnięcia limitu 12 tys. zł albo ukończenia przez dziecko 35. miesiąca życia.

Ciągłość wypłaty świadczeń

W celu zapewnienia ciągłości wypłacania świadczeń w okresie przejściowym, czyli w okresie rozpatrywania wniosku o nowe świadczenie, rodzice, którzy mieli przyznane prawo do RKO i złożyli wniosek o "Aktywnie w żłobku" albo "Aktywni rodzice w pracy", albo "Aktywnie w domu", w dalszym ciągu mieli wypłacane RKO. Jako że nie można pobierać za jeden miesiąc dwóch świadczeń, RKO wypłacony za miesiące, za które zostało przyznane świadczenie "Aktywnie w żłobku", "Aktywnie w domu" lub "Aktywni rodzice w pracy", podlega rozliczeniu z ZUS.

Dąbrówka przypomniał, że w piśmie wysłanym w sierpniu br. na PUE ZUS do wszystkich klientów pobierających RKO ZUS informował, że nie jest możliwe łączenie pobierania świadczeń z RKO i programu "Aktywny Rodzic", a decyzja co do wyboru konkretnego świadczenia leży po stronie rodziców.

Program Aktywny Rodzic

Świadczenie aktywnie w domu przysługuje w wysokości 500 zł. Mogą o nie wystąpić rodzice lub opiekun faktyczny dziecka na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu w rodzinie. Więcej o tym świadczeniu można znaleźć w artykule: Do 500 zł dla rodziców dzieci od 12 do 36 miesiąca życia. Wnioski można składać od 1 października 2024 r. Świadczenie aktywnie w żłobku przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub osobie, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub jest objęte opieką dziennego opiekuna. Przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy trzy lata, a w przypadku, gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko, lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego, do 1900 zł miesięcznie. Więcej o tym świadczeniu można znaleźć w artykule: Od 1500 zł do 1900 zł dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Wnioski można składać od 1 października 2024 r. Świadczenie aktywni rodzice w pracy przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka na każde dziecko w wieku od 12 do 35. miesiąca życia. Przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko, lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego, do 1900 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zależne od aktywności zawodowej rodziców. Przysługuje w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie osiągają przychód, którego podstawa wymiaru składek wynosi co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 lipca 2024 r. wynosi 4300 zł. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, świadczenie przysługuje pod warunkiem podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu od podstawy wynoszącej co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Więcej o tym świadczeniu można znaleźć w artykule: Od 1500 zł do 1900 zł dla rodziców dzieci od 12 do 36 miesiąca życia. Czy trzeba zawierać umowę aktywizującą?