Nawet 8 tysięcy złotych dla małżeństw. Nowe świadczenie za bycie ze sobą na dobre i na złe już zamienia się w konkret?

Swoje dorosłe już dzieci wychowali i wykształcili bez 800 plus, bez 300 plus na wyprawkę szkolną i bez babciowego. Rodzice z czasów PRL-u to pokolenie, które nigdy nie załapało się na strumień rządowych pieniędzy. Czy teraz wreszcie i oni doczekają się jakiejś gratyfikacji z plusem? Czy mgliste obietnice dodatku dla małżonków, którzy mogą się pochwalić długim stażem bycia ze sobą na dobre i na złe wreszcie zamieniają się w konkrety? Sprawa zajmuje się jedna z senackich komisji.

Iwonie i Jackowi Traczykom w tym roku, w marcu zdmuchną 45 świeczek na swoim małżeńskim, jubileuszowym torcie. Jak mówią, są ze sobą ze sobą na dobre i na złe. Więcej było tego dobrego. Ich największa dumą są dorosłe już dzieci, które – Należymy do rodziców z czasów PRL-u. Łatwo nie było, ale zrobiliśmy wszystko, żeby nasza córka i synowie zdobyli wyższe wykształcenie. Daliśmy radę, a naszym dzieciom dobrze się powodzi– mówią małżonkowie. - Dzisiaj rodzinom jest łatwiej. Dostają 800 plus, 300 plus na wyprawkę szkolną, teraz jest jeszcze babciowe – dodają.

Dali radę bez 800 plus

Traczykowie jak dotąd nie załapali się na żadne pieniądze od państwa. Wszystko zawdzięczają wyłącznie sobie. Czy teraz i oni wreszcie doczekają się jakiegoś świadczenie z plusem?

Już ponad rok temu pojawiły się mgliste obietnice dodatku dla małżonków, którzy mogą się pochwalić długim stażem bycia ze sobą na dobre i na złe. Do Senatu wpłynęła petycja z propozycją, aby nagrody za długi staż nie ograniczały się jedynie do symbolicznych podarunków czyli dyplomu i medalu od Prezydenta RP, przekazywanego przez wójta czy burmistrza.

Nawet 8 tysięcy za długi małżeński staż

Chodzi o to, żeby to były także konkretne pieniądze dla tych, którzy wytrwali ze sobą nie mniej niż 50 lat. Za taki staż nagroda wynosiłaby 5 tysięcy złotych. Co pięć lat stawka szłaby w górę. Tak więc za 55 lat wspólnego życia małżonkowie otrzymywaliby 5, 5 tysiąca złotych, przy stażu wynoszącym 60 lat – 6 tys. Za wytrwanie w związku przez 65 lat - 6,5 tysiąca złotych, staż liczący 70 lat byłby nagradzany kwotą 7 tys. złotych. Przy stażu 75 lat, nagroda urasta do 7,5 tys. zł. Rekordziści, którzy przeżyli ze sobą 80 lat otrzymaliby 8 tysięcy złotych.

Zdaniem autorów petycji pary o długim stażu małżeńskim powinny otrzymywać świadczenie rodzinne na wzór emerytury honorowej, wypłacanej co miesiąc stulatkom, z tą różnicą, że w tym przypadku pieniądze byłyby przyznawane okresowo i jednorazowo.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Po złożeniu odpowiedniego wniosku i udokumentowaniu długości trwania małżeństwa pieniądze byłyby przyznawane raz na pięć lat. Miałby je finansować resort rodziny i polityki Społecznej.

Pieniężne antidotum na rozwody?

Czy nowe świadczenie byłoby finansowym elementem cementującym małżeństwa w czasach, kiedy mamy do czynienia z falą rozwodów? Jak wynika z danych Głównego Urzędu w 2024 roku podobnie jak w 2023 roku, rozwiodło się blisko 57 tys. par. Przed rozstaniem małżonkowie przeżywają wspólnie średnio ponad czternaście lat.

Pomysł nagradzania par za bycie ze sobą na dobre i na złe poza entuzjastami ma też swoich przeciwników. Jakie padają argumenty? Niektórzy małżonkowie ze względu na pieniądze byliby skłonni do trwania w toksycznych związkach. Są też i inne wątpliwości. Co w sytuacji, kiedy jedno z małżonków umrze przed otrzymaniem świadczenia. Czy nagroda za bycie ze sobą na dobre i na złe nadal by przysługiwała?

Czy obietnice wreszcie zamieniają się w konkret?

Jakie były losy petycji? Kiedy ponad rok temu trafiła do senackiej komisji, która uznała, że konieczne jest zasięgnięcie opinii resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Ówczesne kierownictwo ministerstwa, za rządów prawicy, zaopiniowało ją negatywnie i sprawa trafiła do szuflady. Czy teraz pod nowymi rządami nastąpi zmiana kursu?

Sprawą znowu trafiła do zajmującej się petycjami senackiej komisji, która zebrała się w pierwszych dniach grudnia. Ale nie ruszyła z miejsca, bo ministerstwo rodziny nie przygotowało swojej opinii, dlatego senatorowie zdecydowali się dać resortowi więcej czasu.

Teraz, jak poinformowało dorzeczy.pl, ponownie rozpatrzy ją senacka Komisja Petycji. Czy teraz senat będzie dążył do przygotowania projektu ustawy? Jeśli tak, to pytanie, czy do tej inicjatywy przychyli się rząd i czy w budżecie państwa znajda się na to pieniądze. Z pierwotnych wyliczeń resortu rodziny wynikało, że koszt nagród za długi małżeński staż wyniósłby blisko 50 milionów złotych.