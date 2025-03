Zmiany w 800 plus. ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią do rodziców?

Co miesiąc rodzice czkają na ten zastrzyk gotówki od państwa. 800 plus ratuje niejeden domowy budżet. Tymczasem w marcu zmienia się nieco harmonogram wypłat. Kiedy zatem można się spodziewać przelewów z ZUS na bankowe konta?

Harmonogram przelewów z ZUS jest zwykle stały. To 2., 4., 7., 9., 12., 14., 18., 20., 22. dnia każdego miesiąca. Zdarza się, że dzień wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny od pracy. Wtedy Zakład przekazuje pieniądze odpowiednio wcześniej. Tak właśnie jest w marcu. Ponieważ drugi dzień nowego miesiąca przypadł na luty, przelewów na bankowe konta rodziców dokonano w piątek 28 lutego.

Terminy wypłaty 800 plus w marcu

Oto daty kolejnych przelewów w marcu 2025, z przesunięciem terminów.

4 marca (wtorek),

7 marca (piątek),

9 marca (niedziela - wypłata wcześniej w piątek 7 marca),

12 marca (środa),

14 marca (piątek),

16 marca (niedziela - wypłata wcześniej w piątek 14 marca),

18 marca (wtorek),

20 marca (czwartek),

22 marca (sobota - wypłata wcześniej w piątek 21 marca).

Zmiany w 800 plus

Przypomnijmy, że z początkiem lutego ruszyło składanie wniosków o przyznanie 800 plus na tak zwany nowy okres świadczeniowy, który potrwa od pierwszego dnia czerwca tego roku, do maja roku przyszłego. Bardzo ważna jest data złożenia wniosku. Dlaczego? Bo od tego zależy, czy zostanie zachowana ciągłość wypłaty pieniędzy.

800 plus. Co zrobić, żeby zachować ciągłość wypłat pieniędzy

Aby zachować ciągłość świadczenia 800 plus, rodzice powinni złożyć wniosek do 30 kwietnia 2025 roku. W takiej sytuacji ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci pieniądze w terminie do 30 czerwca. Jeśli włosek będzie złożony w terminie od 1 do 31 maja świadczenie z wyrównaniem za czerwiec trafi na konta rodziców w terminie do 31 lipca. W sytuacji złożenia wniosku w terminie od 1 do 30 czerwca, ZUS wypłaci 800 plus z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 sierpnia. Jeśli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 lipca, to ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem, ale od lipca, czyli od miesiąca złożenia wniosku - wyjaśnia Dąbrówka.

800 plus. Wnioski można składać tylko elektronicznie

Jak przypomina ZUS rodzice i opiekunowie mogą to zrobić przez PUE/eZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia, a także przez aplikację mZUS, która jest dostępna na urządzenia mobilne.

800 plus już nie dla każdego

Od nowego okresu świadczeniowego wchodzi zmiana, która polega na powiązaniu prawa do otrzymywania 800 plus ze szklonym obowiązkiem na terenie Polski dla dzieci z Ukrainy. – ZUS będzie weryfikował spełnianie obowiązku szkolnego poprzez informacje zamieszczane przez dyrektorów szkół o uczęszczaniu dziecka do szkoły w Systemie Informacji Oświatowej – tłumaczy Wojciecha Dąbrówka.

Będzie to dotyczyć tylko tych dzieci, objętych obowiązkiem szkolnym od 7 do 18 roku życia. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z dzieckiem cudzoziemca, które ma 5 czy 6 lat lub mniej, wymóg realizacji obowiązku szkolnego nie będzie miał tu zastosowania – wyjaśnia rzecznik ZUS.