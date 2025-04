Opieka nad chorym rodzicem: Jak można się starać o pieniądze z ZUS?

Dodatek do prądu, czyli ryczałt energetyczny, wynoszący teraz 312,71 zł co miesiąc, to specjalne świadczeniem, które przysługuje emerytom i rencistom spełniającym określone warunki. Jest on dedykowany kombatantom, osobom represjonowanym oraz ich rodzinom. Obejmuje zarówno osoby bezpośrednio dotknięte przez trudne warunki pracy w czasie wojny i w okresie powojennym, jak i wdowy oraz wdowców po takich osobach.