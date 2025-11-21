Nawrocki podpisał ustawę. Tysiące Polaków dostaną do 1800 zł miesięcznie na mieszkanie

W Polsce coraz trudniej o własne mieszkanie, a ceny najmu i rat kredytów rosną szybciej niż pensje. Coraz więcej rodzin rezygnuje z planów zakupu lub samodzielnego wynajmu lokalu. Państwo zdecydowało się więc wprowadzić nowy dodatek mieszkaniowy, od 900 do 1800 zł miesięcznie, które ma odciążyć domowe budżety jednej z dużych grup Polaków. Ustawa została już podpisana, a wypłaty ruszą z wyrównaniem.

Od kilku lat sytuacja mieszkaniowa w Polsce jest jednym z najpoważniejszych wyzwań społecznych. W wielu miastach koszt wynajmu dwupokojowego mieszkania przekracza 3,5 tysiąca złotych, a zdolność kredytowa spadła do najniższych poziomów od dekady. W efekcie tysiące osób odkładają plany o własnym lokum i szukają rozwiązań, które pozwolą im utrzymać niezależność finansową. Rząd zdecydował, że w pierwszej kolejności pomoże grupie, która, zdaniem ustawodawcy, szczególnie mocno odczuwa rosnące koszty życia. To dla niej przygotowano nowy dodatek mieszkaniowy, którego wysokość ma wynosić od 900 do 1800 zł miesięcznie.

Po latach sygnałów o rosnących cenach najmu, braku mieszkań służbowych i dużych problemach kadrowych, państwo uruchamia program, który ma realnie poprawić sytuację mundurowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą nowe świadczenie mieszkaniowe. Jego wysokość ma wynosić od 900 do 1800 zł miesięcznie i obejmie znaczną część funkcjonariuszy w Polsce. Resort MSWiA potwierdza, że rozporządzenie wykonawcze jest gotowe, a wnioski ruszą tuż po publikacji w Dzienniku Ustaw.

To jedna z największych zmian w systemie zakwaterowania służb od wielu lat. Ustawodawca przekonuje, że dzięki niej poprawią się warunki socjalne, stabilność kadrowa i atrakcyjność zawodu.

Dlaczego wprowadzono świadczenie?

Od kilku lat środowisko mundurowe alarmuje, że rosnące czynsze i zbyt mała liczba lokali służbowych utrudniają utrzymanie funkcjonariuszy w formacjach. Największe problemy występowały w Warszawie, gdzie wakaty przekraczały 25 procent. Młodzi policjanci i strażacy rezygnowali po dwóch–trzech latach służby, twierdząc, że nie są w stanie utrzymać się w dużej aglomeracji.

Rząd przyznał, że system wymaga pilnej zmiany. W komunikacie MSWiA podkreślono, że reforma ma poprawić sytuację finansową funkcjonariuszy i zwiększyć atrakcyjność zawodu.

Realizujemy obietnice rządu, wspieramy tych, którzy codziennie dbają o nasze bezpieczeństwo. Intensywnie pracujemy, by służba w mundurze była prestiżowa i atrakcyjna finansowo – powiedział minister Marcin Kierwiński, cytowany w komunikacie MSWiA.

Braki kadrowe dotyczyły całego kraju. Według szacunków tylko w Policji brakowało nawet 14 tysięcy funkcjonariuszy. Dodatek mieszkaniowy ma być odpowiedzią na ten problem i zachętą zarówno do rozpoczęcia służby, jak i pozostania w niej.

Kogo obejmie nowe wsparcie?

Program obejmie wszystkie formacje podległe MSWiA oraz służby specjalne. Według szacunków resortu, w Polsce służbę pełni obecnie około 140–150 tysięcy funkcjonariuszy, z czego ponad 97 tysięcy w Policji, około 30 tysięcy w PSP oraz blisko 16 tysięcy w Straży Granicznej. Po doliczeniu ABW, AW, SKW, SWW oraz SOP liczba ta może sięgnąć nawet 200 tysięcy osób.

MSWiA zakłada, że w pierwszych miesiącach działania programu z dopłat skorzysta od 80 do 100 tysięcy funkcjonariuszy. To więcej niż połowa wszystkich uprawnionych.

Ile wyniesie dopłata i jak ją wykorzystać?

Ustawodawca uzależnił wysokość dodatku od lokalnych kosztów życia. W mniejszych miejscowościach mundurowi otrzymają 900 zł miesięcznie. W miastach średniej wielkości kwota wzrośnie do około 1200–1500 zł. Najwyższą stawkę, czyli 1800 zł, przewidziano dla funkcjonariuszy pełniących służbę w największych aglomeracjach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Gdańsk.

Dodatek można przeznaczyć zarówno na wynajem mieszkania, jak i spłatę kredytu hipotecznego. Jest zwolniony z podatku dochodowego, co oznacza, że w całości trafia na konto funkcjonariusza. Co ważne, świadczenie nie wpłynie negatywnie na inne składniki uposażenia, w tym dodatek za długoletnią służbę, dodatek stołeczny czy tzw. dodatek kontrolerski.

Kiedy ruszą wypłaty?

Ustawa zacznie obowiązywać trzydzieści dni po publikacji w Dzienniku Ustaw, ale z mocą wsteczną od 1 lipca 2025 roku. Pierwsze wypłaty są planowane na listopad. Pieniądze trafią na konta mundurowych od razu z wyrównaniem za miesiące od lipca do października.

Wnioski będą składane wyłącznie elektronicznie. Resort zapowiada, że jednostki otrzymają pełne instrukcje oraz wzory dokumentów. Ostateczny termin złożenia wniosku ma upłynąć 15 grudnia 2025 roku.

Jak przygotować dokumenty do wniosku?

Aby skorzystać z dopłaty, funkcjonariusz będzie musiał potwierdzić swoją sytuację mieszkaniową. Najczęściej będzie to umowa najmu lub dokumenty związane z kredytem. Niezbędny będzie także numer konta oraz oświadczenie potwierdzające brak lokalu służbowego, o ile taka informacja będzie wymagana w danej formacji. MSWiA zapowiada, że instrukcje i listy wymaganych załączników zostaną udostępnione w intranecie każdej służby.

Procedura ma być prosta i nie pociągać za sobą długiej biurokracji. To celowy ruch, który ma odciążyć jednostki i przyspieszyć wypłaty.

Co zmienia się w systemie zakwaterowania?

Nowe przepisy zmieniają model funkcjonowania całego systemu. Do tej pory mundurowi byli w dużej mierze uzależnieni od dostępności mieszkań służbowych i internatów. W wielu miejscach było ich po prostu za mało. Reforma odchodzi od tego modelu. Funkcjonariusz ma sam zdecydować, gdzie chce mieszkać i na jakich warunkach. Państwo zapewnia mu wsparcie finansowe, ale nie narzuca konkretnego typu zakwaterowania.

Dla wielu oznacza to większą mobilność. Przeniesienie między jednostkami ma być łatwiejsze, bo nie będzie wiązało się z koniecznością zdobycia nowego lokalu służbowego. Rozwiązanie ma też uprościć administrację, zniknie konieczność zarządzania zasobami mieszkaniowymi, przydziałami i remanentami.

Czy dopłaty będą wystarczające?

Dyskusja w środowisku trwa. Z jednej strony podkreśla się, że to największe w historii świadczenie mieszkaniowe dla służb. Z drugie, pojawiają się obawy, że w dużych miastach kwoty będą niewystarczające. W Warszawie średni koszt wynajęcia dwupokojowego mieszkania w IV kwartale 2025 roku wynosił 3600–4200 zł. W Gdańsku było to 3200–3800 zł, a we Wrocławiu 3000–3600 zł. Nawet najwyższy dodatek nie pokryje więc całości kosztów, choć znacząco je obniży.

W mniejszych ośrodkach sytuacja prezentuje się znacznie lepiej. Lublin, Białystok czy Rzeszów mają stawki o kilkaset złotych niższe, dlatego dopłata pokryje tam większą część wydatków.

MSWiA zapewnia, że nowa dopłata nie będzie pomniejszać żadnych innych dodatków. Nie wpłynie na wysługę, nie zmniejszy dodatku stołecznego i nie zablokuje możliwości otrzymania innych świadczeń. Z punktu widzenia funkcjonariusza oznacza to, że dodatek mieszkaniowy jest dodatkowym wsparciem, a nie zastępstwem istniejących rozwiązań.

Co daje reforma i jaki jest jej cel?

Nowe świadczenie ma pomóc nie tylko w codziennych wydatkach. To element szerokiej strategii odbudowy kadr.

Podpis Prezydenta RP pod ustawą będzie motywacją do wstępowania do służby, a także pozostawania w niej, zmniejszając braki kadrowe w formacjach mundurowych – napisał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

To jednoznaczny sygnał, że państwo traktuje reformę jako inwestycję w bezpieczeństwo, a nie tylko świadczenie socjalne. Eksperci wskazują, że po raz pierwszy od wielu lat powstał instrument odpowiadający na realne potrzeby mieszkaniowe mundurowych, a nie tylko na formalne zasady przydziału lokali.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby.