REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Wynagrodzenia minimalne. TSUE podtrzymuje dyrektywę płacową, rząd nie ma już żadnych wymówek

Wynagrodzenia minimalne. TSUE podtrzymuje dyrektywę płacową, rząd nie ma już żadnych wymówek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 listopada 2025, 08:57
Adam Kuchta
Adam Kuchta
płaca minimalna minimalne wynagrodzenie za pracę UE
Unijne wynagrodzenia minimalne. TSUE podtrzymuje dyrektywę płacową
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) podtrzymał dyrektywę w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych, kończąc wątpliwości co do jej zgodności z prawem UE. Wyrok oznacza, że państwa członkowskie, w tym Polska, nie mogą już odwlekać wdrożenia przepisów, które mają wzmocnić układy zbiorowe i zapewnić godne płace minimalne. „Nie ma już żadnych wymówek” – podkreśla Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Żaden rząd, w tym rząd polski nie może już wykręcić się od wdrażania dyrektywy, w tym przede wszystkim od tego, by budować silne systemy rokowań zbiorowych i wspierać zawieranie układów zbiorowych pracy. Jeśli ktoś zwlekał z wdrożeniem przepisów dyrektywy z powodu tego postępowania, w tej chwili nie ma już żadnych wymówek. Solidarność tego nie odpuści” – przekazał Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w reakcji na nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

REKLAMA

REKLAMA

TSUE jednoznacznie podtrzymuje dyrektywę UE o wynagrodzeniach minimalnych i kończy spory o jej zgodność z traktatami

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł 11 listopada br., że większość przepisów dyrektywy w sprawie wynagrodzeń minimalnych UE jest zgodna z traktatami i nie narusza kompetencji państw członkowskich. Celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej jest poprawa warunków życia i pracy w UE oraz zmniejszenie nierówności płacowych. W dyrektywie zawarto także regulacje dotyczące zbiorowych układów pracy. Obowiązek wdrożenia zmian spoczywa na państwach członkowskich, w których funkcjonuje ustawowe wynagrodzenie minimalne, także na Polsce. W naszym kraju prace legislacyjne nad implementacją dyrektywy wciąż są w toku, mimo iż nasz kraj powinien je przyjąć już w ubiegłym roku.

Dania domagała się stwierdzenia nieważności dyrektywy, argumentując, że narusza ona podział kompetencji pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi. W dzisiejszym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie podzielił tych argumentów. Jak wskazano w komunikacie, TSUE uznał, że „wyłączenie kompetencji Unii w tych dziedzinach nie obejmuje wszystkich spraw związanych w jakikolwiek sposób z wynagrodzeniami czy prawem zrzeszania się. Nie dotyczy ono również każdego środka, który pośrednio wpływałby na poziom płac. W przeciwnym razie część kompetencji przyznanych Unii w celu wspierania i uzupełniania działań państw członkowskich w zakresie warunków pracy zostałaby pozbawiona znaczenia. Wyłączenie to dotyczy zatem jedynie bezpośredniej ingerencji prawa Unii w ustalanie płac i prawo zrzeszania się”.

Jednocześnie Trybunał unieważnił dwa przepisy dyrektywy, uznając je za zbyt daleko idącą ingerencję w krajowe systemy wynagradzania. Chodzi o regulację określającą obowiązkowe kryteria, które państwa członkowskie z ustawowym wynagrodzeniem minimalnym miały brać pod uwagę przy jego ustalaniu i aktualizacji, oraz o przepis zakazujący obniżania wynagrodzeń objętych automatyczną indeksacją.

REKLAMA

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE ma symboliczny wymiar w kontekście walki o prawa pracowników i sprawiedliwość społeczną

„(...) wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydany w tak ważnym dla naszej historii dniu 11 listopada – dniu, w którym świętujemy odzyskanie Niepodległości – ma symboliczny i historyczny wymiar” – przekazał po ogłoszeniu wyroku Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Trybunał zachował się tym razem tak, jak powinien i potwierdził to, co dla nas było jasne od lat, i o co Solidarność walczyła przez tak długi czas – potwierdził, że płace w UE muszą zapewniać godność i sprawiedliwość, a drogą do tego są odpowiednia płaca minimalna z jednej strony i układy zbiorowe pracy z drugiej strony – dodał.

Zobacz również:

Solidarność apeluje o natychmiastowe działania rządu i surowe egzekwowanie prawa przez Komisję Europejską

„Dyrektywa o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych zdaniem Trybunału okazuje się być w zdecydowanej większości zgodna z prawem UE. Przede wszystkim, Trybunał zatwierdził wszystkie środki związane z promowaniem rokowań zbiorowych. Ten wyrok umacnia fundamenty europejskiego modelu społecznego opartego na godnej pracy, dialogu społecznym i sprawiedliwości społecznej” – podkreślił Przewodniczący.

„Żaden rząd, w tym rząd polski nie może już wykręcić się od wdrażania dyrektywy, w tym przede wszystkim od tego, by budować silne systemy rokowań zbiorowych i wspierać zawieranie układów zbiorowych pracy. Jeśli ktoś zwlekał z wdrożeniem przepisów dyrektywy z powodu tego postępowania, w tej chwili nie ma już żadnych wymówek. Solidarność tego nie odpuści” – zaznaczył. „Dlatego wzywamy rząd do podjęcia natychmiastowych działań, a Komisję Europejską, do surowego rozliczania państw, które nadal odmawiają pracownikom ich praw wynikających z dyrektywy – dodał.

Rząd Danii kwestionował kompetencje UE, ale TSUE potwierdza prawo Unii do regulacji płac minimalnych

Wyjaśnijmy, że rząd w Kopenhadze podjął decyzję o złożeniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, domagając się unieważnienia całej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. W ocenie duńskich władz Bruksela przekroczyła swoje uprawnienia, wchodząc w obszar, który należy do państw członkowskich – ustalanie płac. Władze Danii argumentowały, że ustanowienie kryteriów dla minimalnego wynagrodzenia oraz zakaz jego obniżania w przypadku automatycznej indeksacji to ingerencja w suwerenne kompetencje krajowe, które powinny być pozostawione parlamentom narodowym. Ponadto Kopenhaga podnosiła, że dyrektywa wchodzi w obszar prawa zrzeszania się, wpływając pośrednio na funkcjonowanie związków zawodowych, co również nie mieści się w uprawnieniach Unii.

Wydany we wtorek wyrok TSUE rozwiał jednak wątpliwości co do legalności dyrektywy. Trybunał jednoznacznie stwierdził, że przepisy w sprawie wynagrodzeń minimalnych są zgodne z traktatami unijnymi i mogą obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich. TSUE podkreślił, że celem dyrektywy nie jest narzucenie konkretnych poziomów płac, lecz stworzenie ram prawnych umożliwiających państwom członkowskim zapewnienie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych oraz wspieranie rokowań zbiorowych. W ten sposób Unia realizuje swoje kompetencje w zakresie wspierania i uzupełniania działań państw w dziedzinie warunków pracy, nie naruszając przy tym suwerenności krajowej w kwestii ustalania konkretnych stawek płac.

Jednocześnie TSUE uznał za nieważne dwa przepisy dyrektywy, które jego zdaniem wykraczały poza kompetencje Unii. Pierwszy z nich nakładał na państwa członkowskie obowiązek uwzględniania określonych kryteriów przy ustalaniu i aktualizacji minimalnego wynagrodzenia. Drugi zakazywał obniżania płac objętych automatyczną indeksacją wynagrodzeń. W praktyce oznacza to, że dyrektywa pozostaje w mocy, ale państwa zachowują swobodę w zakresie stosowania tych konkretnych regulacji. TSUE wyjaśnił, że wyłączenie kompetencji UE dotyczy jedynie bezpośredniej ingerencji w ustalanie płac i prawo zrzeszania się, natomiast przepisy wspierające negocjacje zbiorowe i zapewniające minimalny poziom wynagrodzeń mieszczą się w ramach uprawnień unijnych.

W skardze Dania podnosiła także, że dyrektywa ingeruje w prawo zrzeszania się i działalność związków zawodowych, co jej zdaniem należy wyłącznie do państw członkowskich. TSUE jednak odrzucił te argumenty, wskazując, że dyrektywa nie zmusza krajów UE do zwiększania liczby pracowników objętych układami zbiorowymi ani do ingerencji w sposób funkcjonowania związków zawodowych. Celem dyrektywy jest przede wszystkim poprawa warunków życia i pracy poprzez ustanowienie minimalnych standardów wynagrodzeń i promowanie negocjacji zbiorowych w zakresie płac. Przyjęta w październiku 2022 r. dyrektywa ma w efekcie wzmocnić europejski model społeczny, łącząc sprawiedliwość płacową z dialogiem społecznym, co stanowi fundament polityki socjalnej Unii.

źródło: PAP/tysol.pl/Rzeczpospolita

Zobacz również:
Powiązane
Czy czeka nas kolejne odroczenie KSeF? Wiele firm wciąż korzysta z faktur papierowych i nie prowadzi testów nowego systemu e-fakturowania
Czy czeka nas kolejne odroczenie KSeF? Wiele firm wciąż korzysta z faktur papierowych i nie prowadzi testów nowego systemu e-fakturowania
Nowe świadczenie dla seniorów: 2150 zł miesięcznie. Kto się załapie? Decyduje średni miesięczny dochód
Nowe świadczenie dla seniorów: 2150 zł miesięcznie. Kto się załapie? Decyduje średni miesięczny dochód
Matka przekazała przedsiębiorstwo w darowiźnie. Skarbówka rozwiewa wątpliwości w zakresie podatku
Matka przekazała przedsiębiorstwo w darowiźnie. Skarbówka rozwiewa wątpliwości w zakresie podatku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Wynagrodzenia minimalne. TSUE podtrzymuje dyrektywę płacową, rząd nie ma już żadnych wymówek
21 lis 2025

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) podtrzymał dyrektywę w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych, kończąc wątpliwości co do jej zgodności z prawem UE. Wyrok oznacza, że państwa członkowskie, w tym Polska, nie mogą już odwlekać wdrożenia przepisów, które mają wzmocnić układy zbiorowe i zapewnić godne płace minimalne. „Nie ma już żadnych wymówek” – podkreśla Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
Rekrutacja 2025/2026: Psychologia króluje, a walka o miejsce na popularnych kierunkach coraz ostrzejsza
21 lis 2025

Ponad 450 tysięcy osób rozpoczęło w tym roku studia na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najpopularniejsze kierunki notują rekordowe zainteresowanie, a o jedno miejsce na niektórych z nich walczy kilkudziesięciu kandydatów. Sprawdzamy, które uczelnie i kierunki przyciągnęły najwięcej chętnych.
Gorzka niespodzianka od rządu dla emerytów i rencistów rodzinnych: podwyżka świadczeń średnio o 220 zł, ale bez zapowiadanych 2 tys. zł wyrównania i 15 tys. zł rekompensaty za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń
21 lis 2025

Już za nieco ponad miesiąc, wchodzi w życie ustawa, która dotyczy przeliczenia przez ZUS wysokości emerytur ustalonych w czerwcu w latach 2009-2019 (tzw. emerytur czerwcowych) oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009-2019, z tego względu, że emerytury te zostały przyznane uprawnionym na poziomie niższym niż osobom, które wnioskowały o emeryturę w innych miesiącach roku. Ustawa ta uwzględnia korzystne dla emerytów i rencistów przepisy, na podstawie których otrzymają oni podwyżkę bieżących świadczeń, ale nie przewiduje rekompensaty za nawet 7 lat wypłaty zaniżonych świadczeń, ani nawet zapowiadanego przez MRPiPS – wyrównania za okres od 1 lipca 2025 r. do dnia, w którym zostanie ustalone świadczenie w nowej wysokości.
Niektórzy emeryci i renciści mogą stracić świadczenie, innym ZUS emeryturę albo rentę obniży. Te wielkie zmiany zaczną się w grudniu
21 lis 2025

To ważna informacja dla wszystkich, którzy pobierają wcześniejszą emeryturę lub rentę. Od grudnia zmieniają się limity dorabiania, a wraz z nimi zasady, które mogą realnie wpłynąć na wysokość wypłacanego świadczenia. Ci, którzy przekroczą nowe progi, muszą liczyć się z ryzykiem obniżenia emerytury nawet o kilkaset złotych, a w skrajnych przypadkach — z jej czasowym zawieszeniem przez ZUS.

REKLAMA

ZUS dla osób z niepełnosprawnościami. Orzeczenia, świadczenia i zmiany planowane na 2026 rok
20 lis 2025

Osoby z niepełnosprawnościami mogą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymywać różnego rodzaju świadczenia takie jak renty, dodatki i inne. Jakie kryteria trzeba spełnić? Kto może uzyskać? Co może się zmienić w 2026 roku? Prezentujemy najważniejsze przepisy i kwoty.
60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn: czy nierówny wiek emerytalny w Polsce to dyskryminacja?
20 lis 2025

W Polsce funkcjonuje nierówny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Czy to nie jest dyskryminacja? Czy ustalony wiek emerytalny Polek i Polaków narusza zasadę równości wyrażoną w Konstytucji RP?
500 zł, 1300 zł, 1700 zł, czy 2333 zł dla każdego dorosłego? Ile ostatecznie będzie wynosił bezwarunkowy dochód podstawowy?
20 lis 2025

Powraca temat bezwarunkowego dochodu podstawowego. Jednak od początku dyskusji o tym rozwiązaniu kwoty, które padają bardzo się od siebie różnią. Jak to więc ostatecznie będzie? Nad jakim rozwiązaniem toczą się prace?
7 najważniejszych zmian w układach zbiorowych pracy. Parlament zakończył prace nad ustawą
20 lis 2025

Parlament zakończył prace nad ustawą dotyczącą układów zbiorowych. Będzie łatwiej zawrzeć układ, a więc i ustanowić przepisy bardziej korzystne dla pracowników, np. dodatkowe dni urlopu czy systematyczne podwyżki wynagrodzeń. Oto 7 najważniejszych zmian w ustawie.

REKLAMA

Podpisanie umowy o pracę w formie elektronicznej. Jak to zrobić zgodnie z przepisami prawa pracy
20 lis 2025

Współcześnie pracownicy bardzo często pracują zdalnie. Niekiedy łączy ich z pracodawcą znaczna odległość. W takich sytuacjach firmy proponują podpisanie umowy o pracę w formie elektronicznej. Jak można to zrobić zgodnie z przepisami prawa pracy? Czy kwalifikowany podpis elektroniczny to profil zaufany?
Osoby niepełnosprawne wprost pytają PZON i WZON: Dlaczego nam to robicie?
20 lis 2025

PZON: Przez 3 lata niepełnosprawności świadczenie pielęgnacyjne. I nagle w 2025 r. cudowne ozdrowienie. Stan zdrowia bez zmian osoby niepełnosprawnej, ale orzeczenie o niepełnosprawności zmienia się. W mojej ocenie (być może mylnej) narasta problem „cudownych” ozdrowień dzieci i młodych ludzi obciążonych zespołem Aspergera. To samo dotyczy autyzmu. Chodzi o to, że PZON zmieniły praktykę orzeczniczą. Przy niezmienionym stanie zdrowia 10-latek otrzymywał za okres 2022 r. - 2025 r. pkt 7 i 8. Dziś otrzymuje tylko pkt 8. W przypadku osób pełnoletnich następuje zmiana stopnia znacznego na umiarkowany.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA