REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dofinansowanie z PFRON: Masz orzeczenie o niepełnosprawności i czekasz na zwrot pieniędzy w ramach dofinansowania PFRON za pieluchy, sprzęt rehabilitacyjny lub remont? Teraz nie dostaniesz ani złotówki!

Dofinansowanie z PFRON: Masz orzeczenie o niepełnosprawności i czekasz na zwrot pieniędzy w ramach dofinansowania PFRON za pieluchy, sprzęt rehabilitacyjny lub remont? Teraz nie dostaniesz ani złotówki!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 sierpnia 2025, 15:08
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Dofinansowanie z PFRON może przepaść. Wystarczy, że osoba chora umrze!
Dofinansowanie z PFRON może przepaść. Wystarczy, że osoba chora umrze!
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Jeśli masz orzeczenie o niepełnosprawności to dofinansowanie z PFRON może pomóc w walce z barierami – sfinansować remont łazienki, zakup pieluch czy sprzętu rehabilitacyjnego. Ale mało kto wie, że jeśli osoba, dla której składany był wniosek, umrze przed wypłatą środków pieniądze przepadają. Takie sytuacje zdarzają się nie tylko przy drobnych zakupach, ale i przy inwestycjach wartych dziesiątki tysięcy złotych. I nikt za to nie odpowiada.

rozwiń >

PFRON w 2025 roku dopłaca do remontów łazienek i środków higienicznych

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można otrzymać nawet 50 000 zł dofinansowania, m.in. na:

REKLAMA

  • likwidację barier architektonicznych (np. przebudowa łazienki, montaż prysznica bez brodzika),
  • zakup specjalistycznych urządzeń (np. uchwyty, siedziska, windy, podnośniki),
  • środki higieniczne: pieluchy, wkłady, podkłady, środki chłonne.

Z wnioskiem mogą wystąpić:

  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • rodzice dzieci z niepełnosprawnościami,
  • opiekunowie formalni, np. członkowie rodziny.

Ile można dostać z PFRON w 2025 roku?

Wysokość dofinansowania zależy m.in. od statusu prawnego mieszkania i celu inwestycji

Kwota dofinansowaniaCelUdział własny
do 15 000 złdla najemców – likwidacja barier arch.min. 20%
do 30 000 złzakup i montaż urządzeń dla właścicielimin. 5%
do 50 000 złremont łazienki dla właścicieli/użytkowników wieczystych lub rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, osobami z orzeczeniem o niepełnosprawnościmin. 5%

Dofinansowanie przyznawane jest po analizie wniosku i podpisaniu umowy z PCPR. Najczęściej rozliczane jest po wykonaniu inwestycji – czyli najpierw trzeba wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni, a PFRON zwraca je później.

Ryzyko, o którym nikt nie mówi. Jeśli osoba umrze – nie zobaczysz ani złotówki

System PFRON działa bezlitośnie - jeśli osoba, dla której składany był wniosek, umrze przed wypłatą środków – pieniądze nie zostaną wypłacone. Nawet jeśli faktura już została opłacona, remont zakończony, a opiekun finansowo „poszedł na całość”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To samo dotyczy zakupu pieluch czy środków higienicznych:

  • kupisz produkty np. w maju,
  • osoba, dla której były przeznaczone, umrze w czerwcu,
  • mimo że faktura została złożona na czas, PFRON nie wypłaci dofinansowania, bo osoba już nie żyje.

Takie zasady wynikają z przepisów – fundusz ma czas na wypłatę nawet 30 dni, i jeśli w tym czasie chory umrze – sprawa jest zamykana. Nie ma procedury „odziedziczenia” refundacji. Nikt nie zwróci wydanych pieniędzy.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania z PFRON

PCPR decyzję powinien wydać w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Wypłata środków po realizacji zadania np. po zakończeniu remontu:

  • trzeba złożyć protokół odbioru i faktury,
  • PCPR ma zwykle 14–30 dni na rozliczenie i wypłatę,
  • Wypłata następuje po wizji lokalnej potwierdzającej wykonanie prac (w przypadku np. remontu łazienki).

Duży remont z dofinansowaniem PFRON? Wielkie ryzyko!

REKLAMA

W przypadku drobniejszych zakupów – jak pieluchy za 1000 zł – strata boli, ale nie rujnuje. Gorzej, gdy w grę wchodzi inwestycja za 20, 30 czy 50 tys. zł. Taki remont trzeba sfinansować z góry, a zwrot z PFRON dostaniemy dopiero po zakończeniu prac i rozliczeniu dokumentów.

Jeśli w międzyczasie – np. po dwóch tygodniach od zakończenia remontu – osoba z orzeczeniem umrze, zwrotu nie będzie. Wniosek zostaje unieważniony, a opiekun zostaje z długiem. Dofinansowania z PFRON mogą realnie pomóc, ale są obarczone ogromnym ryzykiem, o którym nikt głośno nie mówi.

Regulamin PCPR jasno stanowi, że:

W przypadku śmierci wnioskodawcy lub osoby niepełnosprawnej, w imieniu której składany był wniosek, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu, a środki nie mogą już zostać wypłacone, gdyż jest to świadczenie własne wnioskodawcy” .

Taki przepis pojawia się dość powszechnie we wszystkich regulaminach PCPR, także np. w takich słowach:

Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a Wnioskodawca zmarł, środki finansowe nie mogą zostać wypłacone, gdyż jest to świadczenie własne Wnioskodawcy.”  

Wypłata też nie przysługuje spadkobiercom. Dodatkowo zapis na forum OPS-u (opiekunowie społeczni) precyzuje:

REKLAMA

„Jeżeli Wnioskodawca zmarł po podpisaniu umowy, a przed zakończeniem jej realizacji, dofinansowanie może być wypłacone wyłącznie spadkobiercom po przedstawieniu postanowienia o nabyciu spadku … i to tylko za urządzenia lub usługi wykonane przed zgonem wnioskodawcy”.

Czyli nawet gdy remont był częścią inwestycji – wypłata może trafić do spadkobierców tylko wtedy, gdy umowa jest zawarta, a proces płatności może zakończyć się nie później niż do końca roku umowy.

Oznacza to, ze jeśli złożyłeś wniosek i opłaciłaś zakupy lub remont, a osoba zmarła przed wypłatą środków (lub odbiorem inwestycji) – PFRON odmawia wypłaty. Nawet gdy umowa była podpisana, to zwrot przysługuje tylko spadkobiercom i jedynie za to, co było wykonane przed śmiercią, pod warunkiem szybkiego zakończenia procedur w bieżącym roku.

Jak się zabezpieczyć? Tego PFRON nie gwarantuje

Niestety, nie ma oficjalnego mechanizmu zabezpieczającego w takich sytuacjach. Dlatego warto:

  • unikać rozbijania się na raty lub etapy, jeśli sytuacja zdrowotna osoby chorej jest bardzo poważna,
  • rozważyć tylko konieczne inwestycje, gdy stan zdrowia jest bardzo ciężki,
  • łożyć wniosek jak najwcześniej, a zakupy realizować dopiero po podpisaniu umowy,
  • zachować faktury i złożyć je niezwłocznie – ale i tak nie ma gwarancji, jeśli wypłata nie nastąpiła przed śmiercią chorego.
Powiązane
400 zł więcej do emerytury od ZUS - wystarczy złożyć wniosek!
400 zł więcej do emerytury od ZUS - wystarczy złożyć wniosek!
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
2 września 2025 ZUS wypłaci nawet 4134 zł bez względu na dochód. Dla kogo świadczenie?
31 sie 2025

ZUS 2 września 2025 roku przeleje na konta uprawnionych kolejne transze świadczenia - od 751 zł do nawet 4134 zł. Świadczenie to przysługuje bez względu na dochód. Komu przysługuje. Kto dostanie dodatkowe pieniądze 2 września 2025?
Tańsze tankowanie od września – ORLEN wprowadza nową promocję dla kierowców
31 sie 2025

Od 1 września 2025 roku na stacjach ORLEN w całej Polsce rusza nowa akcja promocyjna. Kierowcy mogą liczyć na zniżki nawet do 20 zł przy jednym tankowaniu, a co ważne – promocja obowiązuje codziennie, przez cały miesiąc. To kontynuacja wakacyjnych rabatów, ale w nieco innej, bardziej elastycznej formie.
Podwyżki w komisjach lekarskich 2025 – nowe rozporządzenie MON zwiększy wynagrodzenia nawet do 1200 zł dziennie
31 sie 2025

Rząd szykuje ważne zmiany w wynagrodzeniach członków komisji lekarskich powoływanych do kwalifikacji wojskowej. Nowy projekt rozporządzenia MON przewiduje znaczące podwyżki dziennych stawek dla lekarzy, psychologów, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz sekretarzy. Celem jest ułatwienie kompletowania składów komisji, które w ostatnich latach borykały się z problemem braku chętnych specjalistów. Wynagrodzenie lekarza w komisji lekarskiej może wzrosnąć nawet do 950 zł dziennie, a przewodniczącego – do 1200 zł.
Temat na niedzielę: Kościół zwolniony z podatku od nieruchomości, chociaż posiada majątek szacowany na ponad 494 mln zł, a wierni – zapłacą daninę nawet od płotu
31 sie 2025

Majątek kościoła katolickiego (który jest dominującym wyznaniem w Polsce), w postaci nieruchomości – szacowany jest na ponad 494 mln zł [2]. Od większość z tych gruntów, budynków i mieszkań – Kościół nie uiszcza podatku od nieruchomości, w przeciwieństwie do jego wiernych, którzy daninę tę muszą zapłacić nawet od ogrodzenia nieruchomości (czyli po prostu – od płotu), jeżeli jest ono wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

REKLAMA

Używane auta w Polsce 2025: BMW, Audi i Volkswagen królują mimo ryzyka
30 sie 2025

Marzy Ci się BMW za 30 tysięcy? Uważaj: 6 na 10 takich aut ma za sobą wypadek, a licznik może kłamać. Mimo to Polacy w 2025 roku nadal polują na używane niemieckie marki premium, takie jak BMW, Audi i Volkswagena. Choć mają po 13 lat, setki tysięcy kilometrów i niepewną przeszłość. Co nimi kieruje? Prestiż, emocje i... wiara, że lepszy stary Niemiec niż nowy Chińczyk.
Rodzice nie unikną kłopotliwego obowiązku, ale do szkoły nie wejdzie też osoba skazana za poważne przestępstwa – 3x „nie” Prezydenta wobec nowelizacji ustawy lex Kamilek
31 sie 2025

W dniu 29 sierpnia 2025 r. Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania nowelizacji ustawy lex Kamilek, która miałaby wyjaśnić niektóre wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem ustawy, jak również m.in. uprawnić pracowników zakwaterowania zbiorowego (czyli np. hoteli) do weryfikacji osób, które przebywają w takich obiektach z dziećmi. Jednocześnie jednak zakładała ona złagodzenie wymogów weryfikacji osób dopuszczonych do kontaktu z dziećmi (w tym m.in. rodziców pomagających w przedszkolu, szkole czy podczas wycieczek), co Prezydent ocenił jako – osłabienie gwarancji bezpieczeństwa małoletnich.
Pieniądze dla seniora: tak znacząco podwyższysz swoją emeryturę. Najlepszy miesiąc w roku by składać w ZUS wniosek o świadczenie
30 sie 2025

Pieniądze liczą się dla każdego, ale dla seniora podwójnie. Emerytury nie są zbyt wysokie dla nikogo więc każdy sposób, by je wyciągnąć w górę jest pożądany. jednym ze sposobów jest optymalny termin złożenia w ZUS wniosku o emeryturę. Można liczyć na doradcę emerytalnego, ale o pieniądzach dla seniora powinien pomyśleć przede wszystkim sam przyszły emeryt.
Darowizna pieniężna od matki zwolniona z opodatkowania? Tak, to możliwe! Oto sposób
30 sie 2025

Jeżeli darowizna obejmuje środki pieniężne, aby móc skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, należy spełnić trzy warunki. Jednym z tych wymogów jest dostarczenie dowodu przekazania pieniędzy na rachunek bankowy odbiorcy. Urząd skarbowy nie zignoruje tego wymogu.

REKLAMA

Czy dziś 31.08.2025 r. to niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka
30 sie 2025

Tak, dziś jest niedziela handlowa. Nareszcie weekend, w który można zaplanować duże zakupy, a nie koniecznie robić je w sobotę, bo niedziela z zakazem handlu. Niestety takich w roku jest tylko osiem, z czego aż trzy w grudniu. Tak, niedziela 31 sierpnia na sam koniec miesiąca i zakończenie wakacji to niedziela handlowa. Można będzie zrobić w niedzielę duże zakupy, bo wszystkie sklepy w niedzielę otwarte.
REIT-y w Polsce: utracona szansa czy świadoma ochrona rynku?
29 sie 2025

Dyskusja o wprowadzeniu do Polski funduszy REIT trwa od blisko dekady. Ostatnie sygnały z rządu wskazują jednak na brak zgody nie tylko na REIT-y mieszkaniowe, ale również na ewentualne fundusze inwestujące w nieruchomości komercyjne. W praktyce może to oznaczać całkowite zamrożenie tej formy inwestowania w naszym kraju. Pytanie, z jakim skutkiem dla krajowych rynków nieruchomości i kapitałowego.

REKLAMA