REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaca 4133 zł co miesiąc, niezależnie od dochodu. Wypłaty ruszyły 4 listopada

ZUS wypłaca 4133 zł co miesiąc, niezależnie od dochodu. Wypłaty ruszyły 4 listopada

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 listopada 2025, 15:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze, gotówka, świadczenie wspierające
ZUS wypłaca 4133 zł co miesiąc, niezależnie od dochodu. Wypłaty ruszyły 4 listopada
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie wspierające to nowe wsparcie finansowe, którego wysokość waha się od 751 zł do 4133 zł miesięcznie. Co ważne, jest ono niezależne od dochodów beneficjenta. Właśnie rozpoczęto wypłaty za kolejny okres. Komu i na jakich zasadach to świadczenie przysługuje? Oto szczegóły.

Zasady przysługiwania świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające jest dedykowane osobom pełnoletnim z niepełnosprawnościami. Aby je uzyskać, beneficjent musi mieć ukończone 18 lat oraz spełniać wymogi dotyczące obywatelstwa: przysługuje obywatelom Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), pod warunkiem legalnego pobytu w Polsce i dostępu do rynku pracy. Kluczowym kryterium jest uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydanej przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której przyznano od 70 do 100 punktów.

REKLAMA

REKLAMA

Procedura ubiegania się o świadczenie wspierające

Proces ubiegania się o wsparcie składa się z dwóch głównych etapów. Po pierwsze, należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON), który działa przy wojewodzie. W rezultacie tej procedury WZON wydaje decyzję określającą, na jakim poziomie kształtuje się niezbędna dla danej osoby potrzeba wsparcia. Następnie, posiadając już tę decyzję, beneficjent składa właściwy wniosek o świadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek ten można złożyć elektronicznie, korzystając z jednej z trzech dostępnych ścieżek: poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl, lub używając systemu bankowości elektronicznej. Co istotne, do wniosku składanego w ZUS nie jest wymagane dołączanie samej decyzji WZON – wystarczające jest podanie jej numeru.

Ustalanie wysokości świadczenia wspierającego i wzrost uprawnionych

Wysokość przyznawanego świadczenia wspierającego jest ściśle powiązana z liczbą punktów ustalonych w decyzji WZON oraz jest uzależniona od aktualnej wartości renty socjalnej. Przy obecnej kwocie renty socjalnej wynoszącej 1878,91 zł, miesięczne świadczenie wspierające może wynosić od 751,56 zł do 4133,60 zł. Szczegółowe progi punktowe i odpowiadające im kwoty prezentują się następująco:

  • osoby z 70–74 punktami otrzymują 40 proc. renty socjalnej (751,56 zł),
  • osoby z 75–79 punktami otrzymują 60 proc. (1127,35 zł),
  • z 80–84 punktami – 80 proc. (1503,13 zł),
  • z 85–89 punktami – 120 proc. (2254,69 zł),
  • z 90–94 punktami – 180 proc. (3382,04 zł),
  • natomiast osoby z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia, tj. 95–100 punktów, uzyskują 220 proc. renty socjalnej (4133,60 zł).

Wprowadzanie świadczenia wspierającego rozłożono w czasie. W pierwszym etapie, od 1 stycznia 2024 roku, przysługiwało ono wyłącznie osobom z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 punktów. Następnie, od 1 stycznia 2025 roku, uprawnienia zostaną rozszerzone o osoby z poziomem wsparcia od 78 do 86 punktów. Ostatecznie, w trzecim i ostatnim etapie, od 1 stycznia 2026 roku, świadczenie będzie dostępne dla osób z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, czyli od 70 do 77 punktów.

REKLAMA

Niezależność od dochodu i terminy realizacji wypłat świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające jest przyznawane niezależnie od wysokości osiąganych dochodów beneficjenta oraz bez względu na pobieranie innych świadczeń. Wypłaty są realizowane w wyznaczonych dniach miesiąca, są to: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dzień każdego miesiąca. Jeżeli ustalony termin płatności wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, przelew środków jest zlecany o jeden dzień roboczy wcześniej.

Powiązane
O co pyta lekarz orzecznik i jak wygląda komisja wydająca orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku
O co pyta lekarz orzecznik i jak wygląda komisja wydająca orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku
Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy
Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy "Godna emerytura". Nowy sposób waloryzacji emerytur – gwarantowane 150 zł podwyżki.
Wielkie zmiany w emeryturach. Ich wysokość ma być liczona według nowych zasad. Ile wyniesie podwyżka w marcu? Są już wyliczenia i prognozy świadczeń
Wielkie zmiany w emeryturach. Ich wysokość ma być liczona według nowych zasad. Ile wyniesie podwyżka w marcu? Są już wyliczenia i prognozy świadczeń
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Prof. Modzelewski: Podręcznik KSeF 2.0 sprzeczny z ustawą o VAT. Czym jest „wystawienie” faktury ustrukturyzowanej i „potwierdzenie transakcji”?
04 lis 2025

Zdaniem profesora Witolda Modzelewskiego, opublikowany przez Ministerstwo Finansów Podręcznik KSeF (aktualnie ukazały się jego 4 części) jest sprzeczny z opublikowanymi projektami aktów wykonawczych dot. obowiązkowego modelu KSeF, a także ze zmienioną nie tak dawno ustawą o VAT.
Obowiązkowy KSeF w budownictwie i branży deweloperskiej 2026: specyfika fakturowania i niestandardowe modele sprzedaży
04 lis 2025

Faktura ustrukturyzowana to dokument, który w relacji między podatnikami obowiązkowo ma zastąpić dotychczas stosowane faktury. W praktyce faktury niejednokrotnie zawierają znacznie więcej danych, niż wymaga tego prawodawca, gdyż często są nośnikiem dodatkowych informacji i sposobem ich wymiany między kontrahentami. Zapewne z tego powodu autor struktury FA(3) postanowił zamieścić w niej więcej pól, niż tego wymaga prawo podatkowe. Większość z nich ma charakter fakultatywny, a to oznacza, że nie muszą być uzupełniane. W niniejszej publikacji omawiamy specyfiką fakturowania w modelu ustrukturyzowanym w branży budowlanej i deweloperskiej.
ZUS wypłaca 4133 zł co miesiąc, niezależnie od dochodu. Wypłaty ruszyły 4 listopada
04 lis 2025

Świadczenie wspierające to nowe wsparcie finansowe, którego wysokość waha się od 751 zł do 4133 zł miesięcznie. Co ważne, jest ono niezależne od dochodów beneficjenta. Właśnie rozpoczęto wypłaty za kolejny okres. Komu i na jakich zasadach to świadczenie przysługuje? Oto szczegóły.

Czy można będzie anulować fakturę wystawioną w KSeF w 2026 roku?
04 lis 2025

Czy faktura ustrukturyzowana wystawiona przy użyciu KSeF może zostać anulowana? Czy będzie to możliwe od 1 lutego 2026 r.? Zdaniem Tomasza Krywana, doradcy podatkowego faktur ustrukturyzowanych wystawionych przy użyciu KSeF nie można anulować. Anulowanie takich faktur oraz innych faktur przesłanych do KSeF nie będzie również możliwe od 1 lutego 2026 r.

REKLAMA

KSeF 2026: wystawienie nierzetelnej faktury ustrukturyzowanej. Czego system nie zweryfikuje? Przykłady uchybień (daty, kwoty, NIP), kary i inne sankcje
04 lis 2025

W 2026 r. większość podatników będzie zobowiązana do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF. Przy fakturach zarówno sprzedażowych, jak i zakupowych kluczowe jest, by dokumenty te były rzetelne. Błędy mogą pozbawić prawa do odliczenia VAT, a w skrajnych przypadkach skutkować odpowiedzialnością karną. Mimo automatyzacji KSeF nie chroni przed nierzetelnością – publikacja wskazuje, jak jej unikać i jakie grożą konsekwencje.
NIK: Samorządy przegrały walkę o poprawę jakości powietrza
04 lis 2025

Działania skontrolowanych przez NIK samorządów na rzecz wdrożenia uchwał antysmogowych, mających poprawić jakość powietrza, okazały się nieskuteczne - poinformowała NIK. Przy obecnym tempie wymiany kotłów ich likwidacja w gminach może zająć od 2 do 24 lat.
Wielka zmiana w ogrzewaniu domów. Co dalej z piecami gazowymi? Unia Europejska podjęła decyzję, która dotknie miliony Polaków
04 lis 2025

Unia Europejska wprowadza przełomowe zmiany w ogrzewaniu budynków. Znikają dotacje do kotłów gazowych, a od 2030 r. nowe domy będą musiały być zeroemisyjne. Co to oznacza dla milionów Polaków posiadających piece gazowe i jak przygotować się na nadchodzącą rewolucję w ogrzewaniu?
RPO apeluje o włączenie do podstawy programowej treści związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy. Czy uczniowie chcą edukacji antydyskryminacyjnej?
04 lis 2025

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do minister edukacji Barbary Nowackiej o uwzględnienie w nowej podstawie programowej treści dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Zdaniem RPO to jeden z najskuteczniejszych sposobów realizacji zasady równego traktowania w polskich szkołach.

REKLAMA

Od 1 grudnia duże podwyżki dla ogromnej grupy użytkowników dróg. Sprawdź, czy dotyczą także Ciebie
04 lis 2025

Grudzień przyniesie kierowcom spore zaskoczenie, część tras, którymi dotąd jeździli za darmo, wkrótce stanie się płatna. Zmiany obejmą kolejne regiony kraju i oznaczają większe wydatki dla osób pokonujących dłuższe dystanse, zwłaszcza kierowców zawodowych i właścicieli pojazdów dostawczych. Rozszerzenie sieci płatnych dróg sprawi, że wielu kierowców będzie musiało ponownie zaplanować swoje trasy i przygotować się na podwyżki codziennych podróży.
MKiŚ: Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Projekt]
04 lis 2025

Nowe regulacje poprawią jakość systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz będą wspierać mieszkańców w prawidłowej segregacji i ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów. Dzięki nim gminy zyskają więcej narzędzi do motywowania mieszkańców do segregacji, na przykład poprzez obniżanie opłat czy rozszerzenie katalogu ulg i zwolnień.

REKLAMA