REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz 60 lat i 5 lat stażu pracy? Taką emeryturę wypłaci Ci ZUS

Masz 60 lat i 5 lat stażu pracy? Taką emeryturę wypłaci Ci ZUS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 września 2025, 06:00
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Emerytura
Masz 60 lat i 5 lat stażu pracy? Taką emeryturę wypłaci Ci ZUS
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Masz 60 lat i 5 lat stażu pracy i zastanawiasz się, jaką emeryturę z ZUS dostaniesz? Dobra wiadomość jest taka, że po 5 latach pracy przysługuje emerytura z ZUS. Zła wiadomość jest taka, że jej wysokość będzie bardzo niska. Jaka dokładnie? Oto szczegóły.

Masz 60 lat i 5 lat stażu pracy? Taką emeryturę wypłaci Ci ZUS

Osoby urodzone do końca 1948 roku nabywają prawo do emerytury po spełnieniu dwóch warunków: osiągnięciu odpowiedniego wieku (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) oraz posiadaniu wymaganego stażu pracy (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn). Staż ten musi być odpowiednio udokumentowany. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku podlegają odmiennym przepisom emerytalnym. Aby nabyć prawo do emerytury, muszą spełnić następujące warunki: osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), wykazać się choćby jednym dniem opłaconych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego lub emerytalnego oraz rentowego (niezależnie od formy zatrudnienia) oraz nie posiadać już wcześniej przyznanej emerytury z tytułu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego. ZUS przyznaje emeryturę, począwszy od miesiąca złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od momentu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego przez uprawnionego.

REKLAMA

Minimalna emerytura - komu przysługuje?

Aby otrzymać minimalną emeryturę w wysokości 1878,91 zł brutto, obowiązującej od 1 marca 2025 roku, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim, należy osiągnąć powszechny wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dodatkowo wymagany jest określony staż pracy, wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Staż ten obejmuje zarówno okresy składkowe (np. zatrudnienie), jak i nieskładkowe (np. opieka nad dzieckiem). Co istotne, do stażu można wliczyć także czas nauki w szkole wyższej – maksymalnie 8 lat dla osób, które ukończyły studia. Okres nauki w szkole średniej, co do zasady, nie jest uwzględniany przy ustalaniu wysokości emerytury.

Jaka emerytura po 5 latach pracy?

REKLAMA

Aby przejść na emeryturę w Polsce, kobiety muszą ukończyć 60 lat i posiadać 20-letni staż pracy, natomiast mężczyźni odpowiednio 65 lat i 25 lat. Pomimo spełnienia tych kryteriów, wysokość emerytury jest często niska, szczególnie w przypadku osób, które pracowały krócej. Sytuacja osób, które przepracowały jedynie 5 lat, jest szczególnie trudna. Chociaż teoretycznie mogą one ubiegać się o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, wysokość świadczenia będzie bardzo niska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalna emerytura w Polsce, od marca 2025 roku, wynosi 1878,91 zł brutto. Jednak, aby mieć prawo do tego świadczenia, kobiety muszą posiadać co najmniej 20-letni staż pracy, a mężczyźni – 25-letni. Osoby, które przepracowały jedynie 5 lat, otrzymają emeryturę obliczoną na podstawie wysokości składek zgromadzonych na ich indywidualnych kontach w ZUS. Emerytura mężczyzn, którzy przepracowali 5 lat za minimalną krajową, osiągając jednocześnie wiek emerytalny, wyniesie szacunkowo 150 złotych lub mniej. Kobiety z kolei, w takiej samej sytuacji, mogą oczekiwać emerytury wynoszącej około 125 złotych lub mniej.

Wysokość emerytury - jak się ją oblicza?

Emerytura jest obliczana na podstawie sumy wszystkich pieniędzy, które wpłaciłeś na swoje konto emerytalne (składki i kapitał początkowy). Ta suma jest następnie dzielona przez średnią liczbę miesięcy, które statystycznie żyją emeryci w Twoim wieku. Ta średnia liczba miesięcy jest podawana przez GUS i zmienia się co roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jaka emerytura z ZUS po 5 latach pracy? - podsumowanie

Po 5 latach pracy w ZUS przysługuje emerytura, ale jej wysokość będzie bardzo niska. Dla mężczyzn, którzy przepracowali 5 lat i osiągnęli wiek emerytalny, emerytura może wynieść około 150 zł brutto lub mniej. Dla kobiet w podobnej sytuacji będzie to około 125 zł lub mniej. Osoby z tak krótkim stażem nie mają prawa do minimalnej emerytury gwarantowanej (obecnie około 1879 zł brutto), ponieważ wymagany staż to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Wysokość emerytury wynika z sumy zgromadzonych składek na indywidualnym koncie w ZUS i ich waloryzacji, dlatego przy krótkim okresie składkowym kwota jest bardzo niska.

Powiązane
Wniosek EPD-21 złożony do ZUS-u może podwyższyć czternastą emeryturę. Nawet o 200 zł więcej
Wniosek EPD-21 złożony do ZUS-u może podwyższyć czternastą emeryturę. Nawet o 200 zł więcej
Stopnie niepełnosprawności: kiedy komisja orzeka lekki, umiarkowany lub znaczny? Przykłady i zasady 2025
Stopnie niepełnosprawności: kiedy komisja orzeka lekki, umiarkowany lub znaczny? Przykłady i zasady 2025
Zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku dla seniorów i niepełnosprawnych. Sprawdź, kto dostanie 215 zł z MOPS
Zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku dla seniorów i niepełnosprawnych. Sprawdź, kto dostanie 215 zł z MOPS
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy 07.09.2025 r. jest niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka
06 wrz 2025

Z niedzielami handlowymi rozpędzić kalendarz nam się nie da. Poprzednia - 31 sierpnia była handlowa, ale to był wyjątek. Na kolejne niedziele handlowe musimy poczekać aż do grudni. Wtedy, faktycznie można myśleć o luksusie z niedzieli na niedzielę, bo handlowe będą aż trzy i to pod rząd. A jak jest we wrześniu, gdzie można zrobić zakupy w najbliższą niedzielę 07.09.2025 roku?
Księgowa straciła w ZUS 450 000 zł składek. Za 19 lat wpłat (od 2003 r.). ZUS emerytury (od 450 000 zł) nie przyzna
05 wrz 2025

Księgowa straciła w praktyce przyszłą emeryturę. Choć wpłaciła do ZUS składki na 450 000 zł. Składki (i przyszła emerytura) przepadły. Legalnie.
Jak poprawnie zweryfikować rażąco niską cenę?
05 wrz 2025

Na właściwe wyjaśnienie rażąco niskiej ceny składają się trzy główne elementy: klarowne i wyczerpujące wezwanie przygotowane przez zamawiającego (wskazujące, czego dotyczą wątpliwości w zakresie ceny, kosztu lub ich istotnych części składowych), wyjaśnienie przedłożone przez wykonawcę wraz z dowodami potwierdzającymi prawidłowość dokonania wyceny oferty, a także ocena tych wyjaśnień przez zamawiającego.
Badania techniczne pojazdów: Nowe stawki już od 19 września! Zobacz tabelę
05 wrz 2025

Od 19 września kierowców w Polsce czekają wyższe opłaty za badania techniczne pojazdów. Zmiana ta, wprowadzona po ponad 20 latach, ma na celu urealnienie kosztów funkcjonowania stacji kontroli i dostosowanie ich do współczesnych realiów gospodarczych. Ministerstwo infrastruktury podkreśla, że nowe stawki – choć wyższe – nadal pozostaną jednymi z najniższych w Europie, a przy tym zapewnią sprawiedliwą równowagę między interesem przedsiębiorców a możliwościami finansowymi kierowców.

REKLAMA

Opłata targowa. Czy w 2026 r. wzrosną koszty handlu?
05 wrz 2025

W 2025 roku maksymalna stawka opłaty targowej wynosi 1126 zł, a w 2026 roku wzrośnie o 4,5%, osiągając poziom 1176,67 zł. Warto pamiętać o tym, że jest to maksymalna opłata dzienna.
Ubezpieczenia szkolne. 5 wskazówek dla rodziców
05 wrz 2025

Na początku roku szkolnego rodzice otrzymują informację o „konieczności opłacenia składki za ubezpieczenie”. Z taką ofertą warto szczegółowo się zapoznać, o co apelują eksperci Rzecznika Finansowego. Co trzeba wiedzieć o szkolnej polisie?
Masz 60 lat i 5 lat stażu pracy? Taką emeryturę wypłaci Ci ZUS
06 wrz 2025

Masz 60 lat i 5 lat stażu pracy i zastanawiasz się, jaką emeryturę z ZUS dostaniesz? Dobra wiadomość jest taka, że po 5 latach pracy przysługuje emerytura z ZUS. Zła wiadomość jest taka, że jej wysokość będzie bardzo niska. Jaka dokładnie? Oto szczegóły.

Rząd odpowiada na wysokie ceny energii! Nie boi się weta prezydenta Nawrockiego
05 wrz 2025

Rząd w najbliższy wtorek zajmie się ustawą, która ma zagwarantować utrzymanie cen energii na dotychczasowym poziomie – zapowiedział minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że od stycznia 2026 r. możliwe będzie odejście od mrożenia cen energii.

REKLAMA

Wniosek EPD-21 złożony do ZUS-u może podwyższyć czternastą emeryturę. Nawet o 200 zł więcej
05 wrz 2025

Czternasta emerytura w 2025 roku zostanie wypłacona seniorom we wrześniu. Niektórzy mogą otrzymać ją jeszcze w sierpniu. Wielu emerytów nie wie jednak, że istnieje możliwość złożenia wniosku do ZUS-u, aby otrzymać wyższą kwotę świadczenia. Kto może skorzystać z tej opcji i ile można zyskać? Oto szczegóły.

Stopnie niepełnosprawności: kiedy komisja orzeka lekki, umiarkowany lub znaczny? Przykłady i zasady 2025
05 wrz 2025

Chcesz ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, jakie są kryteria dla każdego ze stopni, jak wygląda procedura, i jakie zmiany obowiązują od 14 sierpnia 2025 roku. Ten poradnik wyjaśnia wszystko krok po kroku. W 2025 roku obowiązują nowe, uproszczone zasady orzekania o niepełnosprawności. Zmieniono skład komisji, wprowadzono możliwość orzekania pod nieobecność wnioskującego. Sprawdź, kto i kiedy może uzyskać orzeczenie, czym różni się lekki, umiarkowany i znaczny stopień, jak wygląda procedura.

REKLAMA