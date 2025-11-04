REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Tysiące seniorów z tych roczników z nowym uprawnieniem. Data urodzenia może zapewnić im specjalną, wcześniejszą emeryturę z ZUS. Jest jednak jeden kluczowy warunek

Tysiące seniorów z tych roczników z nowym uprawnieniem. Data urodzenia może zapewnić im specjalną, wcześniejszą emeryturę z ZUS. Jest jednak jeden kluczowy warunek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 listopada 2025, 14:45
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus emerytura
Tysiące seniorów z tych roczników z nowym uprawnieniem. Data urodzenia może zapewnić im specjalną, wcześniejszą emeryturę z ZUS. Jest jednak jeden kluczowy warunek. Jaki?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS oferuje możliwość ubiegania się o specjalną, wcześniejszą emeryturę. Dotyczy to osób urodzonych w przedziale lat 1949–1969, które były zatrudnione w warunkach szkodliwych lub na stanowiskach o szczególnym charakterze. Oto szczegóły.

Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze

Istnieje opcja uzyskania wcześniejszej emerytury z ZUS dla osób, które wykonywały pracę w warunkach uznanych za szczególne. ZUS dzieli ten rodzaj pracy na dwie główne kategorie. Pierwsza to praca w szczególnych warunkach, która obejmuje zajęcia o znaczącej szkodliwości dla zdrowia i wysokiej uciążliwości. Do tej grupy zaliczane są również profesje wymagające wyjątkowej sprawności psychofizycznej, kluczowej dla zapewnienia bezpieczeństwa - zarówno własnego, jak i innych. Jako przykłady ZUS wymienia między innymi pracę górniczą pod ziemią, przetwarzanie azbestu, produkcję ołowiu i kadmu, a także służbę ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR). Druga kategoria to praca o szczególnym charakterze, w której znajdują się takie profesje jak funkcjonariusze administracji celnej, pracownicy organów kontroli państwowej (np. Najwyższej Izby Kontroli - NIK), dziennikarze, artyści, nauczyciele oraz żołnierze zawodowi. Należy jednak zaznaczyć, że nie każda praca wykonywana w warunkach uciążliwych automatycznie uprawnia do tego świadczenia. Oficjalny i zamknięty wykaz zawodów kwalifikujących się do wcześniejszej emerytury jest zawarty w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Warunki niezbędne do uzyskania wcześniejszej emerytury

Aby ubiegać się o to świadczenie, ubezpieczony musiał spełnić łącznie wszystkie wymagane warunki do dnia 31 grudnia 2008 roku. Po pierwsze, konieczne było osiągnięcie obniżonego wieku emerytalnego, który różni się w zależności od płci i specyfiki wykonywanej pracy. Po drugie, wymagany był odpowiedni ogólny staż ubezpieczeniowy (sumujący okresy składkowe i nieskładkowe), wynoszący minimum 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn. Po trzecie, kluczowe było udokumentowanie wymaganego stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, przy czym jego długość jest uzależniona od konkretnego zawodu. Dodatkowo, w przypadku bycia członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE), niezbędne było złożenie wniosku o przekazanie zgromadzonych w nim środków na rachunek ZUS.

Zróżnicowany wiek emerytalny i staż dla poszczególnych zawodów

Wiek uprawniający do wcześniejszej emerytury oraz wymagany staż pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze są zróżnicowane w zależności od profesji:

  • Pracownicy kolejowi muszą udokumentować co najmniej 15 lat pracy na kolei. Ich wiek emerytalny to 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
  • Dla prac wymienionych w wykazie A rozporządzenia wymagane jest 15 lat pracy w jednym z tych zawodów, a wiek emerytalny ustalono na 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
  • Prace z wykazu B wymagają udokumentowania stażu wynoszącego 10, 15 lub 20 lat, zależnie od konkretnego stanowiska, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków.
  • Dziennikarze muszą posiadać 15 lat udokumentowanej pracy dziennikarskiej. Wiek emerytalny wynosi 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, pod warunkiem osiągnięcia go w trakcie zatrudnienia lub złożenia wniosku w dniu bycia zatrudnionym jako dziennikarz objęty branżowym układem zbiorowym.
  • Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli (NIK) wymagają 15 lat pracy w NIK i osiągnięcia wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) w trakcie trwania tego zatrudnienia.
  • W przypadku działalności twórczej i artystycznej (wymagany staż minimum 15 lat), wiek emerytalny jest bardzo zróżnicowany: Tancerz, akrobata, gimnastyk, kaskader: 40 lat (kobiety) / 45 lat (mężczyźni). Solista wokalista, muzyk grający na instrumentach dętych: 45 lat (kobiety) / 50 lat (mężczyźni). Aktor teatru lalek, artysta chóru: 50 lat (kobiety) / 55 lat (mężczyźni). Aktorka, dyrygentka: 55 lat. Muzyk grający na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych, klawiszowych, operator filmowy: 55 lat (kobiety) / 60 lat (mężczyźni).
  • Dla innych zawodów o szczególnym charakterze wiek emerytalny to 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Kategoria ta obejmuje pracowników organów kontroli państwowej i administracji celnej, nauczycieli i wychowawców (zgodnie z Kartą Nauczyciela), funkcjonariuszy służb mundurowych (m.in. Policji, Wojska, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Pożarnej), którzy nie nabyli prawa do emerytury mundurowej, oraz pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne

Osoby urodzone w latach 1949-1968, które ubiegają się o ten typ świadczenia, są zobowiązane do złożenia w ZUS wniosku o emeryturę (formularz EMP) oraz informacji o okresach składkowych i nieskładkowych (formularz ERP-6). Do tych dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć całą dokumentację potwierdzającą: okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, całkowity staż ubezpieczeniowy (na przykład za pomocą świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu) oraz wysokość otrzymywanego wynagrodzenia w poszczególnych okresach zatrudnienia.

REKLAMA

Powiązane
Świadczenie dla seniorów za wychowanie co najmniej trojga dzieci (i to nie tylko własnych), o którym wie niewiele osób, a – przysługuje niezależnie od dochodów. Wystarczy złożyć wniosek
Świadczenie dla seniorów za wychowanie co najmniej trojga dzieci (i to nie tylko własnych), o którym wie niewiele osób, a – przysługuje niezależnie od dochodów. Wystarczy złożyć wniosek
500 plus dla małżeństw 2025 – projekt wraca do Senatu. Ile wyniesie świadczenie, kto je dostanie i ile będzie kosztować budżet państwa
500 plus dla małżeństw 2025 – projekt wraca do Senatu. Ile wyniesie świadczenie, kto je dostanie i ile będzie kosztować budżet państwa
Chorujesz przewlekle? Sprawdź, czy Twoja diagnoza daje Ci prawo do dodatków z ZUS i PFRON
Chorujesz przewlekle? Sprawdź, czy Twoja diagnoza daje Ci prawo do dodatków z ZUS i PFRON
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Prof. Modzelewski: Podręcznik KSeF 2.0 sprzeczny z ustawą o VAT. Czym jest „wystawienie” faktury ustrukturyzowanej i „potwierdzenie transakcji”?
04 lis 2025

Zdaniem profesora Witolda Modzelewskiego, opublikowany przez Ministerstwo Finansów Podręcznik KSeF (aktualnie ukazały się jego 4 części) jest sprzeczny z opublikowanymi projektami aktów wykonawczych dot. obowiązkowego modelu KSeF, a także ze zmienioną nie tak dawno ustawą o VAT.
Obowiązkowy KSeF w budownictwie i branży deweloperskiej 2026: specyfika fakturowania i niestandardowe modele sprzedaży
04 lis 2025

Faktura ustrukturyzowana to dokument, który w relacji między podatnikami obowiązkowo ma zastąpić dotychczas stosowane faktury. W praktyce faktury niejednokrotnie zawierają znacznie więcej danych, niż wymaga tego prawodawca, gdyż często są nośnikiem dodatkowych informacji i sposobem ich wymiany między kontrahentami. Zapewne z tego powodu autor struktury FA(3) postanowił zamieścić w niej więcej pól, niż tego wymaga prawo podatkowe. Większość z nich ma charakter fakultatywny, a to oznacza, że nie muszą być uzupełniane. W niniejszej publikacji omawiamy specyfiką fakturowania w modelu ustrukturyzowanym w branży budowlanej i deweloperskiej.
ZUS wypłaca 4133 zł co miesiąc, niezależnie od dochodu. Wypłaty ruszyły 4 listopada
04 lis 2025

Świadczenie wspierające to nowe wsparcie finansowe, którego wysokość waha się od 751 zł do 4133 zł miesięcznie. Co ważne, jest ono niezależne od dochodów beneficjenta. Właśnie rozpoczęto wypłaty za kolejny okres. Komu i na jakich zasadach to świadczenie przysługuje? Oto szczegóły.

Czy można będzie anulować fakturę wystawioną w KSeF w 2026 roku?
04 lis 2025

Czy faktura ustrukturyzowana wystawiona przy użyciu KSeF może zostać anulowana? Czy będzie to możliwe od 1 lutego 2026 r.? Zdaniem Tomasza Krywana, doradcy podatkowego faktur ustrukturyzowanych wystawionych przy użyciu KSeF nie można anulować. Anulowanie takich faktur oraz innych faktur przesłanych do KSeF nie będzie również możliwe od 1 lutego 2026 r.

REKLAMA

KSeF 2026: wystawienie nierzetelnej faktury ustrukturyzowanej. Czego system nie zweryfikuje? Przykłady uchybień (daty, kwoty, NIP), kary i inne sankcje
04 lis 2025

W 2026 r. większość podatników będzie zobowiązana do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF. Przy fakturach zarówno sprzedażowych, jak i zakupowych kluczowe jest, by dokumenty te były rzetelne. Błędy mogą pozbawić prawa do odliczenia VAT, a w skrajnych przypadkach skutkować odpowiedzialnością karną. Mimo automatyzacji KSeF nie chroni przed nierzetelnością – publikacja wskazuje, jak jej unikać i jakie grożą konsekwencje.
NIK: Samorządy przegrały walkę o poprawę jakości powietrza
04 lis 2025

Działania skontrolowanych przez NIK samorządów na rzecz wdrożenia uchwał antysmogowych, mających poprawić jakość powietrza, okazały się nieskuteczne - poinformowała NIK. Przy obecnym tempie wymiany kotłów ich likwidacja w gminach może zająć od 2 do 24 lat.
Wielka zmiana w ogrzewaniu domów. Co dalej z piecami gazowymi? Unia Europejska podjęła decyzję, która dotknie miliony Polaków
04 lis 2025

Unia Europejska wprowadza przełomowe zmiany w ogrzewaniu budynków. Znikają dotacje do kotłów gazowych, a od 2030 r. nowe domy będą musiały być zeroemisyjne. Co to oznacza dla milionów Polaków posiadających piece gazowe i jak przygotować się na nadchodzącą rewolucję w ogrzewaniu?
RPO apeluje o włączenie do podstawy programowej treści związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy. Czy uczniowie chcą edukacji antydyskryminacyjnej?
04 lis 2025

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do minister edukacji Barbary Nowackiej o uwzględnienie w nowej podstawie programowej treści dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Zdaniem RPO to jeden z najskuteczniejszych sposobów realizacji zasady równego traktowania w polskich szkołach.

REKLAMA

Od 1 grudnia duże podwyżki dla ogromnej grupy użytkowników dróg. Sprawdź, czy dotyczą także Ciebie
04 lis 2025

Grudzień przyniesie kierowcom spore zaskoczenie, część tras, którymi dotąd jeździli za darmo, wkrótce stanie się płatna. Zmiany obejmą kolejne regiony kraju i oznaczają większe wydatki dla osób pokonujących dłuższe dystanse, zwłaszcza kierowców zawodowych i właścicieli pojazdów dostawczych. Rozszerzenie sieci płatnych dróg sprawi, że wielu kierowców będzie musiało ponownie zaplanować swoje trasy i przygotować się na podwyżki codziennych podróży.
MKiŚ: Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Projekt]
04 lis 2025

Nowe regulacje poprawią jakość systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz będą wspierać mieszkańców w prawidłowej segregacji i ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów. Dzięki nim gminy zyskają więcej narzędzi do motywowania mieszkańców do segregacji, na przykład poprzez obniżanie opłat czy rozszerzenie katalogu ulg i zwolnień.

REKLAMA