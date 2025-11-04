Starasz się o świadczenie wspierające? Sprawdź, jak Cię ocenią i ile dostaniesz punktów od komisji w 2025 i 2026 roku

W 2025 i 2026 roku system przyznawania świadczenia wspierającego obejmie kolejne grupy osób z niepełnosprawnościami. To jedno z najważniejszych świadczeń wprowadzonych w ostatnich latach, ponieważ pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, a nie do opiekuna. O tym jednak, kto i ile dostanie, decyduje liczba punktów przyznanych przez komisję wojewódzką (WZON). Warto wiedzieć, jak wygląda ta ocena, od czego zależy wynik i jak zwiększyć swoje szanse na wyższe świadczenie.

Kto może ubiegać się o świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające przysługuje pełnoletnim osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, których stan zdrowia w znacznym stopniu ogranicza samodzielne funkcjonowanie. Warunkiem jest uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) określającej poziom potrzeby wsparcia w skali od 0 do 100 punktów. Dopiero po otrzymaniu tej decyzji można złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia.

Z programu korzystają zarówno osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, jak i osoby z chorobami neurologicznymi, psychicznymi, metabolicznymi czy genetycznymi. Wysokość świadczenia nie zależy więc od rodzaju choroby, lecz od tego, w jakim stopniu utrudnia ona codzienne życie, czy dana osoba potrafi się samodzielnie poruszać, komunikować, dbać o higienę czy podejmować decyzje.

Jak wygląda procedura punktowa w WZON?

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje szczegółowej oceny funkcjonowania wnioskodawcy. Punkty przyznaje się za to, jak często i w jakim stopniu dana osoba potrzebuje wsparcia innej osoby w wykonywaniu codziennych czynności. Nie bada się więc samej choroby, lecz jej skutków w życiu codziennym.

Ocena obejmuje pięć głównych obszarów:

Poruszanie się i zmiana pozycji ciała – np. wstawanie, chodzenie, korzystanie z transportu. Samoobsługa – ubieranie się, mycie, jedzenie, korzystanie z toalety. Komunikacja – mówienie, rozumienie, utrzymywanie kontaktu z otoczeniem. Uczenie się i decydowanie – pamięć, orientacja, planowanie działań, rozwiązywanie problemów. Udział społeczny – relacje z rodziną, znajomymi, uczestnictwo w życiu publicznym.

Każda czynność ma wagę bazową 4 punkty. Następnie wynik jest modyfikowany przez dwa współczynniki:

samodzielności – czy osoba wykonuje daną czynność sama, z pomocą częściową, czy całkowitą,

– czy osoba wykonuje daną czynność sama, z pomocą częściową, czy całkowitą, częstotliwości – jak często pomoc jest potrzebna (zawsze, często, sporadycznie).

Przykładowo, jeśli osoba potrzebuje pomocy przy ubieraniu się „ręka w rękę”, otrzymuje współczynnik 0,75, a jeśli ta pomoc jest potrzebna zawsze, współczynnik 1,0. Wtedy wynik za tę czynność to 4 × 0,75 × 1,0 = 3 punkty. Wyniki z poszczególnych czynności są sumowane i dają ostateczny poziom potrzeby wsparcia.

Ile wynosi świadczenie wspierające?

Wysokość świadczenia wspierającego w 2025 roku zależy od liczby punktów przyznanych przez wojewódzki zespół orzekający (WZON). Im więcej punktów, tym większa kwota wsparcia. Od 1 marca 2025 r. maksymalna kwota świadczenia wynosi 4 134 zł miesięcznie, otrzymują ją osoby z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia, czyli 95–100 punktów.

Świadczenie jest obliczane jako procent obowiązującej renty socjalnej (1 878,91 zł brutto), pomnożony przez odpowiedni współczynnik punktowy. Oznacza to, że:

osoby z wynikiem 70–74 pkt otrzymują około 750 zł ,

otrzymują około , 75–79 pkt – ok. 1 130 zł ,

– ok. , 80–84 pkt – ok. 1 500 zł ,

– ok. , 85–89 pkt – ok. 2 250 zł ,

– ok. , 90–94 pkt – ok. 3 380 zł ,

– ok. , 95–100 pkt – maksymalnie 4 134 zł.

Świadczenie jest wolne od podatku i zajęcia komorniczego, a środki trafiają bezpośrednio na konto osoby z niepełnosprawnością. W 2026 roku próg punktowy uprawniający do otrzymania świadczenia zostanie obniżony do 70 punktów, dzięki czemu z programu skorzysta jeszcze więcej osób wymagających codziennego wsparcia.

Jak przebiega ocena przez komisję krok po kroku?

Złożenie wniosku PPW – formularz o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia można złożyć papierowo lub elektronicznie (przez Emp@tia lub za pośrednictwem ZUS). Wypełnienie kwestionariusza samooceny – osoba ubiegająca się o świadczenie opisuje, z jakimi czynnościami ma trudność. Analiza dokumentacji medycznej – komisja zapoznaje się z historią leczenia, opiniami lekarzy i psychologów. Rozmowa lub badanie – członkowie komisji oceniają, jak osoba funkcjonuje na co dzień, jak porusza się, komunikuje i reaguje. Decyzja i punktacja – WZON wydaje decyzję określającą liczbę punktów i okres ważności (zwykle 3–7 lat).

W wyjątkowych sytuacjach komisja może przeprowadzić wizytę środowiskową w miejscu zamieszkania, aby rzetelnie ocenić, jak osoba radzi sobie w codziennych warunkach.

Jak złożyć wniosek o wypłatę świadczenia?

Po otrzymaniu decyzji WZON z punktacją należy złożyć wniosek o świadczenie wspierające w ZUS. Można to zrobić:

przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS) ,

, przez portal Emp@tia ,

, lub poprzez bankowość elektroniczną – niektóre banki umożliwiają wysłanie wniosku z poziomu konta.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od uzyskania decyzji WZON, świadczenie będzie wypłacane z wyrównaniem – od miesiąca złożenia wniosku o decyzję.

Świadczenie przekazywane jest wyłącznie na konto bankowe, jest wolne od podatku i nie podlega zajęciu komorniczemu.

Co zrobić, gdy komisja przyzna zbyt mało punktów?

Od decyzji WZON można się odwołać w ciągu 14 dni, składając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeśli wynik pozostaje niezadowalający, kolejnym krokiem jest odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Sąd powołuje wtedy niezależnego biegłego, który dokonuje ponownej oceny stanu zdrowia i funkcjonowania.

Co się zmieni w 2026 roku?

W 2026 roku świadczenie obejmie osoby z niższą punktacją: od 70 do 77 punktów. W praktyce oznacza to, że pomoc finansową otrzymają również osoby, które nie wymagają stałej opieki, ale mają znaczące trudności w poruszaniu się, komunikacji lub wykonywaniu codziennych czynności. Ministerstwo Rodziny zapowiada także wprowadzenie elektronicznego rejestru orzeczeń, który pozwoli szybciej wymieniać dane między WZON a ZUS.

Podsumowanie

Świadczenie wspierające to realna pomoc finansowa dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które mają ograniczoną samodzielność. Wysokość wsparcia zależy od liczby punktów przyznanych przez komisję, im wyższa ocena, tym większe świadczenie. W 2025 roku próg wynosi 78 punktów, a w 2026 zostanie obniżony do 70. Aby otrzymać środki, warto przygotować pełną dokumentację, dokładnie opisać swoje trudności i pilnować terminów. To może przesądzić o uzyskaniu nawet 4000 zł miesięcznie wolnych od podatku.

