REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emerytura dla matek 4 dzieci, które pracowały. Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci w 2025? Jaki dodatek do emerytury dla matek z 4 dzieci?

Emerytura dla matek 4 dzieci, które pracowały. Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci w 2025? Jaki dodatek do emerytury dla matek z 4 dzieci?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 września 2025, 15:04
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Emerytura dla matek 4 dzieci 2025
Emerytura dla matek 4 dzieci 2025
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Matki, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, mogą ubiegać się o specjalny dodatek do emerytury – tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Nawet jeśli pracowały, ale nie zgromadziły pełnego stażu emerytalnego, mogą liczyć na dopłatę. Sprawdź, ile lat dolicza się za dzieci do emerytury i jak działa świadczenie dla matek 4+ w 2025 roku. Czy dodatek przysługuje również mężczyźnie wychowującemu samotnie dzieci?

rozwiń >

Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające 2025?

Świadczenie przysługuje:

REKLAMA

  • kobiecie, która ukończyła 60 lat i urodziła oraz wychowała (lub tylko wychowała) co najmniej 4 dzieci,
  • mężczyźnie po 65. roku życia, który wychował co najmniej 4 dzieci, bo ich matka zmarła, porzuciła rodzinę lub zaprzestała wychowywania.

Dotyczy to dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci adoptowanych oraz przyjętych w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem zawodowej).

Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci?

Dzieci nie doliczają się bezpośrednio do lat pracy, ale spełnienie kryterium wychowania co najmniej czworga dzieci pozwala uzyskać świadczenie równe minimalnej emeryturze – nawet jeśli matka nie wypracowała pełnego stażu (20–25 lat). Przykładowo, jeśli kobieta przepracowała 8 lat, ale wychowała 4 dzieci, może otrzymać świadczenie w pełnej wysokości.

Jaki dodatek do emerytury dla matek z czwórką dzieci?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające w 2025 roku wynosi tyle, ile minimalna emerytura, czyli 1878,91 zł brutto miesięcznie. Jeśli matka pobiera już emeryturę lub rentę, ale niższą niż ta kwota, świadczenie jest doliczane do poziomu minimalnej emerytury.

Czy świadczenie przysługuje również osobom pracującym?

Tak. Jeśli kobieta pracowała, ale jej emerytura jest niższa niż najniższa krajowa – świadczenie uzupełniające wyrównuje kwotę do 1878,91 zł. Nie przysługuje ono jednak, jeśli emerytura jest równa lub wyższa niż minimum.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

Wniosek można pobrać ze strony ZUS lub wypełnić w placówce. Należy dołączyć:

  • numer PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji materialnej, rodzinnej i majątkowej,
  • akty urodzenia dzieci (jeśli nie zostały zarejestrowane w Polsce),
  • inne dokumenty, np. decyzję sądu w sprawie pieczy zastępczej, orzeczenia lekarskie lub zaświadczenia z urzędu skarbowego.

Jakie dokumenty potrzebne, aby uzyskać świadczenie?

ZUS może poprosić o:

  • zaświadczeniu o dochodach,
  • informacje o pracy, gospodarstwie rolnym, rencie lub innych źródłach dochodu,
  • dane o miejscu zamieszkania i długości pobytu w Polsce po ukończeniu 16. roku życia.

Kiedy wypłacane jest świadczenie?

Świadczenie wypłacane jest od miesiąca, w którym ZUS wyda decyzję – ale nie wcześniej niż po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Kiedy ZUS odmówi wypłaty świadczenia za 4 dzieci?

Świadczenie nie przysługuje:

  • osobom, które pobierają emeryturę/rentę równą lub wyższą niż minimalna,
  • osobom przebywającym w zakładzie karnym (chyba że odbywają karę w systemie dozoru elektronicznego),
  • osobom, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub porzuciły dzieci.

Co, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS?

Możesz:

  • złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni,
  • wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w ciągu 30 dni,
  • złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, jeśli decyzję wydał oddział ZUS.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1051)

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku? Instrukcja krok po kroku
07 wrz 2025

Od sierpnia 2025 r. w Polsce obowiązują nowe przepisy. W wielu przypadkach orzeczenie o niepełnosprawności można uzyskać bez udziału w komisji, tylko na podstawie dokumentacji medycznej. To duża ulga dla osób przewlekle chorych i seniorów, którzy nie muszą już stawiać się osobiście przed zespołem orzekającym. Sprawdź, kto może skorzystać z uproszczonej procedury i jakie dokumenty trzeba przygotować.
Tym, którzy są pięćdziesiątce przysługuje co miesiąc nawet ponad 2 tysiące złotych. Ten nowy przepis już obowiązuje
07 wrz 2025

Przez lata na rynku zatrudnienia panował kult mobilności i młodości. Liczyła się elastyczność, szybkie skakanie między firmami, gotowość do zmiany branży niemal z dnia na dzień. To miał być atut. Dziś widać już, że ten model się sypie. Firmy biją na alarm: brakuje fachowców. A ratunkiem mogą być ci, których jeszcze niedawno z góry skreślano – pracownicy 50 plus.
5000 plus dla małżeństw! Pary dostaną to świadczenie, jeśli spełnią tylko ten jeden warunek
07 wrz 2025

Najpierw była złożona ponad dwa lata temu petycja, potem mgliste obietnice polityków, że się tym zajmą. Czy małżonkowie, którzy mogą się pochwalić długim stażem bycia ze sobą na dobre i na złe, oprócz dyplomu i medalu od Prezydenta RP wręczanego przez wójta czy burmistrza, wreszcie doczekają się swojego pieniężnego świadczenia z plusem? Sprawą od dłuższego czasu zajmowała się jedna z senackich komisji. Teraz wreszcie pojawiły się konkrety. Czy droga do przygotowania projektu ustawy stanie otworem?
Niekorzystna zmiana dla wszystkich emerytów i rencistów: ZUS będzie mógł zażądać zwrotu świadczeń za ostatnie 3 lata! Nowe narzędzie w rękach ZUS, pod przykrywką ułatwienia dla seniorów
07 wrz 2025

Osoba, która wykonuje pracę zarobkową w czasie pobierania emerytury (jeżeli nie osiągnęła jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, chyba, że – kontynuuje zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy) lub renty musi mieć świadomość, iż przekroczenie przez nią tzw. limitów dorabiania (do emerytury lub odpowiednio – renty), może skutkować zmniejszeniem przysługującego jej świadczenia, a w określonych okolicznościach – nawet całkowitym zawieszeniem jego wypłacania. Z limitami tymi – związany jest obowiązek corocznego powiadamiania ZUS o wysokości osiąganych przychodów, który ciąży na emerytach i rencistach. W związku z projektem deregulacyjnym rządu – w odniesieniu do większości emerytów i rencistów ma on zostać zniesiony. Okazuje się jednak, że pośredni skutek takiej zmiany, może być dla świadczeniobiorców bardzo niekorzystny.

REKLAMA

To już koniec obowiązku segregowania śmieci? Nadchodzą wielkie zmiany w recyklingu odpadów
07 wrz 2025

Zalewa nas plastik, a my nadal nie mamy sposobu, żeby się go pozbyć. Od lat naukowcy poszukują technologii, które rozwiązałyby problem przetwarzania tego rodzaju odpadów, ale na razie niewiele się zmienia. Czy teraz nadchodzi rewolucja? Może wreszcie nie będziemy musieli segregować odpadów w nieskończoność.
Czy dziś 07.09.2025 r. jest niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka
07 wrz 2025

Z niedzielami handlowymi rozpędzić kalendarz nam się nie da. Poprzednia - 31 sierpnia była handlowa, ale to był wyjątek. Na kolejne niedziele handlowe musimy poczekać aż do grudni. Wtedy, faktycznie można myśleć o luksusie z niedzieli na niedzielę, bo handlowe będą aż trzy i to pod rząd. A jak jest we wrześniu, gdzie można zrobić zakupy w najbliższą niedzielę 07.09.2025 roku?
Księgowa straciła w ZUS 450 000 zł składek. Za 19 lat wpłat (od 2003 r.). ZUS emerytury (od 450 000 zł) nie przyzna
05 wrz 2025

Księgowa straciła w praktyce przyszłą emeryturę. Choć wpłaciła do ZUS składki na 450 000 zł. Składki (i przyszła emerytura) przepadły. Legalnie.
Jak poprawnie zweryfikować rażąco niską cenę?
05 wrz 2025

Na właściwe wyjaśnienie rażąco niskiej ceny składają się trzy główne elementy: klarowne i wyczerpujące wezwanie przygotowane przez zamawiającego (wskazujące, czego dotyczą wątpliwości w zakresie ceny, kosztu lub ich istotnych części składowych), wyjaśnienie przedłożone przez wykonawcę wraz z dowodami potwierdzającymi prawidłowość dokonania wyceny oferty, a także ocena tych wyjaśnień przez zamawiającego.

REKLAMA

Badania techniczne od 19 września. Nowe stawki dla kierowców!
06 wrz 2025

Od 19 września kierowców w Polsce czekają wyższe opłaty za badania techniczne pojazdów. Zmiana ta, wprowadzona po ponad 20 latach, ma na celu urealnienie kosztów funkcjonowania stacji kontroli i dostosowanie ich do współczesnych realiów gospodarczych. Ministerstwo infrastruktury podkreśla, że nowe stawki – choć wyższe – nadal pozostaną jednymi z najniższych w Europie, a przy tym zapewnią sprawiedliwą równowagę między interesem przedsiębiorców a możliwościami finansowymi kierowców.
Opłata targowa. Czy w 2026 r. wzrosną koszty handlu?
05 wrz 2025

W 2025 roku maksymalna stawka opłaty targowej wynosi 1126 zł, a w 2026 roku wzrośnie o 4,5%, osiągając poziom 1176,67 zł. Warto pamiętać o tym, że jest to maksymalna opłata dzienna.

REKLAMA