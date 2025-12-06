REKLAMA

Ponad 2 tys. zł miesięcznie dla seniorów z tych roczników. Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia w 2026 roku

Ponad 2 tys. zł miesięcznie dla seniorów z tych roczników. Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia w 2026 roku

06 grudnia 2025
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
2150 zł miesięcznie dla seniora w 2025 roku?
2150 zł miesięcznie dla seniora w 2025 roku? Rusza nowy program
Seniorzy po 75. roku życia będą mogli liczyć na realną pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Nowy rządowy program zakłada finansowanie usług opiekuńczych, takich jak przygotowanie posiłków, pomoc w higienie czy organizacja kontaktów społecznych. Sprawdź, kto może dostać do 2150 zł miesięcznie, jak ubiegać się o wsparcie w 2026 roku.

Na czym polega nowy program?

Nowe świadczenie to forma pomocy skierowanej do seniorów, którzy wymagają codziennego wsparcia, ale nie mogą go uzyskać od swoich bliskich. Zamiast gotówki, osoby zakwalifikowane do programu otrzymają pakiet usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania.
Zakres pomocy obejmuje m.in.:

  • przygotowanie posiłków,
  • utrzymanie higieny osobistej,
  • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
  • organizację kontaktów z otoczeniem.

Kto może skorzystać z pomocy?

Z programu będą mogły skorzystać osoby, które:

  • w dniu składania wniosku ukończyły 75 lat,
  • mają realne potrzeby opiekuńcze, których nie mogą zaspokoić członkowie rodziny,
  • mają dzieci lub wnuki aktywne zawodowo,
  • spełniają kryteria dochodowe (ich wysokość ma być aktualizowana każdego roku).

Ile wynosi pomoc i jak będzie rozliczana?

Wsparcie będzie przeliczane w formie godzin usług opiekuńczych. Maksymalna wartość to do 50 godzin miesięcznie, co odpowiada świadczeniu o wartości 2150 zł brutto.

Ważne: Warto podkreślić, że pomoc nie będzie wypłacana w gotówce – seniorzy otrzymają ją w formie bezpłatnych usług opiekuńczych świadczonych przez gminy, organizacje pozarządowe lub firmy zewnętrzne.

Kryteria dochodowe – ile można zarabiać?

Aby otrzymać wsparcie:

  • dochód seniora nie może przekroczyć 5000 zł brutto miesięcznie,
  • w przypadku oceny sytuacji rodzinnej - pod uwagę brany będzie dochód członków rodziny: nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia w przypadku gospodarstw jednoosobowych i trzykrotności w gospodarstwach wieloosobowych.

Kto będzie świadczył usługi?

Usługi opiekuńcze będą realizowane przez wykwalifikowane osoby – nie mogą to być członkowie rodziny seniora. Opiekunowie muszą przejść odpowiednie szkolenie oraz posiadać wymagane kwalifikacje i doświadczenie.

Jak ubiegać się o wsparcie?

Wnioski będzie można składać od początku 2026 roku w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania seniora. Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • dokument potwierdzający wiek,
  • zaświadczenie o dochodach,
  • zaświadczenie lekarskie lub opinia o stanie zdrowia i potrzebach opiekuńczych.

Na podstawie tych dokumentów gmina dokona oceny i przyzna odpowiednią liczbę godzin pomocy.

Niespodzianka dla seniorów od ZUS 2025 - aż 400 zł więcej do emerytury! Dla kogo dodatkowe pieniądze? Trzeba złożyć wniosek
Niespodzianka dla seniorów od ZUS 2025 - aż 400 zł więcej do emerytury! Dla kogo dodatkowe pieniądze? Trzeba złożyć wniosek
Źródło: INFOR
