"Nie jest pan niezdolny do pracy" – dostałeś taką decyzję z ZUS? Sprawdź, jak skutecznie się odwołać i nie stracić renty

"Nie jest pan niezdolny do pracy", co oznacza taka decyzja lekarza orzecznika ZUS? Czy rzeczywiście zamyka Ci drogę do renty lub innych świadczeń? Czy można się od niej odwołać, a jeśli tak to w jakim terminie? Co zrobić, jeśli decyzja jest niezgodna z dokumentacją medyczną? Podpowiadamy też, jak napisać skuteczny sprzeciw i zawalczyć o swoje prawa w 2025 roku.

Ocena zdolności do pracy przez ZUS

Jeśli składasz wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, musisz przejść badanie u lekarza orzecznika ZUS. To właśnie on ocenia, czy Twój stan zdrowia rzeczywiście uniemożliwia wykonywanie pracy zarobkowej. W przypadku wątpliwości, lub braku potwierdzenia niezdolności, możesz usłyszeć od lekarza: "Nie jest pan niezdolny do pracy", albo "nie jest pani niezdolna do pracy."

Taka decyzja nie tylko blokuje drogę do renty, ale może też wywołać poczucie niesprawiedliwości, szczególnie jeśli Twoja dokumentacja medyczna mówi coś zupełnie innego. W artykule tłumaczymy, co dokładnie oznacza to orzeczenie i co możesz zrobić, by skutecznie się od niego odwołać.

Co oznacza decyzja ZUS: "nie jest pan niezdolny do pracy"?

To standardowa formuła stosowana przez lekarzy orzeczników ZUS. Oznacza, że, według ich oceny, nie spełniasz kryteriów niezdolności do pracy, a więc nie przysługuje Ci renta z tytułu niezdolności do pracy.

Takie orzeczenie może zostać wydane:

po złożeniu nowego wniosku o świadczenie,

lub w trakcie kontroli zdrowia osoby już pobierającej rentę.

Czy taka decyzja zamyka drogę do renty?

Nie. To dopiero pierwszy etap postępowania. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją lekarza orzecznika ZUS, masz prawo do odwołania. Możesz zgłosić:

Sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS

Masz na to 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych

Możesz je złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji komisji lekarskiej.

Jak wygląda procedura odwoławcza?

Usłyszałeś: "Nie jest pan niezdolny do pracy"? Nie musisz się z tym zgadzać. Jeśli decyzja lekarza orzecznika ZUS jest Twoim zdaniem błędna, zbyt pochopna lub niezgodna z dokumentacją medyczną, masz prawo się od niej odwołać – i to nie tylko do komisji lekarskiej ZUS, ale również do sądu. Poniżej wyjaśniamy, jak przebiega cała procedura, jakie masz terminy i czego możesz się spodziewać na każdym etapie postępowania.

1. Sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS

Masz 14 dni od doręczenia orzeczenia, aby złożyć sprzeciw. Co należy zrobić?

Wypełnij formularz sprzeciwu (dostępny w ZUS lub online),

Dołącz nowe dokumenty medyczne (np. wyniki badań, opinie specjalistów),

Dokładnie opisz, z czym się nie zgadzasz i dlaczego.

Komisja lekarska ZUS przeprowadzi nowe badanie. Jej decyzja kończy postępowanie administracyjne.

2. Odwołanie do sądu

Jeśli komisja podtrzyma negatywną decyzję, możesz w ciągu 30 dni od jej doręczenia złożyć odwołanie do sądu.

Nie musisz mieć prawnika, ale warto przygotować:

pełną dokumentację medyczną,

opinie niezależnych lekarzy,

Postępowanie sądowe jest niezależne od ZUS i może całkowicie zmienić wcześniejszą decyzję.

Co, jeśli orzeczenie ZUS nie zgadza się z dokumentacją?

To się niestety zdarza. Lekarz orzecznik ZUS może nie dysponować pełnym obrazem Twojego stanu zdrowia. Zwłaszcza jeśli dokumentacja była niekompletna lub nieaktualna. Dlatego warto przygotować jak najbardziej szczegółowe materiały.

Zalecane dokumenty:

pełna historia choroby,

wypisy ze szpitali i kart informacyjnych leczenia,

zaświadczenia od lekarzy specjalistów,

opinie psychologiczne lub psychiatryczne (jeśli mają związek ze sprawą).

Im bardziej rzetelna i aktualna dokumentacja, tym większa szansa, że komisja lekarska ZUS lub sąd weźmie ją pod uwagę i wyda korzystną decyzję.

Jak napisać skuteczny sprzeciw?

Sprzeciw to Twoja szansa, by przedstawić pełniejszy obraz swojego stanu zdrowia. Aby zwiększyć szanse na pozytywną decyzję komisji lekarskiej, zadbaj o to, by był:

1. Konkretny i rzeczowy

Wskaż dokładnie, z czym się nie zgadzasz w orzeczeniu lekarza orzecznika.

Odnieś się do konkretnych fragmentów decyzji, np. błędnej oceny stanu zdrowia, nieuwzględnienia dokumentacji, pominięcia objawów.

2. Oparty na faktach medycznych

Opisz swoje objawy i ich wpływ na codzienne funkcjonowanie (np. trudności w poruszaniu się, ograniczenia w pracy, przewlekły ból).

Unikaj ogólników typu "jestem chory", zamiast tego napisz, jak choroba wpływa na Twoje życie.

3. Poparty dokumentacją

Dołącz wszystkie istotne dokumenty, które mogą poprzeć Twoje stanowisko, w tym:

aktualne wyniki badań (np. rezonans, RTG, EKG),

zaświadczenia od lekarzy specjalistów,

opinie psychologiczne lub psychiatryczne (jeśli mają znaczenie),

historię leczenia i wypisy ze szpitali.

4. Napisany prostym, zrozumiałym językiem

Nie musisz używać języka prawniczego. Ważne, by Twój sprzeciw był:

logiczny,

uporządkowany,

zrozumiały dla komisji.

Przykład fragmentu skutecznego sprzeciwu:

Nie zgadzam się z oceną lekarza orzecznika, że jestem zdolny do pracy. Od kilku lat choruję na przewlekłą dyskopatię odcinka lędźwiowego (L4-L5), co potwierdzają wyniki rezonansu magnetycznego z dnia 12.06.2025 r. oraz opinia neurochirurga. Ból uniemożliwia mi długotrwałe siedzenie i stanie, co wyklucza możliwość wykonywania pracy biurowej i fizycznej. Dołączam dokumentację medyczną potwierdzającą mój stan zdrowia.

FAQ – najczęstsze pytania

Czy można odwołać się od orzeczenia "niezdolny do pracy – nie stwierdzono"?

Tak. Najpierw należy złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS (w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia). Jeśli komisja podtrzyma decyzję, można wnieść odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji komisji).

Czy brak orzeczenia o niezdolności do pracy oznacza utratę renty?

Tak, jeśli decyzja się uprawomocni i nie zostanie zaskarżona w ustawowym terminie, wypłata renty zostanie wstrzymana, a w przypadku ubiegania się o nią po raz pierwszy, nie zostanie przyznana.

Co zawiera decyzja ZUS po badaniu przez lekarza orzecznika?

Decyzja zawiera uzasadnienie medyczne, ocenę stanu zdrowia oraz informację, czy stwierdzono częściową, całkowitą, czy też brak niezdolności do pracy.

Czy sąd może zmienić decyzję ZUS?

Tak. Sąd pracy i ubezpieczeń społecznych działa niezależnie i może całkowicie zmienić decyzję ZUS – również na korzyść osoby ubezpieczonej.

Czy komisja lekarska ZUS może wydać inną decyzję niż lekarz orzecznik?

Tak. Komisja może wydać nowe orzeczenie, zwłaszcza jeśli zostaną przedstawione dodatkowe dokumenty medyczne lub nowe okoliczności.