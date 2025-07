Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, czy nadal jest ważne, wiele już wygasło!

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, czy nadal obowiązuje. W 2025 roku zmieniły się zasady. Automatyczne przedłużenie dokumentów odeszło do historii. Brak ważnego orzeczenia to nie tylko utrata dodatku czy ulgi. To także problemy z dostępem do świadczeń, opieki, a nawet prawa do pracy w ochronie czy korzystania z karty parkingowej. Przypominamy krok po kroku, jak upewnić się, że Twoje orzeczenie jest nadal aktualne i co zrobić, jeśli jego ważność wygasła. Bo zapomnienie może Cię sporo kosztować.