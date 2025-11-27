REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 40 tys. zł dla każdej pary za „scementowanie" związku przez ślub lub urodzenie pierwszego dziecka. Nowe świadczenie ma poprawić kryzys demograficzny, bo „od małżeństwa zaczyna się staranie o dziecko"

40 tys. zł dla każdej pary za „scementowanie” związku przez ślub lub urodzenie pierwszego dziecka. Nowe świadczenie ma poprawić kryzys demograficzny, bo „od małżeństwa zaczyna się staranie o dziecko”

27 listopada 2025, 06:55
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
40 tys. zł dla każdej pary za „scementowanie” związku przez ślub lub urodzenie pierwszego dziecka. Nowe świadczenie ma poprawić kryzys demograficzny, bo „od małżeństwa zaczyna się staranie o dziecko”
Stale pogłębiający się kryzys demograficzny w Polsce stał się powodem dla propozycji nowego świadczenia w postaci bonu mieszkaniowego w wysokości 40 tys. zł za zawarcie związku małżeńskiego lub urodzenie pierwszego dziecka. Jest to pomysł polityków PiS, którzy aktualnie pracują nad nowym programem partii.

Najniższy historii poziom dzietności w Polsce

Portal Birth Gauge, który zajmuje się śledzeniem globalnego spadku dzietności opublikował nowe dane za pierwsze półrocze 2025 r. (w porównaniu z pierwszym półroczem 2024 r.). Wynika z nich, że liczba urodzeń w Polsce (w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku) spadła o ok. 11 tys. Współczynnik dzietności TFR (ang. Total fertility rate) – który oznacza liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (tj. od 15 do 49 roku życia), przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną w badanym roku, tzn. przy przyjęciu cząstkowych współczynników płodności z tego okresu za niezmienne – został dla Polski oszacowany przez ww. portal na 1,04 w roku bieżącym, podczas gdy w roku 2024 wynosił on 1,11, w roku 2023 – 1,16, a w roku 2020 – 1,45.1 Wskaźnik ten, z roku na rok zatem – coraz bardziej się obniża.

GUS natomiast – w ramach najnowszej informacji o sytuacji demograficznej Polski – przekazał dane, iż w I półroczu 2025 r. zarejestrowano ok. 115,5 tys. urodzeń żywych, tj. o ponad 10 tys. mniej niż rok wcześniej.2

Kryzys demograficzny uzasadnieniem dla wprowadzenia nowego świadczenia – 40 tys. zł za zawarcie związku małżeńskiego lub urodzenie pierwszego dziecka w postaci bonu mieszkaniowego

To właśnie trwający i stale pogłębiający się kryzys demograficzny w Polsce, jest powodem, dla którego podczas Konwencji Programowej Prawa i Sprawiedliwości (PiS), która odbyła się w Katowicach w dniach 24-25 października 2025 r., padł nowy pomysł na wsparcie młodych Polaków, którzy zdecydują się na zawarcie związku małżeńskiego. Pomysł zgłoszony przez byłego wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej w rządzie PiS w latach 2015-2018 Bartosza Marczuka miałby polegać na wprowadzeniu nowego świadczenia pieniężnego dla młodych Polaków, w postaci bonu mieszkaniowego, w wysokości:

  • 40 tys. zł za wzięcie ślubu lub za urodzenie pierwszego dziecka,
  • 60 tys. zł za urodzenie drugiego dziecka i odpowiednio
  • 100 tys. zł za urodzenie trzeciego dziecko.

Do pomysłu tego, podczas rozmowy z redaktorem Marcinem Zaborskim na antenie Radia ZET, w dniu 21 listopada br., odniósł się były wicepremier oraz były wiceminister rolnictwa i środowiska, a aktualnie skarbnik PiS i poseł Henryk Kowalczyk. Zapytany przez redaktora Marcina Zaborowskiego o to – „Czy PiS zapłaci młodym Polakom po 40 tys. zł za ślub?” odpowiedział, że jego zdaniem Warto by było, ale jak każdy pomysł, który ma za sobą skutki finansowe – trzeba to przeliczyć. Idea jest jednak ekstra.”

W ocenie posła Henryka Kowalczyka – „wszelkie nagradzanie za pierwsze dziecko nie jest może konieczne, przy brakach finansowych, ale za trzecie – to już jest pomysł dobry. Dlatego, że jeśli chcemy wspierać demografię, a niestety mamy klęskę (jeżeli chodzi o demografię), to – wszystkie sposoby są dobre.” Niewykluczone jednak, że w nowym programie PiS, znajdzie się miejsce również na zaproponowane świadczenie w postaci bonu mieszkaniowego w wysokości 40 tys. zł za pierwsze dziecko lub za samo zawarcie małżeństwa. „Niektóre z tych pomysłów mogą znaleźć się w programie PiS, a niektóre mogą zostać zmodyfikowane. (…) Od małżeństwa zaczyna się staranie o dziecko – wyjaśnił polityk i dodał – małżeństwo daje stabilizację – absolutnie powinniśmy wspierać małżeństwa i rodziny”.

Kiedy pomysł nowego świadczenia w postaci bonu mieszkaniowego w wysokości 40 tys. zł za zawarcie związku małżeńskiego lub za urodzenie pierwszego dziecka, może nabrać konkretów?

Według posła Henryka Kowalczyka – pomysł wprowadzenia nowego świadczenia w postaci bonu mieszkaniowego w wysokości 40 tys. zł za zawarcie związku małżeńskiego lub za urodzenie pierwszego dziecka, 60 tys. zł za urodzenie drugiego dziecka lub odpowiednio – 100 tys. zł za urodzenie trzeciego dziecka – ma szansę zostać uwzględniony w nowym programie PiS, który będzie gotowy w okolicach wakacji lub jesieni 2026 r. (tj. mniej więcej na rok przed wyborami). Jako członek zespołu pracującego nad ww. programem – poseł Kowalczyk podkreślił jednak, że uwzględnienie powyższej propozycji w programie wyborczym partii nie jest jeszcze przesądzone„Na razie zbieramy te informacje, które padły w Katowicach [red.: tj. podczas Konwencji Programowej PiS, która miała miejsce w dniach 24-25 października br.]. Nie wszystkie z nich znajdą swoje odzwierciedlenie w programie. Za pracę tego zespołu w PiS (tj. pozbieranie wszystkich pomysłów, które padły podczas Konwencji) odpowiada poseł prof. Piotr Gliński. Aktualnie politycy odbywają serię spotkań w terenie (najpierw we wszystkich powiatach – te już się odbywają, a później we wszystkich gminach), po to, żeby wsłuchać się w potrzeby ludzi i dopiero na tej podstawie (mówiąc też o pomysłach, które pojawiły się w Katowicach) redagować program” – podsumował Henryk Kowalczyk.

PiS: „Stabilność mieszkaniowa to pierwszy krok do decyzji o dziecku”, stąd – pomysł nowego świadczenia w postaci bonu mieszkaniowego

Zapowiedzi nowego pomysłu polityków PiS w postaci wprowadzenia bonu mieszkaniowego w wysokości 40 tys. zł za zawarcie związku małżeńskiego lub urodzenie pierwszego dziecka, można upatrywać się już w treści materiałów konferencyjnych na Konwencję Programową PiS, która odbyła się w październiku br. w Katowicach. Czytamy tam bowiem – „Własne mieszkanie to największy stabilizator życia społecznego. Daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala podejmować decyzje, które dziś są odkładane na później – jak założenie rodziny czy powrót z emigracji. Młodzi ludzie nie potrzebują kolejnych programów socjalnych – potrzebują dachu nad głową. I potrzebują go teraz, nie za dziesięć lat.

Nieprzypadkowo najlepsze wskaźniki demograficzne w Europie osiągają te państwa, które mają silne i sprawne programy mieszkaniowe. Stabilność mieszkaniowa to pierwszy krok do decyzji o dziecku. A każda taka decyzja to inwestycja nie tylko w rodzinę, ale też w przyszłość kraju.”

1 Birth Gauge, Data on Births and the Total Fertility Rate (TFR) 2025, 2 sierpnia 2025 r.

2 GUS, Sytuacja demograficzna Polski, 23 lipca 2025 r.

Źródło: INFOR
