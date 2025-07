Nowe dofinansowanie z PFRON od 5 sierpnia 2025 – nawet 4043 zł wsparcia!

rozwiń >

Nowość w programie "Aktywny samorząd" – kto skorzysta?

Na mocy uchwały nr 5/2025 Rady Nadzorczej PFRON z 26 czerwca 2025 roku, w programie "Aktywny samorząd" Obszar C Zadanie 2 wprowadzono istotną zmianę. Od teraz również osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów utrzymania skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

To szansa na realne wsparcie, szczególnie, że wcześniej taki przywilej przysługiwał wyłącznie osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Do którego programu złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w ramach programu: "Aktywny samorząd" – Obszar C Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie można składać od 5 do 31 sierpnia 2025 roku wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). W tym celu odwiedź stronę sow.pfron.org.pl.

System ten został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowników. Oferuje pomoc kontekstową, wsparcie mobilnego asystenta, możliwość zapisania wprowadzonych danych na przyszłość, a także bezpłatną infolinię pod numerem 800 889 777 (czynna w dni robocze w godzinach 9.00–17.00). W razie pytań można również skontaktować się mailowo: sow@pfron.org.pl.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć nie tylko sami użytkownicy sprzętu, ale również osoby działające w ich imieniu. PFRON dopuszcza kilka form reprezentacji, od działania we własnym imieniu, po pełnomocnictwo:

Osoba pełnoletnia z orzeczeniem (we własnym imieniu),

Rodzic lub opiekun osoby niepełnoletniej,

Opiekun osoby pełnoletniej bez zdolności prawnej,

Pełnomocnik (wystarczy zwykła forma pisemna).

Co obejmuje nowe dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie obejmuje szeroki zakres kosztów związanych z utrzymaniem sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. To Ty decydujesz, co jest Ci najbardziej potrzebne. W ramach programu możesz uzyskać wsparcie finansowe m.in. na:

zakup akumulatora lub akumulatorów ,

, niezbędne naprawy, przeglądy i prace konserwacyjne ,

, zakup dodatkowych części lub wyposażenia technicznego ,

, elementy poprawiające funkcjonalność, bezpieczeństwo lub komfort poruszania się ,

, dodatkowe oprzyrządowanie wynikające ze zmian w stanie zdrowia.

Wsparcie ma na celu nie tylko poprawę stanu technicznego sprzętu, ale też jego dostosowanie do Twoich indywidualnych potrzeb i ograniczeń ruchowych.

Ile wynosi wsparcie z PFRON?

Wysokość wsparcia to maksymalnie 4043 zł, które można przeznaczyć na wszystkie wskazane w formularzu potrzeby.

W przypadku zakupu jednego akumulatora obowiązuje limit 1155 zł. Jeśli potrzebujesz więcej niż jednego, musisz to uzasadnić we wniosku. Co ważne, nie jest wymagany wkład własny, o ile przyznana kwota wystarcza na pokrycie wskazanych kosztów.

Czy możliwa jest refundacja wcześniejszych wydatków dla osób z umiarkowaną niepełnosprawnością?

Tak. Możesz uzyskać refundację kosztów poniesionych do 180 dni przed złożeniem wniosku. Warunki:

musisz mieć ważne orzeczenie o niepełnosprawności w dniu zakupu,

musisz przedstawić fakturę VAT.

Jak często można ubiegać się o wsparcie?

Ponowna pomoc przysługuje po zakończeniu gwarancji na wcześniej dofinansowany przedmiot (np. akumulator z 6-miesięczną gwarancją = kolejny wniosek po 6 miesiącach).

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie z PFRON w ramach programu "Aktywny samorząd" jest prosty i nie wymaga nadmiernej dokumentacji. Wystarczą podstawowe dane oraz niezbędne załączniki. Jeśli wcześniej korzystałeś z systemu SOW, większość danych możesz zaimportować automatycznie, co znacząco przyspieszy cały proces.

Przed rozpoczęciem wypełniania dokumentu przygotuj skan lub kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Pamiętaj, że Twój wniosek musi być podpisany i kompletny, aby mógł zostać rozpatrzony. Oznacza to, że powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, załączniki oraz precyzyjne uzasadnienie, dlaczego ubiegasz się o wsparcie i na co dokładnie chcesz przeznaczyć środki.

Dodatkowo:

to Ty musisz być wskazany jako bezpośredni płatnik za wybrane przedmioty lub usługi,

konieczne będzie przedstawienie faktur VAT dokumentujących poniesione koszty,

wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po podpisaniu stosownej umowy, dlatego po złożeniu wniosku należy śledzić komunikaty w systemie SOW.

Co dalej po złożeniu wniosku?

otrzymasz powiadomienie w systemie SOW,

zostaniesz zaproszony do podpisania umowy dofinansowania,

środki zostaną wypłacone dopiero po zawarciu umowy.

Nie przegap terminu!

Złóż wniosek o dofinansowanie z PFRON na wózek lub skuter elektryczny do 31 sierpnia 2025 r. przez portal sow.pfron.org.pl