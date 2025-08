rozwiń >

500 plus, a nawet 600 plus na dentystę. Jak skorzystać z nowego świadczenia? Jakie zabiegi obejmuje?

Polacy mogliby zaoszczędzić średnio 500 zł miesięcznie na zabiegach stomatologicznych, gdyby częściej korzystali z bezpłatnych wizyt profilaktycznych. To znacząca suma, którą można przeznaczyć na dodatkowe, płatne usługi stomatologiczne. NFZ przypomina, że każdy ubezpieczony ma prawo do darmowych badań stomatologicznych i nie potrzebuje skierowania.

REKLAMA

Dentysta na NFZ

Część pacjentów wyraża niezadowolenie z ograniczonych świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Istnieje przekonanie, że usługi stomatologiczne wykonywane w ramach NFZ są mniej wartościowe ze względu na stosowane materiały. To przekonanie jest nieuzasadnione. W wielu przypadkach zarówno usługi stomatologiczne finansowane ze środków publicznych, jak i komercyjne świadczone są w tych samych placówkach, przez ten sam personel medyczny, z wykorzystaniem identycznego sprzętu. Różnice w jakości materiałów, szczególnie w przypadku zabiegów profilaktycznych, są marginalne i nie mają istotnego wpływu na ostateczny efekt leczenia.

500 plus na dentystę

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 2004 roku, uiszczenie składki zdrowotnej uprawnia pacjenta do skorzystania z dofinansowania Narodowego Funduszu Zdrowia na usługi stomatologiczne. Program 500 plus na dentystę to nieformalna nazwa wyliczonych oszczędności, jakie można uzyskać, korzystając z bezpłatnych świadczeń stomatologicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). To nie jest oficjalne świadczenie typu 500+, lecz odnosi się do możliwości zaoszczędzenia co najmniej 500 zł rocznie na podstawowych usługach dentystycznych, które są refundowane dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Główne świadczenia stomatologiczne realizowane w ramach NFZ i pozwalające zaoszczędzić około 500 zł rocznie to:

Bezpłatne badanie stomatologiczne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej - raz w roku.

Kontrolne badanie stomatologiczne - trzy razy w roku.

Usunięcie kamienia nazębnego (skaling) - raz w roku.

Bezpłatne znieczulenie do zabiegów stomatologicznych.

Refundowane leczenie chorób dziąseł i parodontozy.

Dodatkowe świadczenia dla kobiet w ciąży i połogu - częstsze wizyty kontrolne, niektóre zabiegi, leczenie kanałowe itp.

Refundacja zabiegów chirurgicznych i założenie protezy zębowej (w określonych odstępach czasu).

REKLAMA

Warto dodać, że zabiegi uzupełniające, takie jak piaskowanie, które często zalecane jest po usunięciu złogów nazębnych, nie są refundowane. Korzystając z tych bezpłatnych świadczeń w placówkach mających kontrakt z NFZ, możesz realnie zaoszczędzić co najmniej 500 zł w porównaniu z cenami wizyt i zabiegów w gabinetach prywatnych (przeglądy z instruktażem higieny to od 50 do 150 zł, skaling od 150 do nawet 350 zł).

Cenniki gabinetów stomatologicznych są różne, można jednak przyjąć, że przegląd kontrolny to około 100–150 zł. Usuwanie kamienia to około 150 zł do nawet 350 zł. Biorąc pod uwagę fakt trzykrotnego darmowego skorzystania z kontroli w ciągu roku, można oszczędzić średnio 500 zł rocznie dzięki dofinansowaniu NFZ. Analiza cenników usług stomatologicznych świadczonych komercyjnie wskazuje, że komercyjny koszt skalingu waha się od 150 do 350 złotych. Wygląda więc na to, że pacjenci korzystający z bezpłatnych świadczeń stomatologicznych w ramach NFZ mogą zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie na całej rodzinie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rodzice mogą podwoić oszczędności, decydując się na skorzystanie z bezpłatnych świadczeń stomatologicznych dla dzieci oferowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, takich jak lakowanie i lakierowanie zębów. Choć program ten ma swoje ograniczenia wiekowe i dotyczy jedynie wybranych grup zębów, to niewątpliwie przynosi wymierne korzyści finansowe.

Aby skorzystać z 500 plus na dentystę, wystarczy posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne i wybrać gabinet dentystyczny mający kontrakt z NFZ. Skierowanie nie jest wymagane na większość świadczeń, a ich lista dostępna jest na stronie NFZ.

500 plus u dentysty. Jakie badania i zabiegi na NFZ?

REKLAMA

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia pacjenci mają prawo do szeregu świadczeń stomatologicznych, takich jak: roczne badanie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej, trzy kontrolne badania rocznie, konsultacja specjalistyczna oraz roczne usunięcie kamienia nazębnego. Kobiety w ciąży i w okresie połogu mają prawo do częstszych badań kontrolnych.

Kompleksowa opieka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży obejmuje: regularne badania kontrolne, profilaktyczne zabiegi, takie jak lakierowanie zębów i zabezpieczenie bruzd, oraz konsultacje ze specjalistami. Zapewnia edukację w zakresie higieny jamy ustnej i wczesną diagnostykę ewentualnych problemów.

Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży do 19. roku życia obejmuje: regularne wizyty kontrolne, ocenę stanu uzębienia, instruktaż higieny jamy ustnej oraz działania zapobiegające próchnicy i wadom zgryzu. Świadczenia dostosowane są do wieku dziecka i obejmują m.in. wizyty adaptacyjne, fluoryzację oraz ocenę ryzyka rozwoju próchnicy.

500 plus na dentystę. Jak skorzystać z zabiegów dentystycznych na NFZ?

Aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń stomatologicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, pacjent powinien wybrać gabinet, który posiada podpisaną umowę z NFZ. Proces rezerwacji wizyty jest zazwyczaj prosty i może być przeprowadzony telefonicznie lub osobiście. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu świadczeń finansowanych przez NFZ są często dostępne na stronach internetowych poszczególnych gabinetów. Należy pamiętać, że czas oczekiwania na wizytę w ramach NFZ może być dłuższy niż w przypadku wizyty prywatnej ze względu na ograniczone limity finansowe przydzielane przez Fundusz. Decydując się na leczenie stomatologiczne w ramach NFZ, zyskujemy dostęp do profesjonalnej opieki bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Wystarczy być ubezpieczonym, aby skorzystać z tych świadczeń – żadne dodatkowe formalności nie są wymagane.

600 plus na dentystę

Od 3 stycznia 2025 roku w Polsce wprowadzono program 600 plus na dentystę. Każda osoba, która opłaca składkę zdrowotną, może skorzystać z pakietu świadczeń stomatologicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Program ten pozwala zaoszczędzić nawet około 600 zł rocznie na leczeniu i profilaktyce stomatologicznej, takich jak przeglądy jamy ustnej, skaling (usuwanie kamienia nazębnego) oraz wykonanie pantomogramu (zdjęcia całej jamy ustnej), które są teraz refundowane w większym zakresie i bez dodatkowych opłat w placówkach mających kontrakt z NFZ. Najważniejsze zmiany i korzyści 600 plus na dentystę to:

Refundacja pantomogramu dla dorosłych raz na 5 lat (w określonych przypadkach medycznych i na skierowanie dentysty).

Rozszerzony zakres profilaktyki, w tym lakierowanie zębów i leczenie małych ubytków.

Refundowane zabiegi takie jak skaling i kontrolne badania stomatologiczne (do trzech razy w roku).

Uproszczone procedury korzystania z usług dentystycznych przez kobiety w ciąży.

Możliwość realnego ograniczenia wydatków na prywatne usługi stomatologiczne dzięki świadczeniom dostępnym w ramach NFZ.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Program ma na celu poprawę dostępności i opłacalności leczenia stomatologicznego oraz zachęcenie pacjentów do korzystania z państwowej opieki stomatologicznej, która została rozszerzona i unowocześniona w 2025 roku.