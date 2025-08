PFRON da Ci 185000 na auto. Wystarczą tylko DWA warunki

Podobnie jak w poprzednich latach, stronom RDS nie udało się osiągnąć porozumienia. Związki zawodowe postulowały podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2026 r. do 5015 zł brutto, argumentując, że jest to minimalna kwota, która pozwoli pracownikom na utrzymanie się w obliczu rosnących kosztów życia. Z kolei organizacje pracodawców optowały za symbolicznym wzrostem, nie większym niż do 4716 zł brutto, obawiając się negatywnych skutków dla gospodarki i dla sytuacji pracodawców. W efekcie, wobec braku kompromisu, ostateczna decyzja należała do rządu. Niebawem będzie wydane rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej obowiązujących w 2026 r.