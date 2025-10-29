Dodatkowe wsparcie finansowe po utracie pracy, o którym wie niewielu. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Te pieniądze można otrzymać również w przypadku trudnej sytuacji życiowej, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności

Osoby, które straciły pracę, często nie zdają sobie sprawy, że oprócz zasiłku dla bezrobotnych mogą starać się o dodatkową pomoc finansową z opieki społecznej - zasiłek okresowy. Aby ją otrzymać, muszą jednak spełnić określone kryteria. Kto więc kwalifikuje się do otrzymania zasiłku po utracie zatrudnienia? Oto szczegóły.

Zasiłek okresowy po utracie pracy: dla kogo i na jakich zasadach?

Zasiłek okresowy to świadczenie pieniężne przyznawane w Polsce na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Przysługuje w szczególności osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (np. renty, emerytury). Zasiłek okresowy może być przyznany: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od ustawowego kryterium dochodowego (w 2025 roku jest to 1010 zł); rodzinie, której dochód jest niższy od kwoty otrzymywanej przez pomnożenie kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (w 2025 roku 823 zł na osobę).

Zasiłek okresowy - nowe kryteria dochodowe na 2025 rok

Od 1 stycznia 2025 roku limity dochodowe, uprawniające do zasiłku okresowego, zostały podniesione:

Osoba samotna: miesięczny dochód nie może przekroczyć 1010 zł.

Osoba w rodzinie: dochód na jedną osobę nie może być wyższy niż 823 zł miesięcznie.

Jeśli dochód osoby samotnej lub dochód na osobę w rodzinie mieści się w tych limitach, można ubiegać się o zasiłek okresowy. Stanowi on wsparcie dla osób, które straciły pracę i nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub już go wyczerpały, a ich dochód spadł poniżej ustalonego minimum. Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie – trzeba złożyć odpowiedni wniosek i spełnić wszystkie wymogi.

Jak obliczana jest wysokość zasiłku okresowego?

Wysokość zasiłku okresowego jest ustalana indywidualnie i zależy od dochodów wnioskodawcy:

Osoba samotna: kwota zasiłku to różnica między dochodem a kryterium dochodowym (1010 zł). Pamiętaj jednak, że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie, czyli 823 zł.

Rodzina: zasiłek to różnica między sumą dochodów wszystkich członków a łącznym kryterium dochodowym dla całej rodziny (823 zł pomnożone przez liczbę osób w rodzinie).

Minimalna kwota zasiłku nie może być niższa niż 50 proc. różnicy między kryterium a dochodem, przy czym świadczenie nie może być niższe niż 20 zł.

Jak i gdzie złożyć wniosek o zasiłek okresowy?

Wniosek o zasiłek okresowy należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej (GOPS lub MOPS) odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić osobiście lub online. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty, takie jak:

Zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną lub społeczną, jeśli jest to istotne.

Inne dokumenty, które pomogą ocenić sytuację życiową, np. rachunki czy umowy najmu.

Po złożeniu wniosku pracownik socjalny przeprowadzi obowiązkowy wywiad środowiskowy, aby ocenić sytuację i podjąć decyzję o przyznaniu świadczenia. Zasiłek okresowy może być przyznany na określony czas, zależny od indywidualnych potrzeb i sytuacji osoby ubiegającej się.