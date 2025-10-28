Przesunięcie wypłat emerytur w listopadzie 2025. Zobacz, jak ZUS zmodyfikował harmonogram. Emerytura części seniorów dotrze dopiero w grudniu...

Harmonogram wypłat emerytur z ZUS w listopadzie zostanie zmieniony z powodu dni wolnych od pracy, które kolidują z ustalonymi stałymi terminami. W konsekwencji, niektórzy seniorzy otrzymają swoje pieniądze wcześniej, co oznacza, że świadczenie za listopad może pojawić się na koncie już pod koniec października, a kolejna wypłata (już za grudzień) nastąpi dopiero w grudniu. Oto szczegóły.

Harmonogram wypłat emerytur ZUS w listopadzie 2025 - zmiany terminów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma ustalone siedem stałych dni w miesiącu, w których realizuje wypłaty świadczeń emerytalnych. Jednak w listopadzie 2025 roku, ze względu na dni wolne od pracy, w tym święto Wszystkich Świętych, dwie grupy emerytów doświadczą zmiany daty przelewu. Zgodnie z zasadą, gdy termin wypada w dzień wolny, ZUS przyspiesza wypłatę.

Terminy wypłat emerytur w listopadzie 2025

Oto szczegółowy harmonogram wypłat emerytur na listopad 2025, uwzględniający przesunięcia:

1. dzień miesiąca: Z racji, że 1 listopada to sobota i święto (Wszystkich Świętych), wypłata nastąpi wcześniej – w piątek 31 października.

5. dzień miesiąca: środa – wypłata bez zmian.

6. dzień miesiąca: czwartek – wypłata bez zmian.

10. dzień miesiąca: poniedziałek – wypłata bez zmian.

15. dzień miesiąca: Ponieważ 15 listopada wypada w sobotę, wypłata zostanie przesunięta na wcześniejszy dzień roboczy, czyli piątek 14 listopada.

20. dzień miesiąca: czwartek – wypłata bez zmian.

25. dzień miesiąca: wtorek – wypłata bez zmian.

Emerytura części seniorów dopiero w grudniu

Zmiany terminu dotyczą osób, które standardowo otrzymują świadczenie 1. dnia miesiąca oraz 15. dnia miesiąca. Seniorzy, którzy mają ustalony termin wypłaty na 1. dzień miesiąca, otrzymają przelew za listopad już 31 października. W rezultacie, w samym listopadzie nie odnotują wpływu emerytury, a kolejne świadczenie (za grudzień) trafi na ich konta dopiero 1 grudnia 2025 roku. Dotyczy to kilkuset tysięcy emerytów.

Jak ZUS ustala dzień wypłaty świadczenia?

Dzień wypłaty emerytury jest ustalany przez ZUS w momencie składania wniosku o świadczenie. Wybór terminu zależy m.in. od liczby świadczeń obsługiwanych danego dnia przez Zakład oraz od harmonogramu napływu składek emerytalnych. W większości przypadków obowiązują podane wyżej stałe terminy, jednak w sytuacjach wyjątkowych warto zweryfikować datę w lokalnym oddziale ZUS.