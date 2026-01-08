REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Co dostanie z MOPS osoba z niepełnosprawnością w 2026 r. Przykład

Co dostanie z MOPS osoba z niepełnosprawnością w 2026 r. Przykład

08 stycznia 2026, 18:31
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
MOPS pomoc społeczna 2026 niepełnosprawni osoba niepełnosprawna zasiłek stały zasiłek okresowy zasiłek pielęgnacyjny świadczenie pielęgnacyjne opieka społeczna
Co dostanie z MOPS osoba z niepełnosprawnością w 2026 r. Przykład
Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej takie jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy czy zasiłek pielęgnacyjny. Opiekunom osób niepełnosprawnych przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Sprawdźmy, jakie warunki należy spełnić, żeby MOPS wypłacił te świadczenia i jaka jest ich wysokość w 2026 roku.

Zasiłek stały z pomocy społecznej

Jednym ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej jest zasiłek stały. Świadczenie to przysługuje:

  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2026 roku zasiłek stały ustala się w wysokości:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (1313 zł) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
  • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (1069,90 zł) a dochodem na osobę w rodzinie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego w 2026 roku wynosi 1229 zł miesięcznie, ale nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna.

Przykład

Przykład

Dochód pana Andrzeja wynosi 1000 zł, więc kwalifikuje się do otrzymywania zasiłku stałego (kryterium dla osoby samotnej wynosi 1010 zł). Wysokość jego zasiłku stałego wyniesie 313 zł (1313 zł - 1000 zł = 313 zł).

Zasiłek okresowy dla osoby niepełnosprawnej

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Świadczenie przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (1010 zł);
  • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (823 zł).

W przypadku osób samotnie gospodarujących kwota zasiłku okresowego to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem (nie może być niższa niż 50% tej różnicy).

Z kolei dla rodziny kwota zasiłku to różnica między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny (nie może być niższa niż 50% tej różnicy).

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Przykład

Przykład

Pan Krzysztof jest osobą samotnie gospodarującą i jego dochód wynosi 1000 zł. Kwalifikuje się on do otrzymywania zasiłku okresowego, bowiem kryterium dochodowe dla osoby samotnej wynosi 1010 zł. Różnica między kryterium dochodowym a dochodem pana Krzysztofa wynosi 10 zł (1010 zł – 1000 zł = 10 zł), więc zasiłek okresowy zostanie podwyższony do 20 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobom niepełnosprawnym w wieku powyżej 16. roku życia, legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia;
  • osobom powyżej 75 lat.

W 2026 roku kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje m. in.:

  • matce albo ojcu, innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka.

Warunkiem przyznania świadczenia jest sprawowanie opieki nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W 20226 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3386 zł.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1208)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1044)
Źródło: INFOR
